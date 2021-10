Kronau – 36-Jähriger nach Brand tot in Wohnwagen aufgefunden

Karlsruhe – Am Donnerstag kurz vor 07.00 Uhr meldete ein Zeuge einen Brand

auf dem Campingplatz am Allhäuser See. Im Rahmen der Löscharbeiten an einem mit

Holzvorbau erweiterten Wohnwagen wurde die Leiche eines Mannes darin

aufgefunden. Nach den bisherigen Feststellungen ergaben sich keine Anhaltspunkte

auf ein Fremdverschulden am Tod des 36-Jährigen. Die weiteren Ermittlungen der

Kriminalpolizei zur Brandursache und zu den Todesumständen des Mannes dauern an.

Karlsruhe – Eine leicht verletzte Person bei

Vorfahrtsunfall

Karlsruhe – Eine 26-jährige Autofahrerin befuhr am Mittwoch gegen 14:40

Uhr die Lebrechtstraße und missachtete an der Kreuzung Göhrenstraße die Vorfahrt

eines von rechts kommenden Pkws und kollidierte mit diesem. Die 26-Jährige blieb

unverletzt, während der 35-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs leicht verletzt

wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der

entstandene Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt.

Östringen-Odenheim – Unfall an Einmündung

Karlsruhe – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag an der

Einmündung Untere Klosterstraße / Rathausstraße. Eine 22-Jährige befuhr die

Rathausstraße und bog auf die untere Klosterstraße ab. Dabei missachtete sie die

Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkws und stieß mit diesem zusammen.

Glücklicherweise blieben beide Unfallbeteiligten unverletzt. Es entstand ein

Sachschaden von geschätzten 8.000 Euro.

Karlsruhe – Betrunkener E-Scooter-Fahrer

Karlsruhe – Mit über 1,6 Promille ist am frühen Mittwochmorgen ein

23-jähriger Mann auf einem E-Scooter in der Karlsuher Innenstadt unterwegs

gewesen und wurde dabei von einer Streife der Verkehrspolizei in der Poststraße

kontrolliert.

Gegen 02:18 Uhr Uhr wurden die Beamten auf den Mann aufmerksam und unterzogen

ihn einer Verkehrskontrolle. Ein Alkoholtest vor Ort bestätigte den Verdacht

einer Trunkenheitsfahrt. Der 23-Jährige musste die Beamten daraufhin auf die

Dienststelle begleiten und sich einer Blutprobe unterziehen.

Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Sein Führerschein wurden einbehalten.

Karlsruhe – Arbeitsmaschine verliert Hydrauliköl – Radfahrer stürzten

Karlsruhe – Gemeinsame Pressemeldung von Polizeipräsidium Karlsruhe und

Stadt Karlsruhe

Zwei große Arbeitsmaschinen verloren am Donnerstagmorgen im südlichen

Innenstadtbereich Hydrauliköl, wodurch einige Radfahrer stürzten und verletzt

wurden. Die Verursacher der Ölspur wurden ermittelt.

Kurz nach 8 Uhr wurden in anderer Sache eingesetzte Polizeibeamte am

Ettlinger-Tor-Platz von einer Radfahrerin, die gestürzt war und sich am Knie

verletzt hatte, auf die Ölspur aufmerksam gemacht. Zwischenzeitlich hatte sich

auch ein anderer verletzter Radfahrer über Notruf gemeldet, der ebenfalls

gestürzt war.

Zwischenzeitlich hatte sich herausgestellt, dass zwei große Arbeitsmaschinen das

Öl verloren hatten.

Die umfangreichen Reinigungsarbeiten im Bereich der Innenstadt werden sich noch

bis in den Nachmittag hinziehen.

Offenbar stürzten einige Radfahrer auf dem schmierigen Ölfilm. Diese können sich

mit dem Verkehrsdienst der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944844

in Verbindung setzen.

Heike Umminger, Polizeipräsidium Karlsruhe Tobias Jüngert, Stadt Karlsruhe

Rheinstetten – Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl von Außenbordmotor

Rheinstetten-Forchheim – Unbekannte Täter erbeuteten in der Nacht zum

Mittwoch vom Firmengelände einer in der Leichtsandstraße gelegenen Firma in

Forchheim einen Außenbordmotor.

Nach polizeilichen Ermittlungen schnitten die Täter ein Loch in den Außenzaun

und verschafften sich auf diese Weise Zutritt zu dem Gelände. Daraufhin

montierten sie den Außenbordmotor eines auf einem Trailer befindlichen

Schlauchbootes ab und entwendeten diesen.

Zeugen, die im relevanten Zeitraum zwischen 20.00 Uhr und 07.30 Uhr etwas

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter 07243 32000 beim

Polizeirevier Ettlingen zu melden.

Graben-Neudorf – Pkw-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Graben-Neudorf – Eine 36-jährige Autofahrerin kam am Mittwoch gegen 13:30

Uhr auf der Kreisstraße 3533 bei Graben von der Fahrbahn ab und blieb im

Maisfeld stehen. Die Frau wurde dabei leicht verletzt, während ihr mitfahrender

fünfjähriger Sohn unverletzt blieb.

Wie das Polizeirevier Philippsburg feststellte, erschrak sich die Pkw-Fahrerin

offenbar, als ein anderes Fahrzeug von einem dortigen Feldweg nahte. Sie lenkte

nach links und wohl durch einen Bedienungsfehler war ihr Pkw außer Kontrolle

geraten.

Der Sachschaden am Fahrzeug und an einem Leitpfosten beläuft sich insgesamt auf

rund 350 Euro.

Marihuana im Einmachglas/ Karlsruher Zoll wird bei Kontrolle am FKB fündig (FOTO)

Karlsruhe,Rheinmünster – In einem Einmachglas fand der Karlsruher Zoll am

4. Oktober bei einem Reisenden aus Spanien am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden

knapp sieben Gramm Marihuana.

Als der 26-Jährige von den Zollbeamten angesprochen und zur Gepäckkontrolle

gebeten wurde, entdeckten sie in seiner Bauchtasche das Einmachglas mit dem

Rauschgift.

Gegen den Reisenden wurde vor Ort ein Strafverfahren wegen Bannbruchs (Einfuhr

von Gegenständen trotz Verbots) und wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Drogen wurden sichergestellt.