Passantin mit Hund vertreibt Räuber – Zeugen in der Fiedlerstraße gesucht

Kassel-Nord (ots) – Zu einem Straßenraub mit Messer auf eine 54-jährige Frau kam es am Montagabend 04.10.2021 in der Kasseler Fiedlerstraße. Ein bislang unbekannter Täter hatte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld und der Handtasche gefordert. Als eine vorbeikommende unbekannte Passantin mit Hund auf die Situation aufmerksam wurde und den Täter ansprach, ergriff er ohne Beute die Flucht.

Auch die verängstigte 54-Jährige lief weg und flüchtete sich in Sicherheit. Da die Frau auch später noch deutlich unter dem Eindruck der Geschehnisse stand, erstattete sie erst am Donnerstag 07.10.2021 eine Anzeige bei der Polizei. Die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen nun nach der couragierten Zeugin, die weitere Angaben zu dem Täter machen könnte, sowie weiteren Zeugen der Tat.

Wie die 54-Jährige aus Kassel bei der Anzeigenerstattung berichtete, hatte sich der Raub in der Fiedlerstraße/Höhe der Hausnummer 148, gegen 21 Uhr ereignet. Sie hatte die Fußgängerbrücke der Ahne überquert und lief gerade über den Zebrastreifen, als sie der Täter von hinten ansprach und mit dem Messer bedrohte. Vermutlich durch das laute Rufen des Opfers wurde die Passantin auf die Situation aufmerksam und kam näher. Als sie den Mann ansprach, flüchtete er über die Brücke in Richtung Grünanlage.

Von ihm liegt folgende Beschreibung vor:

männlich, 20-30 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, schwarze Haare, schwarze FFP2 Maske. Er trug eine schwarze Jacke und eine Jogginghose.

Bei der couragierten Zeugin soll es sich um eine ältere Frau mit Hund gehandelt haben. Sie sowie weitere, bislang nicht bekannte Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Brandstiftung – Müllcontainerbrände greifen auf Hausfassade über

Kassel-Mitte (ots) – Das Feuer von 3 vorsätzlich in Brand gesetzten Müllcontainern griff in der Nacht zu Freitag 08.10.2021 in der Schillerstraße auf die Fassade eines Mehrfamilienhauses über. Auch ein geparkter VW Polo und eine Mauer wurden durch die Brände beschädigt. Ein 42-jähriger Bewohner des Hauses, der sein Fenster gekippt hatte, erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation.

Er wurde vor Ort medizinisch versorgt, verzichtete aber auf eine Behandlung in einem Krankenhaus. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf rund 25.000 Euro. Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kriminalpolizei ermitteln nun wegen schwerer Brandstiftung und suchen Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können.

Die brennenden Müllcontainer in der Schillerstraße 34-36, an der Straßenecke Schillerstraße/ Rothenditmolder Straße und in der Erzbergerstraße, ggü. der Hausnummer 45, waren Feuerwehr und Polizei gegen 3:20 Uhr in der Nacht gemeldet worden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte das Feuer in der Schillerstraße bereits auf die Fassade des Mehrfamilienhauses übergegriffen. Durch die schnell eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Die Wohnungen des Hauses sind weiterhin bewohnbar, es entstand aber Schaden an der Gebäudefassade und den Fenstern sowie Rollläden im Erdgeschoss.

Nach den bisherigen Ermittlungen der am Brandort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) deutet alles darauf hin, dass die Müllcontainer vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern brachte keinen Erfolg.

Die ermittelnden Beamten des K 11 bitten Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit den Bränden gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Elfjähriger Fußgänger leicht verletzt – Zeugenhinweise nach Unfallflucht erbeten

Kassel-Fasanenhof (ots) – Am Donnerstagnachmittag 07.10.2021 kam es in der Ihringshäuser Straße, Ecke Arnimstraße, zu einem Unfall zwischen einem elfjährigen Fußgänger und einem unbekannten Pkw. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte das aus der Arnimstraße kommende Auto den Jungen, der offenbar an der Rot zeigenden Fußgängerampel die Ihringshäuser Straße überquert hatte, beim Linksabbiegen touchiert.

Der Elfjährige aus Kassel stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht. Der Pkw soll seine Fahrt danach kurz verzögert haben, war aber letztlich in Richtung Fuldatal davongefahren. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 14 Uhr. Der Elfjährige zog sich bei dem Sturz Schürfwunden an den Knien, Händen und Ellenbogen zu, die vor Ort von Rettungskräften behandelt wurden. Bei dem unbekannten Unfallbeteiligten soll es sich um ein schwarzes Auto, möglicherweise einen VW, gehandelt haben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Polizei schnappt Fahrraddiebe auf frischer Tat

Kassel-Mitte (ots) – Dank einer aufmerksamen Anwohnerin schnappten Streifen des Polizeireviers Mitte am Donnerstagmorgen 07.10.2021 in der Kölnischen Straße 2 Fahrraddiebe auf frischer Tat. Die Zeugin hatte gegen 05:30 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Hinterhof des Mehrfamilienhauses wahrgenommen und daraufhin aus dem Fenster geschaut.

Dort sah sie 2 verdächtige Männer, die sich an einem angeschlossenen Pedelec zu schaffen machten und alarmierte sofort die Polizei. Nur zwei Minuten nach Eingang der Mitteilung entdeckten die sofort entsandten Streifen in unmittelbarer Nähe die mutmaßlichen Diebe, die das Fahrrad vor sich herschoben.

Das hochwertige Pedelec im Wert von rund 3.000 Euro stellten sie sicher. Die 35 und 21 Jahre alten Tatverdächtigen aus Kassel wurden nach den polizeilichen Maßnahmen auf dem Revier auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen gegen sie dauern an.

