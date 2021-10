Mehrere Belästigungen im Bereich Innenstadt – Zeugen und Betroffene gesucht

Hünfeld (ots) – Am Mittwoch 06.10.2021 gegen 12:15 Uhr, belästigte ein dunkelhäutiger Mann mehrere Leute auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Lindenstraße verbal sowie körperlich. Außerdem trat der Mann gegen ein mit mehreren Personen besetztes Auto und flüchtete anschließend in Richtung der Altstadt.

Gegen 12:45 Uhr belästigte der Unbekannte eine Angestellte eines Bekleidungsgeschäfts in der Hainstraße. Zunächst bedrängte der Mann die Dame verbal und berührte sie anschließend unsittlich. Als die Angestellte um Hilfe rief und Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, flüchtete er.

Zeugen beschrieben den unbekannten Mann mit dunklem Hauttyp, etwa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß, Rasterlocken und schlanker Statur. Zur Tatzeit trug er eine gelbe Kapuzenjacke und hatte stark gerötete Augen.

Darüber hinaus soll am selben Tag im Hessentagsweg eine Schülerin von einem ihr unbekannten Mann angesprochen und eine Frau geschubst worden sein. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu den Sachverhalten geben können und Personen, die selbst betroffen waren, werden gebeten, sich an die Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652 / 9658 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Sekundenschlaf – LKW-Fahrer schleudert über Fahrbahn

A7, Bad Hersfeld (ots) – Am Freitag 08.12.2021 gegen 04:04 Uhr, ereignete sich auf der BAB 7, zwischen dem Kirchheimer Dreieck und der Anschlussstelle Bad Hersfeld / West ein Verkehrsunfall, der zu einer Vollsperrung in Fahrtrichtung Kassel führte.

Ein 59-jähriger Fahrzeugführer aus Schwäbisch Hall fuhr mit seinem unbeladenen Tiertransport aus Richtung Fulda kommend in Richtung Kassel. Zwischen dem Kirchheimer Dreieck und der Anschlussstelle Bad Hersfeld / West verfiel er in einen Sekundenschlaf und kam daraufhin mit seinem Lastzug nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß er in die Schutzplanken. Er wurde dann in Richtung Fahrbahn wieder abgewiesen und stieß gegen die linksseitig montierte Betongleitschutzwand.

Bei dieser Schleuderfahrt wurden ca. 30 Meter Schutzplanke am Stück herausgerissen und versperrten anschließend den Stand- sowie ersten und zweiten Fahrstreifen. Der Sattelzug selbst blockierte unfallbeschädigt den dritten Fahrstreifen.

Im Zuge der Bergungs- und Aufräumarbeiten ist die Fahrbahn in Richtung Kassel aktuell noch voll gesperrt. Es ist damit zu rechnen, dass gegen 06.30 der erste Fahrstreifen für den Verkehr freigeben werden kann.

Durch die Feuerwehr Bad Hersfeld wurden alle auslaufenden Betriebsstoffe aufgenommen und die Schutzplanke getrennt.

Es kam zu einem Rückstau von ca. 6 Kilometern. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf ca. 75.000 Euro.

Die Polizei führt monatlich bundesweit Fernfahrerstammtische durch, bei denen genau dieser Sekundenschlaf thematisiert wird. Hier erhalten Fernfahrer Tipps und Tricks, um genau solche Unfälle wie auf der A7 zu verhindern. Alle Termine und Orte findet man unter www.fernfahrerstammtisch.de.

Diebstahl

Feldatal – Unbekannte entwendeten, in der Nacht vom 23. September auf den 24. September, zwei Batterien von Weidezaungeräten in der Gemarkung Köddingen. Bei dem Diebesgut im Gesamtwert von rund 200 Euro handelt es sich um eine Batterie aus einem Weidezaungerät der Marke “Patura” sowie eine Nassbatterie. Zur Tatzeit wurden die Batterien an einem Maisfeld sowie einer Rinderweide eingesetzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Kindergarten

Lauterbach – Ein Kindergarten im Holunderweg wurde in der Nacht zu Donnerstag (07.10.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Ohne Diebesgut flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand Gesamtsachschaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Keller

Fulda – Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch (06.10.) in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses im Horaser Weg ein. Durch Aufbrechen eines Vorhängeschlosses gelangten die Langfinger in die Räume, aus denen sie Werkzeuge im Wert von rund 4.000 Euro entwendeten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen entwendet

Fulda – Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Donnerstag (07.10.) das vordere amtliche, polnische Kennzeichen DW 1 AP 07 eines VW Crafter. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Künzeller Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld – Eine Tankstelle in der Homberger Straße wurde in den frühen Morgenstunden des Mittwochs (06.10.), gegen 0:50 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Mit einem Stein versuchten die Einbrecher die Glasschiebetür der Tankstelle einzuwerfen. Die Glasfront hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Schulgebäude

Bad Hersfeld – Unbekannte versuchten in der Nacht zu Donnerstag (07.10.) mehrere Fenster und eine Tür eines Schulgebäudes in der Dreherstraße aufzuhebeln. Der hierdurch entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Autoscheibe eingeschlagen

