Haßloch: Nach Unfall mit Kind weitergefahren

Haßloch (ots) – Auf dem Weg zur Schule war am Mittwochmorgen (7. Oktober 2021, 7:30 Uhr) eine 11-Jährige mit ihrem Fahrrad, als sie von einem weißen Auto angefahren wurde. Im Kreisel Bahnhof-/Bismarckstraße stieß der Pkw, mit dem Mädchen zusammen und fuhr anschließend weiter. In dem Auto befand sich noch eine Beifahrerin. Die 11-Jährige erlitt Verletzungen am rechten Unterschenkel und musste ambulant behandelt werden. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Weisenheim am Berg: Betrunken am Steuer, Führerschein entzogen

Weisenheim am Berg (ots) – Am Donnerstag den 07.10.2021, gegen 23:20 Uhr, fielen einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zwei PKW auf einem Parkplatz in Weisenheim am Berg auf. Eines der Fahrzeuge wurde vor den Augen der Beamten über den Parkplatz gefahren. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugführers, einem 23-Jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Auf Nachfrage gab dieser an, im Lauf des Abends Alkohol konsumiert zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Fahrerlaubnis nach Entnahme einer Blutprobe vorläufig entzogen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Da sein Beifahrer und eine weitere anwesende Person ebenfalls fahruntauglich alkoholisiert waren, wurden deren Fahrzeugschlüssel präventiv, bis zur Wiederherstellung der Fahrtauglichkeit, sichergestellt.

Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es sich bei, der Allgemeinheit zugänglichen, Parkplätzen um öffentlichen Verkehrsraum handelt, in welchem das Straßenverkehrsrecht seine Gültigkeit entfaltet.

Großniedesheim: Peugeot-Fahrer unter Drogeneinfluss

Großniedesheim (ots) – Einen drogenbeeinflussten Peugeot-Fahrer kontrollierten am 07.10.2021, um 15.45 Uhr, Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim. Der 32-Jährige war auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz unterwegs. Bei der Kontrolle in Gemarkung Großniedesheim stellten die Polizisten drogentypische Anzeichen einer Drogenbeeinflussung fest. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht, der Mann stand unter dem Einfluss von THC um Amphetamin. Der 32-Jährige räumte ein, zwei Tage zuvor Amphetamin und Cannabis konsumiert zu haben. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Neustadt, Lambrecht, Maikammer: SEK-Einsatz nach Auseinandersetzung

