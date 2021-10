Mannheim-Neckarstadt: Mehrere Kellerräume aufgebrochen – Zeugen gesucht

Mannheim – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschaffte sich ein

oder mehrere Täter Zutritt in ein Wohnhaus in der Weylstraße und gelangte so in

den Keller. Dort wurden mehrere Kellerräume aufgebrochen und durchsucht. Was

neben einem E-Bike noch an Wertgegenständen entwendet wurde ist bislang nicht

bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen

und sucht nach Zeugen. Personen die ebenfalls betroffen sind oder Hinweise geben

können, werden gebeten, sich unter 0621 33010 an die Ermittler zu wenden.

Mannheim-Innenstadt: Vorfahrt missachtet und leicht verletzt

Mannheim – Ein 22-jähriger Fahrradfahrer missachtete am Mittwochmittag im

Kreuzungsbereich L6 und L8 die Vorfahrt einer 54-jährigen Autofahrerin und

verletzte sich dabei leicht. Der junge Mann wurde gegen 11.50 Uhr frontal vom

Pkw erfasst und dadurch zu Boden geschleudert. Aufmerksame Passanten kümmerten

sich bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungssanitäter vor Ort um den Mann,

der anschließend mit einer Platzwunde in ein Krankenhaus kam. Es entstand ein

Sachschaden von mehr als 1.500 Euro.

Mannheim: Auffälliges Trio unterwegs: Keinen Führerschein, Drogenbesitz und unter Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer

Mannheim – Bei einer Kontrolle hat die Polizei am Mittwoch um 22.15 Uhr in

Mannheim auf dem Luisenring ein auffälliges Trio angetroffen: Ein 30-Jähriger

lenkte einen VW unter Einfluss von Betäubungsmitteln und hatte zudem keinen

Führerschein. Bei seinem 31-jährigen Beifahrer fanden die Beamten rund ein Gramm

Heroin. Bei beiden fiel der Drogentest positiv aus. Der ebenfalls 31-jährige

Besitzer des VW saß unterdessen auf dem Rücksitz. Ihm wird vorgeworfen, dass er

es zugelassen hat, dass der 30-Jährige den Wagen fuhr, obwohl er keine

Fahrerlaubnis besaß.