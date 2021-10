43-Jähriger mit Mistgabel, Spitzhacke und Schlagstock angegriffen

Homberg/Efze (ots) – Mittwoch 06.10.2021 um 12:20 Uhr – Ein 43-jähriger Homberger wurde am Mittwoch 06.10.2021 gegen 12:20 Uhr in der Salzgasse, durch einen 21-Jährigen zuerst mit einer Mistgabel und im weiteren Verlauf mit einem Teleskopschlagstock attackiert. Nachdem der Angriff mit der Spitzhacke abgewehrt werden konnte, flüchtete der Angreifer vom Tatort.

Der 21-jährige Angreifer aus Homberg attackierte den 43-jährigen, nach wiederholten Streitigkeiten. Erst als ein dritter versuchter Angriff mit einer Spitzhacke durch die Mutter des 21-Jährigen verhindert wurde, flüchtete der junge Mann vom Tatort und ließ von dem 43-Jährigen ab. Die herbeigerufene Polizeistreife konnte den Angreifer kurz darauf in Tatortnähe widerstandslos festnehmen.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen wegen Verdachts des versuchten Totschlags aufgenommen. Der Festgenommene wurde am Donnerstag 07.10.2021 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel der Haftrichterin des Amtsgerichts Fritzlar vorgeführt. Die Haftrichterin erließ Haftbefehl gegen den 21-Jährigen, woraufhin dieser in die Justizvollzugsanstalt Kassel eingeliefert wurde. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Jägerhochsitz in Brand gesetzt

Borken-Lendorf (ots) – Am Donnerstagnachmittag 07.10.2021 gegen 17:07 Uhr wurde durch unbekannte Täter der Hochsitz eines Jagdausübungsberechtigten in Brand gesetzt. Der Hochsitz befand sich in der Feldgemarkung zwischen Borken-Lendorf und Wabern-Hebel. Der brennende Hochsitz wurde durch einen Zeugen, der sich zufällig in der Nähe befand, festgestellt.

Der Zeuge informierte daraufhin die Polizei sowie die Feuerwehr. Infolge des Brandes wurde der Hochsitz vollständig zerstört. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Der Hintergrund der Tat ist derzeit unklar. Hinweise auf die unbekannten Täter konnten bislang nicht erlangt werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

