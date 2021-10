Mit Kindern besetzter Schulbus fährt auf LKW

Frankfurt/Bergen-Enkheim (ots)-(hol) – Freitagvormittag 08.10.2021 kam es auf der Vilbeler Landstraße in Bergen-Enkheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein mit 34 Vorschulkindern besetzter Schulbus auf einen LKW auffuhr. Gegen 11:00 Uhr fuhr der 60-jährige Fahrer des Schulbusses auf einen an einer roten Ampel wartenden LKW zu. Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr er hinten auf den LKW auf, versuchte vorher jedoch noch nach links auszuweichen.

Dadurch rammte er den Lastwagen mit der rechten vorderen Ecke der Front am linken Eck des Hecks, fuhr über die Gegenfahrbahn und kam dann auf dem angrenzenden Feldstück zum Stehen. Durch den Aufprall wurde der Laster auf 2 vor ihm stehende Fahrzeuge geschoben.

Der 60-jährige Fahrer des Busses konnte sich zwar nicht selbstständig aus seinem Boliden befreien, wurde aber nur leicht verletzt. Von den 34 Vorschulkindern im Alter zwischen 4-7 Jahren wiesen drei leichte Verletzungen, wie bspw. eine Platzwunde auf, weitere 16 Kinder wurden vorsichtshalber in umliegende Krankenhäuser gebracht, um sie ärztlich durchchecken zu lassen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass die Bremsanlage des Busses eventuell nicht ordnungsgemäß funktioniert haben könnte. Aus diesem Grund stellte die Polizei den Bus sicher, um ihn im Anschluss technisch untersuchen zu lassen.

Darüber hinaus begutachtet ein Sachverständiger zur Stunde noch die abgesperrte Unfallstelle. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer müssen sich deshalb noch einige Zeit auf Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich einstellen.

Dreiste Täterinnen begehen Trickdiebstahl

Frankfurt-Preungesheim (ots)-(em) – Donnerstagnachmittag 07.10.2021 haben sich mehrere Täterinnen unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung einer 78-jährigen Frau verschafft und haben anschließend mitsamt Diebesgut die Flucht ergriffen. Gegen 17.15 Uhr klingelte es in der Straße An der Wolfsweide bei der 78-jährigen Frau an der Tür. Drei Frauen gaben sich als Mitarbeiterinnen des Deutschen Roten Kreuzes aus und erlangten so Zutritt zu der Wohnung.

Dort schoben sie die Dame ins Wohnzimmer, verdeckten den Türrahmen mit einem Tuch, um der 78-Jährigen die Sicht in den Flur zu versperren und ergriffen nur wenig später mitsamt Diebesgut die Flucht.

Zwei der drei Täterinnen können wie folgt beschrieben werden:

Täterin 1: weiblich, ca. 40-45 Jahre alt, ca. 160 cm groß, pralles Gesicht, schwarze Augen,schwarze Haare, kräftige Statur.

Täterin 2: weiblich, ca. 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, pralles Gesicht, schwarze Augen, kräftige Statur.

Eine der beiden Täterinnen soll dunkel und eine weitere bunt bekleidet gewesen sein. Wer kann Angaben zu der Tat und/oder den Täterinnen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-52499 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Jugendliche in gestohlenem Auto unterwegs

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(hol) – Donnerstagabend 07.10.2021 hielt die Polizei ein Auto in Bockenheim an. Der jugendliche Fahrer war nicht nur ohne Führerschein und berauscht unterwegs, auch das Auto war als gestohlen gemeldet. Gegen 23:30 Uhr gab die aufmerksame Streife des 13. Polizeireviers dem Fahrer eines Mercedes auf der Theodor-Heuss-Allee, Fahrtrichtung stadtauswärts, das Zeichen, rechts ranzufahren. Stattdessen gab der Fahrer Gas, konnte jedoch schon kurz darauf im Katharinenkreisel gestoppt werden.

Die kontrollierenden Beamten staunten nicht schlecht, als sie den Fahrer überprüften. Der polizeibekannte 16-jährige Wiesbadener hat nämlich keinen Führerschein, dafür hatte er Spuren berauschender Substanzen im Urin. Zudem stellte sich heraus, dass das Auto in der Nacht zuvor in Wiesbaden gestohlen worden war.

