Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt: Unter Betäubungsmitteleinfluss mit E-Scooter unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Auf dem Weg zur Tankstelle befand sich am 07.10.2021 um 22:55 Uhr ein 37-jähriger Mann aus Neustadt mit seinem E-Scooter, als er in der Winzinger Straße in Neustadt durch eine Streifenbesatzung der Polizei Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Anlass für die Kontrolle war der fehlende Versicherungsschutz des E-Scooters des Mannes. An dem Fahrzeug war nämlich das Versicherungskennzeichen des letzten Jahres angebracht. Im weiteren Verlauf konnten die eingesetzten Beamten bei dem Neustadter Auffälligkeit feststellen, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Ein an der Kontrollörtlichkeit durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Der 37-Jähriger musste im Anschluss die Beamten mit zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Der Mann muss sich nun in einem Straf-, sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: Zwei Bier waren zu viel

Neustadt/Weinstraße (ots) – Die vor Ort gemessenen 0,88 Promille erklärte ein 57-jähriger Peugeot-Fahrer mit dem vorangegangenen Konsum von zwei Bier, nachdem er am 06.10.21, um 17:45 Uhr in der Straße „Im Altenschemel“ einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen worden war. Ein gerichtlich verwertbarer Atemalkoholtest in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion ergab im weiteren Verlauf einen Wert von 0,26 mg/l. Insoweit können die Aussagen des Herrn schon der Wahrheit entsprechen, was jedoch zeigt, dass selbst eine Fahrt nach dem Konsum von vermeintlich kleineren Mengen Alkohol bereits zu ordnungswidrigem und -im Falle von Ausfallerscheinungen- gar zu strafbarem Verhalten führen kann.

