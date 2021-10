Ludwigshafen: Stadtnotizen 08.10.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

VHS-Onlinekurs: Macarons selber machen

Macarons eignen sich für jede Kaffeetafel, als süßes Fingerfood oder hübsch verpackt zum Verschenken. Die Dozentin Manuela Bonelli zeigt am Samstag, 23. Oktober 2021, von 15 bis 19 Uhr in einem Onlinekurs der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen, wie man das bunte französische Kultgebäck selbst herstellt. Außerdem verrät sie einige Tipps und Tricks, denn die Herstellung von Macarons hat ihre Tücken. Die Dozentin befindet sich zum Kurszeitpunkt in ihrer eigenen Küche und überträgt den Kurs von dort in einen geschützten virtuellen Seminarraum der Lernplattform „vhs.cloud“. Die Gebühr beträgt 29 Euro, die Zutaten kaufen die Teilnehmer zuvor selbst ein (die Liste wird im Online-Seminarraum veröffentlicht). Anmeldungen nimmt die VHS unter der Telefonnummer 0621 504-2238 entgegen oder online auf www.vhs-lu.de.

Workshop Textilplotten in der Stadtbibliothek

Die Teilnehmer lernen im Workshop Textilplotten am Freitag, 15. Oktober 2021, 17 bis 20 Uhr, im Ideenw3rk der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, den Umgang mit dem Schneideplotter Silhouette Cameo sowie mit der entsprechenden Software und können so im Handumdrehen fantastische Geschenke oder nützliche kleine Helfer zaubern. Die Kursleitung hat Nadine Puschner. Die Kursgebühr beträgt 5 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0621 504-2608 oder auf www.ideenw3rk.de.