Bad Hersfeld – Unbekannte schlugen am Donnerstag (07.10.), in der Zeit zwischen 7 Uhr und 15 Uhr, die Scheibe der Beifahrerseite eines roten Nissan Micra ein. Anschließend durchwühlten die Langfinger das Handschuhfach des Autos und flüchteten ohne Diebesgut. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in einem Parkhaus im Seilerweg. An der Fensterscheibe entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl

Bad Hersfeld – Unbekannte entwendeten am Donnerstagabend (07.10.), zwischen 19:45 Uhr und 21:15 Uhr, zwei Geldbeutel aus dem Gastraum eines Hotels am Linggplatz. Anschließend flüchteten die Langfinger unerkannt in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall

Fulda – Bei einem Unfall am Mittwoch (06.10.) wurde eine 55-jährige VW-Fahrerin aus Fulda leicht verletzt. Eine 43-jährige Lkw-Fahrerin befuhr, gegen 14:30 Uhr, mit ihrem Lkw mit Anhänger die Karl-Storch-Straße in Fahrtrichtung Großenlüder und benutzte hierzu den linken von zwei Fahrstreifen.

Als die 43-Jährige auf den rechten Fahrstreifen wechselte, kam es zum Zusammenstoß mit der VW-Fahrerin, welche auf gleicher Höhe den rechten Fahrstreifen der Karl-Storch-Straße in Richtung Großenlüder befuhr. Durch die Kollision geriet der VW vor den Lkw und wurde von diesem noch mehrere Meter quer vor sich hergeschoben. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Unfall

Petersberg – Rund 9.500 Euro Sachschaden und zwei leichtverletzte Pkw-Fahrer sind die Bilanz zweier Unfälle am Donnerstag, (07.10.). Ein 20-jähriger Ford-Fahrer aus dem Vogelsbergkreis befuhr, gegen 14.15 Uhr, in Petersberg die B 458 aus Richtung Dipperz kommend in Fahrtrichtung Fulda. In Höhe der Anschlussstelle zur A 7 in Fahrtrichtung Würzburg musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender Mercedes-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf.

Der Ford-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro. Erschrocken von dem Unfall legte der Mercedes-Fahrer versehentlich den Rückwärtsgang ein und betätigte das Gaspedal. Hierbei fuhr er mit seinem Fahrzeugheck gegen die hinter ihm stehende 60-jährige VW-Fahrerin aus Bad Hersfeld. Diese zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und wurde ambulant durch einen Rettungswagen vor Ort behandelt. Bei diesem Unfall entstand weiterer Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Auffahrunfall

Fulda – Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag (07.10.). Ein 32-jähriger Skoda-Fahrer befuhr, gegen 16.45 Uhr, in Fulda die B 458 aus Richtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Dipperz. Kurz vor der Auffahrt zur B 27 musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende Opel-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf.

Auffahrunfall – Krad-Fahrer schwer verletzt

Am Donnerstag, dem 07.10.2021, war ein 57-jähriger Suzuki-Fahrer aus der Gemeinde Hosenfeld gg. 16:05 Uhr auf der Mainstraße in Fahrtrichtung Frankfurter Straße unterwegs. Vor der Kreuzung Mainstraße/Kohlhäuser Str. musste dieser vor der Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage warten.

Dies erkannte ein nachfolgender 31-jähriger Fahrer aus Lauterbach mit seinem Pkw BMW Fahrer zu spät und fuhr auf das stehende Motorrad auf. Durch den Aufprall wurde der Kradfahrer auf den Boden geschleudert und erlitt dadurch mehrere Frakturen, die einen längeren Krankenhausaufenthalt nach sich ziehen.

Das Suzuki-Krad wurde durch den Unfall total beschädigt, der Pkw des Unfallverursachers nur im Frontbereich links. Es entstand Gesamtschaden in einer geschätzten Höhe von 10.800 EUR.

Auffahrunfall mit 2 schwer verletzten Personen auf dem Westring

Am Freitag, 8. Oktober 2021, kam es gg. 12:55 Uhr zu einem folgenschweren Auffahrunfall im Industriegebiet West. Ein 49-jähriger Fzg.-Führer eines Kleintransporters Renault befuhr die Karrystr. in nordwestliche Richtung und wollte nach links in die Böcklerstraße abbiegen.

Ein 85-jähriger Fzg.-Führer eines Pkw-Anhänger-Gespanns aus dem Landkreis Sonneberg in Thüringen erkannte dies zu spät und fuhr auf. Dadurch wurden der Unfallverursacher und auch seine 84-jähriger Lebensgefährtin schwer, aber zum Glück nicht lebensbedrohlich verletzt. Auch der Kleintransporter-Fahrer wurde leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden in örtliche Krankenhäuser verbracht.

Die beteiligten Fzg. waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamtschadenshöhe von geschätzt 15.000 EUR. Zwecks Bergungsarbeiten war die Unfallörtlichkeit für 1 Stunde in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

