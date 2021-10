Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 07.10.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Neue Betrugsmasche von Telefonbetrügern

Bad Dürkheim (ots) – Am 06.10.2021 gegen 11:00 gaben sich Betrüger am Telefon als „Vollzugsbehörde Stuttgart“ aus und drohen am Telefon mit einer Pfändung. Hierbei handelte es sich um eine neue Variante des bekannten Callcenter Betrugs. Ein bislang unbekannter Täter gab sich am Telefon als Vollzugsbehörde Stuttgart aus und gab an, dass ein Pfändungsbeschluss gegen den Bad Dürkheimer vorliegen würde. Danach sollte der Angerufene die Taste 1 oder die 2 an seinem Telefon drücken. Bei 1 würde er die Höhe des Betrags, bei 2 weitere Hintergründe zu der Pfändung erfahren. Auffällig war dabei, dass es sich um eine aufgezeichnete Bandansage handelte. Die Polizei rät hier, drücken sie keine Tasten auf ihrem Telefon und beendet sofort das Gespräch. Ansonsten werden sie auf eine kostenpflichtige Hotline umgeleitet. Weiterhin rät ihnen die Polizei im Zusammenhang mit Telefonbetrügern, keinerlei persönliche Informationen wie Kontodaten weiter zu geben. Machen Sie keinerlei Zusagen bei dubiosen Anrufern, sondern legen einfach kommentarlos auf. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Freinsheim: Außenspiegel abgefahren und geflüchtet

Freinsheim (ots) – Am 06.10.2021 gegen 13:30 Uhr wurde ein in der Reiboldstraße in Freinsheim abgestelter LKW beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den Außenspiegel des Mercedes Atego und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 80 Euro. Glücklicherweise stand der Eigentümer direkt neben seinem LKW und telefonierte gerade mit Kunden. Ermittlungen bei dem Busunternehmen, des bislang unbekannten Unfallverursachers, wurden aufgenommen. Gegen ihn wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