Neben dem Fahrer saßen noch 3 weitere Jugendliche bzw. Heranwachsende (16-20 Jahre) im Fahrzeug, die ebenfalls aus Wiesbaden kommen und allesamt der Polizei nicht unbekannt sind. Bei einem 20-Jährigen fanden die Beamten noch eine geringe Menge Drogen auf. Zum Dank für die Beschlagnahme seiner Rauschmittel beleidigte er die Einsatzkräfte. Die Polizei nahm alle Insassen fest und setzte sie nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Das gestohlene Auto stellte die Polizei sicher. Inwieweit die Angetroffenen auch für den Diebstahl verantwortlich sind, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Mit Luftdruckpistole bedroht

Frankfurt-Praunheim (ots)-(em) – Mittwochnacht 06.10.2021 kam es zwischen zwei Männern, 24 und 41 Jahre alt, zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Im Zuge dessen hat der 41-jährige Mann den 24-Jährigen mit einer Luftdruckpistole bedroht. Gegen 21.30 Uhr kam es in der Ludwig-Landmann-Straße zwischen den beiden Männern aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einer tätlichen Auseinandersetzung.

Im Verlauf dessen soll der 41-jährige Mann den 24-jährigen Mann mit einer Waffe bedroht haben. Dem 24-Jährigen gelang es schließlich dem 41-Jährigen die Waffe abzunehmen und die Flucht zu ergreifen.

Als die Polizei vor Ort eintraf, kehrte der jüngere Mann zum Tatort zurück, mit der Luftdruckpistole, welche er den Polizisten aushändigte. Der 41-Jährige hatte zwischenzeitlich die Flucht ergriffen und konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht angetroffen werden.

Bei dem 24-jährigen Tatverdächtigen ergab eine Atemalkoholmessung einen Wert von etwa 1,9 Promille. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Die Ermittlungen gegen die beiden Männer dauern an.

Ferienzeit ist Flug- und Urlaubszeit – Bundespolizei gibt Tipps

Frankfurt-Flughafen (ots) – Mit Beginn der Herbstferien kann es auch am Flughafen Frankfurt am Main richtig voll werden. Sie können helfen und durch Ihre gute Vorbereitung einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass es trotz voller Flughäfen nur zu geringen Wartezeiten kommt:

Seien Sie rechtzeitig am Flughafen. Bitte informieren Sie sich auf der Homepage des Flughafens, wieviel Zeit Sie einplanen sollten.

Bitte gehen Sie direkt nach Ankunft am Flughafen zum Check-In, dann zur Luftsicherheitskontrolle und dann direkt zum Abfluggate.

Bitte beachten Sie für die Luftsicherheitskontrolle folgendes:

Im Interesse aller ist es, nur ein Handgepäckstück mitzunehmen. Geben Sie das weitere Gepäck bitte am Check- In auf. Bitte betreten Sie die Luftsicherheitskontrollstelle nur auf Aufforderung des Personals. In die Gepäckwanne gehören: alle elektronischen Geräte aus dem Handgepäck, alle Flüssigkeiten (verpackt in verschließbaren Klarsichtbeuteln) aus dem Handgepäck, der Inhalt der Taschen Ihrer Oberbekleidung wie Geldbörse, Armbanduhr oder Schlüssel. Bei der Ausreisekontrolle ist es wichtig, dass Sie Ihre Reisedokumente griffbereit haben, die Reisedokumente gültig sind, keine weiteren Dokumente beispielsweise im Reisepass liegen und keine Schutzhüllen verwendet werden.

Bei Rückreise informieren Sie sich bitte über die coronabedingten Einreisevorgaben. Bitte nutzen Sie, wenn erforderlich die digitale Einreiseanmeldung (www.einreisenanmeldung.de), und halten Sie, wenn erforderlich, einen Impf-, Genesenen- oder negativen Coronatestnachweis bereit. Bitte denken Sie daran, die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes macht Ihre Reise sicherer.

Wir wollen, dass Sie sicher Reisen und einen schönen Urlaub haben. Weitere Informationen für Ihre Reisevorbereitungen finden Sie unter www.bundespolizei.de.

