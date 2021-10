Trickdiebstahl in Buchhandlung – Polizei sucht Zeugen

Bad Sooden-Allendorf (ots) – Bei einem Trickdiebstahl am Freitagvormittag 08.10.2021 stahlen 2 Männer einen Bargeldbetrag in vmtl. 4-stelliger Höhe aus einer Registrierkasse. Die südländisch aussehenden Täter suchten gegen 11.30 Uhr die Buchhandlung in der Kirchstraße auf und während einer der Männer die Verkäuferin in ein Gespräch verwickelte. Der zweite Täter ging in einen Nebenraum und griff in die dortige Kasse.

Bis der Diebstahl bemerkt wurde, hatten die Person bereits das Geschäft wieder verlassen und die Flucht ergriffen.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Beide sollen zwischen 25-35 Jahre alt sein und ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Täter 1: ablenkende Person, männlich; ca. 175 cm groß, dunkle Haare. Er trug eine Kappe und hatte zwei Wasserflaschen in der Hand.

Täter 2: männlich, ca. 170 cm groß, dunkle Haare, kräftige Statur. Er trug einen roten Pulli, eine dunkle Hose und Turnschuhe.

Hinweise zu den flüchtigen Personen ggfs. auf benutzte Fluchtmittel nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Pkw kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

(ots) – Freitag 08.10.2021 gegen 11:25 Uhr ist ein 35-jähriger Autofahrer aus Eschwege auf der B 452 allein und ohne Fremdeinwirkung mit seinem Auto verunfallt. Mittlerweile ist der Mann der medizinischen Versorgung im Klinikum Werra-Meißner zugeführt worden und der verunfallte Pkw wurde abgeschleppt.

Der 35-Jährige war auf der Bundesstraße 452 von Eschwege kommend in Richtung Reichensachsen unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen in Höhe des Abzweigs nach Oberhone nach rechts von der Fahrbahn abkam, sich in der angrenzenden Feldgemarkung überschlug und dann auf einem Feld zum Stehen kam. Nach Eingang der Unfallmeldung sind neben der Polizei auch ein Rettungswagen und ein Notarzt an die Unfallstelle entsandt worden, die vor Ort die erste ärztliche Versorgung des ansprechbaren Fahrers übernahmen.

Danach erfolgte der Transport des Mannes mittels RTW zum Klinikum Werra-Meißner zur weiteren medizinischen Versorgung. Über die erlittenen Verletzungen ist bislang noch nichts weiter bekannt.

Zur Bergung des verunfallten und stark beschädigten Fahrzeugs forderten die Beamten der Polizei Eschwege einen Abschleppdienst an. Letztlich musste der angeforderte Abschleppdienst dabei teilweise auch die Feldgemarkung befahren, da eine Bergung des Wagens vom befestigten Weg aus nicht möglich war. Über die Höhe des Sachschadens ist noch nichts bekannt.

Unfall – Drei Personen leicht verletzt

(ots) – Eine 51-jährige Autofahrerin aus Treffurt hat am Donnerstagabend 07.10.2021 gegen 20.30 Uhr einen Unfall verursacht, als sie auf der B 249 von Eschwege kommend bei Meinhard-Grebendorf nach links in die Straße An der Schindersgasse einbiegen wollte. Dabei übersah die Frau eine bevorrechtigte 24-jährige Autofahrerin aus Berkatal, die auf der B 249 aus Richtung Schwebda kommend in Richtung Eschwege unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß sind 3 Personen leicht verletzt worden.

Die 51-jährige Unfallverursacherin erlitt einen Schock. Deren 59-jährige Beifahrerin erlitt ebenfalls einen Schock und sowie ein HWS. Die 24-jährige Unfallbeteiligte kam mit einem HWS und einer Hüftprellung davon. Die drei Verletzten wurden jeweils mit RTW ins Klinikum Werra-Meißner verbracht, konnten aber später nach einer ambulanten Behandlung allesamt wieder entlassen werden.

Die beiden Autos waren erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit, so dass eine Abschleppung erfolgte. Der Sachschaden liegt bei insgesamt 16.500 Euro.

Kleintransporter touchiert Sandsteinmauer

(ots) – Ein 42-Jähriger aus Bad Langensalza hat am Donnerstag gegen 18.15 Uhr in Weißenborn mit einem Kleintransporter eine Sandsteinmauer beschädigt. Der Mann wollte von der Straße Hopfenhöfe, aus Richtung Rambacher Straße kommend, im spitzen Winkel in die Mittelgasse einbiegen. Hierbei touchierte er mit seiner rechten Fahrzeugseite eine Sandsteinmauer, aus der einige Steine herausbrachen.

An dem Kleintransporter entstand ein Schaden von 700 Euro. Die Mauer wurde mit einem Schaden von 300 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Auto beim Einbiegen übersehen

(ots) – Eine 21-jährige Autofahrerin aus Duderstadt hat gestern Morgen gegen 10.15 Uhr beim Einbiegen vom Parkplatz des Hagebaumarktes in Bad Sooden-Allendorf auf den Städtersweg einen 22-jährigen Autofahrer aus der Kurstadt übersehen.

Der 22-Jährige war bevorrechtigt auf dem Städtersweg in Richtung Bahnhof unterwegs, als die Frau unvermittelt in den fließenden Verkehr einbog. Bei dem folgenden Zusammenstoß entstand ein Schaden von ca. 3.500 Euro am Auto der Verursacherin. Der Schaden am Auto des 22-Jährigen wird auf ca. 850 Euro beziffert.

Reifen an Pkw platt gestochen

(ots) – Zwischen Dienstagmorgen 11.00 Uhr und Mittwochmorgen 07.00 Uhr haben Unbekannte an einem roten Ford B-Max den rechten Vorderreifen platt gestochen. Der Schaden liegt bei 100 Euro. Das Auto stand zur Tatzeit in der Rothesteinstraße in Bad Sooden-Allendorf geparkt. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/927943-0.

Wildunfälle

(ots) – Ein 61-jähriger Autofahrer aus Eschwege war heute Morgen um kurz nach 04.00 Uhr auf der B 452 von Eschwege nach Reichensachsen unterwegs. Als plötzlich eine Rotte Wildschweine die Straße überquerte, konnte der 61-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste einen Frischling aus der Rotte, der noch an der Unfallstelle verendete. Am Auto des Mannes entstand dadurch ein Schaden von 1.000 Euro.

(ots) – Ein 37-jähriger Autofahrer aus Meißner befuhr am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr die L 3243 von Vierbach in Richtung Germerode. Dabei erfasste er ein Reh, welches unvermittelt die Fahrbahn überquerte. Das Tier verstarb an der Unfallstelle, der Schaden am Auto des 37-Jährigen wird auf 2.000 Euro beziffert.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen