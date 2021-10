Heidelberg: Stadtnotizen 08.10.2021

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Schwedischer Botschafter trug sich in das Goldene Buch der Stadt Heidelberg ein

Der schwedische Botschafter Per Thöresson hat sich am Donnerstag, 7. Oktober 2021, im Rathaus in das Goldene Buch der Stadt Heidelberg eingetragen. Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner begrüßte den Botschafter, der anlässlich der Schwedischen Lektorenkonferenz an der Universität Heidelberg in der Stadt zu Gast war. An dem kleinen Empfang im Großen Rathaussaal zum Eintrag ins Goldene Buch nahmen auch Vertreterinnen und Vertreter der Schwedischen Botschaft, des Schwedischen Instituts Stockholm, des Zentralen Sprachlabors der Universität Heidelberg sowie Lehrkräfte der schwedischen Sprache aus verschiedenen Universitäten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz teil.

Per Thöresson ist seit 2017 schwedischer Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in Berlin. Zuvor war der 59-Jährige unter anderem für drei Jahre Botschafter und stellvertretender Leiter der ständigen Vertretung Schwedens bei den Vereinten Nationen in New York sowie von 2006 bis 2014 schwedischer Botschafter in der Schweiz und Liechtenstein.

Ernst-Walz-Brücke: Nächtliche Vollsperrung von Dienstag auf Mittwoch, 12. bis 13. Oktober – Messung der Brücken-Statik mittels Spezialfahrzeug

Der Zustand der Heidelberger Brücken wird regelmäßig von der Stadt überprüft. In diesem Zusammenhang steht nun eine detaillierte Bauteiluntersuchung an der Ernst-Walz-Brücke an, für die auch schon Stahlproben entnommen wurden. In der kommenden Woche werden ergänzende Dehnungsmessungen durchgeführt. Hierfür ist eine Überfahrung mit einem Spezialfahrzeug bei vollständig gesperrter Brücke nötig. Die Ernst-Walz-Brücke wird daher in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 12./13. Oktober 2021, von 0.30 bis 4.30 Uhr vollgesperrt. Dauert die Messung länger als geplant, ist bereits ein zweiter Termin vorgesehen: von Mittwoch auf Donnerstag, 13./14. Oktober 2021, von 0.30 bis 4.30 Uhr.

Die Umleitungen sind ausgeschildert: von Süden führt die Umleitung über die B37 (Iqbalufer), Bismarckplatz, Konrad-Adenauer-Platz und Sofienstraße über die Theodor-Heuss-Brücke, Umleitungsende ist die Kreuzung Brücken-/Mönchshofstraße. Von Norden (Berliner Straße) kommend ist eine Umleitung über Mönchshofstraße und Brückenstraße zur Theodor-Heuss-Brücke vorgesehen, ab hier gilt die vorhandene Bestands-Wegweisung.

Kreativwirtschaft: Heidelberger Start-up „KickAss Sports“ stellt sich beim FensterLunch vor – Branchentreffen der Kreativen am 13. Oktober

Das 43. Branchentreffen der Kultur- und Kreativschaffenden wird sportlich! Das junge Heidelberger Unternehmen „KickAss Sports“ ist zu Gast und berichtet, wie es vom Studienprojekt und Triathlon über Training zum Unternehmen und zur eigenen Marke geworden ist. Das innovative und stetig wachsende Heidelberger Unternehmen gehört zwar nicht zu den elf Teilbranchen der Kultur- und Kreativwirtschaft, Gründer und Geschäftsführer Philipp Seipp hat jedoch jede Menge Tipps für junge Gründerinnen und Gründer aller Branchen parat und wird beim FensterLunch am Mittwoch, 13. Oktober 2021, von 12.30 bis 14 Uhr Rede und Antwort stehen. Die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg und das FensterLunch-Team laden alle Interessierten herzlich zum Netzwerken an den FensterPlatz in der Kurfürsten-Anlage 58, 69115 Heidelberg, ein.

