Falsche Polizeibeamte rufen an – Welle von Schockanrufen

Dillenburg (ots) – Derzeit gehen wieder vermehrt Hinweise auf Schockanrufe bei den Polizeidienststellen in den Landkreisen Gießen und Marburg-Biedenkopf sowie im Lahn-Dill-Kreis ein. Falsche Polizisten fordern von den Angerufenen hohe Geldsummen für eine Kaution. Die sich als Polizeibeamte ausgebenden Anrufer erklärten ihren Opfern, dass ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hatte. Um eine drohende Haftstraße abzuwenden, sei ein hoher Geldbetrag erforderlich, so die Betrüger bei ihren Ausführungen.

Um nicht auf die Masche der Gauner hereinzufallen geben die Ermittler folgende Tipps:

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Vergewissern Sie sich, ob der Angehörige wirklich in einen Unfall verwickelt ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Geben Sie keine Details zu ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Wetzlar-Naunheim: Betrunkener dotzt Notarztwagen an

(ots) – Ein kurioser Promilleunfall beschäftigte Donnerstagfrüh 07.10.2021 die Wetzlarer Polizei. Gegen 05.55 Uhr erreichte die Rettungsleitstelle ein Notruf. Verkehrsteilnehmer waren auf der Blasbacher Straße auf einen Audi aufmerksam geworden. Der Fahrer saß mit hängendem Kopf und bei laufendem Motor im Wagen. Die Mitteiler vermuteten, dass der Mann bewusstlos war.

Sofort machten sich ein Rettungswagen und ein Notarzt auf den Weg nach Naunheim. Der Fahrer des Notarztes stellte seinen Mercedes Vito etwa 3 Meter vor der Motorhaube des Audis ab. Noch während die Rettungskräfte sich um ihn kümmerten wachte der 32-Jährige auf, wurde ihnen gegenüber aggressiv, startete den Motor seines Audis und fuhr frontal gegen den Vito des Notarztes.

Eine Streife der Wetzlarer Polizei übernahm den Unfallfahrer, der eine deutliche Alkoholfahne aufwies. Ein Alkoholtest erbrachte einen Wert von 2,26 Promille. Es folgte eine Blutentnahme im Wetzlarer Krankenhaus. Im Anschluss wurde der Wetzlarer wieder entlassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Haiger: Kinderfahrrad an Kirchentreppen geklaut –

Nach dem Diebstahl eines rund 600 Euro teuren Kindermountainbikes der Marke “Müsing” bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Das rote Rad stand am Montagabend (04.10.2021), gegen 17.00 Uhr unverschlossen an der Treppe zum Kirchberg, neben einem Imbiss. Der Dieb nutzte die Gelegenheit und griff sich das Fahrrad. Hinweise zu dem Dieb oder zum Verbleib des roten Kindermountainbikes nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02772) 9070 entgegen.

Aßlar-Werdorf: Kennzeichen besprüht –

Das hintere Nummernschild eines grauen Golfs rückte am Wochenende am Werdorfer Sportheim in den Fokus unbekannter Schmierfinken. Am Samstag (02.10.2021), zwischen 16.00 Uhr und Mitternacht sprühten die Täter schwarze Farbe auf das Kennzeichen. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Erneut Baumaschine in der Schuhgasse beschädigt –

Nachdem im Laufe der Woche die Kabel eines Baggers durchtrennt wurden, vergriffen sich Unbekannte erneut an einer Maschine auf der Baustelle in der Schuhgasse. In der Nacht von Mittwoch (06.10.2021) auf Donnerstag (07.10.2021) verklebten sie vermutlich mit Sekundenkleber das Zündschloss eines kleinen motorbetriebenen Kippers.

Hinweise zu den Tätern oder zu Personen die in diesem Zusammenhang in der Schuhgasse auffielen, nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Braunfels-Tiefenbach: In Kindergarten eingestiegen –

Auf Beute aus dem Kindergarten in der Buchwaldstraße hatten es unbekannte Einbrecher abgesehen. Über ein Fenster drangen sie gewaltsam in die Kita ein und brachen die Tür zum Büro auf. Hier hebelten sie einen Schrank auf und ließen einen Schlüssel-Tresor mitgehen. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf ca. 500 Euro.

Zeugen, die die Täter zwischen Mittwochabend (06.10.2021), gegen 18.00 Uhr und Donnerstagfrüh (07.10.2021), gegen 07.10 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

