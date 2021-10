Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Straßenraub – Beim aussteigen mit Pfefferspray besprüht

Offenbach (ots)-(aa) – Gegen 01.35 Uhr kam eine 44-jährige Offenbacherin in Begleitung eines befreundeten Pärchens mit dem Auto in der Straße “Französisches Gäßchen” an. Als sie ausstieg, attackierte sie ein etwa 1,80 Meter großer und schlanker Mann. Er besprühte die 44-Jährige mit Pfefferspray und entriss ihr die Handtasche. In der Folge stürzte die Frau zu Boden.

Der Räuber flüchtete der braunen Lederhandtasche in Richtung Park. In der Tasche befanden sich unter anderem Geld und Papiere.

Täterbeschreibung:

Der Täter hatte dunkle Haare und einen kurzen Bart. Er war dunkel gekleidet mit einer Kappe und einem Kapuzenoberteil.

Die Kriminalpolizei ist für Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

Unfallflucht: Bleibt wieder jemand auf dem Schaden sitzen? – Offenbach

(ar) Am Mittwoch, zwischen 16.30 und 19.30 Uhr, wurde das Auto eines Offenbachers in der Herderstraße angefahren. Er stellte seinen weißen Audi Q3 an den rechten Fahrbahnrand und musste bei seiner Rückkehr feststellen, dass jemand sein Fahrzeug mit OF-Kennzeichen touchiert hatte. Die hintere Tür auf der Fahrerseite wurde hierbei beschädigt und es entstand ein Sachschaden in der Höhe von mehreren hundert Euro.

Auf dem Schaden bleibt der 40-Jährige wohl sitzen, wenn der Verursacher nicht ermittelt werden kann. Zudem handelt es sich bei einer Unfallflucht um eine Straftat und kein Kavaliersdelikt. Daher werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Offenbach unter der 069 8098-5100 zu melden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht – Rodgau/Jügesheim

(jm) Auf 1.300 Euro schätzt die Polizei in Heusenstamm den Schaden, den ein unbekannter Fahrzeugführer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstagmorgen in der Eisenbahnstraße an einem weißen Kia Niro verursacht hat. Der Eigentümer hatte seinen Wagen am Mittwochabend, gegen 21 Uhr, am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 91 abgestellt.

Am nächsten Vormittag, gegen 11.30 Uhr, wurde der Schaden im Bereich der vorderen linken Stoßstange festgestellt. Hierbei wurde fremder roter Farbabrieb am Kia bemerkt. Offenbar hatte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem roten Fahrzeug beim Vorbeifahren den Kia touchiert und ist anschließend davongefahren. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizei in Heusenstamm.

Zeugensuche: Wohnmobil entwendet – Neu-Isenburg

(fg) Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag ein in der Taunusstraße, in Höhe der Hausnummer 79, geparktes Wohnmobil der Marke Fiat gestohlen. Die Diebe rissen sich das Wohnmobil des Modells Adira Twin 640 SLB in der Zeit zwischen Mittwochabend, 23 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr, unter den Nagel und flohen damit.

Am Wohnmobil waren OF-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 8811 angebracht. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl machen können, melden sich bitte bei der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

Autofahrer hatte über 100 Stundenkilometer auf dem Tacho – Hanau/Wolfgang

(aa) Schulwegsicherung und ein Autofahrer mit Tempo 104 passen überhaupt nicht zusammen und verdeutlichen, wie wichtig Geschwindigkeitskontrollen sind. Polizisten der Großauheimer Station führten am Donnerstagmittag, zwischen 12.10 und 13.25 Uhr eine solche Kontrolle in der Ernst-Barthel-Straße durch.

In dieser Zeit machen sich die Mädchen und Jungen der dortigen Schule nach Hause, wobei zahlreiche Schülerinnen und Schüler an den nahegelegenen Haltestellen auf ihren Bus warten. Laut der Polizisten war der eine Autofahrer mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs. Weitere acht Fahrzeugführer hielten sich ebenfalls nicht an das Tempolimit von 50 Stundenkilometern. Verkehrsteilnehmer dürfen sich auf weitere Kontrollen einstellen. Bei vielen Kids und Eltern kam die Polizeipräsenz gut an.

Autodiebe stahlen Daimler Benz – Langenselbold

(jm) Autodiebe stahlen in der Nacht zum Donnerstag in der Leipziger Straße einen geparkten Daimler-Benz GLK. Zwischen 19 und 11.10 Uhr verschwand der weiße Mercedes, an dem MKK-Kennzeichen angebracht waren. Die Kripo bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des hochwertigen Wagens unter der Rufnummer 06181 100-123.