Monatliches Branchentreffen der Kultur- und Kreativschaffenden

Im Januar 2018 startete der FensterLunch am FensterPlatz in der Kurfürsten-Anlage 58 erstmals als niederschwelliges Branchentreffen der Heidelberger Kultur- und Kreativschaffenden zur Mittagspause. Es dient dem Kennenlernen von neuen Ideen und Unternehmen, dem Austauschen und Knüpfen von Kontakten. Zur kreativen Mittagspause steht jeweils ein Foodtruck bereit, der auf Selbstkostenbasis warme Speisen anbietet. Kreative, Selbstständige anderer Branchen und alle Interessierten sind beim monatlichen Netzwerktreffen herzlich willkommen. Veranstaltet wird der „FensterLunch“ von der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg in Kooperation mit dem Breidenbach-Team.

Vor Ort können der erforderliche Mindestabstand und die aktuellen Hygienevorschriften eingehalten werden.

Ergänzend: Weitere Informationen rund um die Kultur- und Kreativwirtschaft sind verfügbar unter www.heidelberg.de/kreativwirtschaft.

Baustellen in und um Heidelberg – Übersicht vom 11. bis 17. Oktober

Altstadt: Errichtung von Pollern zur Verkehrsberuhigung. Vollsperrung im Bereich Hauptstraße/Kornmarkt. Bis voraussichtlich Anfang November 2021. Zu Fuß Gehende können passieren.

Eppelheimer Straße: Auf Höhe alte Eisenbahnbrücke gesperrt, Umleitung über Henkel-Teroson-Straße.

Im Bieth, Renettenweg und Weinbirnenweg: Abschnittsweise Arbeiten an der Entwässerung und Straßenoberfläche bis voraussichtlich 15. Oktober 2021.

Kleine Hirschgasse: Errichtung einer Bohrpfahlwand, Erneuerung der Gas- und Wasserleitungen. Anschließend Straßenbau. Vollsperrung bis voraussichtlich Dezember 2021.

Kleingemünder Straße: Im Bereich Nordbrückenkopf der Ziegelhäuser Brücke Breitbandausbau bis voraussichtlich 12. Oktober 2021. Halbseitige Sperrung mit Ampelregelung.

Kleingemünder Straße: Auf Höhe Hausnummer 105-109 halbseitige Sperrung mit Ampelregelung wegen Breitbandausbau.

Kurpfalzring: Zwischen Henkel-Teroson-Straße und Autobahnbrücke Sanierung der Fahrbahn samt Brückenbeläge vom 11. Oktober bis voraussichtlich 10. November 2021. Für Durchgangsverkehr gesperrt, Geh- und Radweg ist frei. Umleitung ist ausgeschildert. Buslinie 34 von Umleitung betroffen, Andienung S-Bahnhof Pfaffengrund/Wieblingen bleibt.

Max-Planck-Ring: Straßenbau, Bau der Gehwege und Pflanzgruben abschnittsweise bis voraussichtlich September 2022. Zufahrt über die Ost-Rampe möglich, Hauptbahnhof nicht anfahrbar. Zugang für Fußgängerinnen und Fußgänger über Ost-Rampe.

Merianstraße: Vollsperrung der Fußgängerzone zwischen Grabengasse und Heugasse wegen Kanal- und Leitungsarbeiten. Umleitung über die Hauptstraße ist ausgeschildert. Anwohnerinnen und Anwohner erreichen zu Fuß ihre Hauseingänge. Erster Bauabschnitt ist fertig. Der zweite wird schon Ende November 2021 abgeschlossen sein, damit entfallen die geplanten Arbeiten für 2022.

Neuenheimer Landstraße: Private Kranarbeiten in Höhe Hausnummer 22, samstags von 7 bis 11 Uhr halbseitig gesperrt mit Ampelregelung bis 17. Dezember 2021.

Pfaffengrunder Terrasse: Arbeiten für den neuen öffentlichen Platz in der Bahnstadt zwischen Gadamerplatz und Promenade enden im Oktober 2021.

Schulbergweg: Stützmauererneuerung und Tiefbauarbeiten. Bis Ende November 2021 zwischen Karl-Christ-Straße und Friedhofweg gesperrt, Umleitung ist ausgeschildert. Bushaltestellen Schönauer Straße und Schulbergweg werden nicht bedient.

Speyerer Straße: Wegen Fassaden- und Dacharbeiten am Stadttor West sind bis Ende 2021 Geh- und Radweg in Höhe Hausnummer 14 gesperrt. Umleitung ist ausgeschildert.

Ergänzend: www.heidelberg.de/baustellen