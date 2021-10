Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher von Alarmanlage in die Flucht geschlagen

Waibstadt / Rhein-Neckar-Kreis – Kurz vor Mitternacht hebelten zwei

Unbekannte eine Zugangstüre eines Kindergartens in der Friedrich-Ebert-Straße

auf und verschafften sich so Zutritt in die Innenräume. Noch bevor es den

Einbrechern jedoch gelang etwas zu entwenden, löste die Alarmanlage aus, weshalb

die Beiden sofort die Flucht ergriffen. Der entstandene Sachschaden an der

aufgehebelten Türe kann bislang nicht beziffert werden. Das Polizeirevier

Sinsheim hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem

Zusammenhang nach Zeugen. Die beiden Einbrecher wurden bei der Tat gefilmt und

können wie folgt beschrieben werden:

1.Männlich, 1,70 m bis 1,80 groß, zwischen 20 bis 30 Jahre alt, schlank, trug

eine Basecap, eine helle Jacke und eine Jeans, Handschuhe

2.Männlich, 1,70 m bis 1,80 groß, zwischen 20 bis 30 Jahre alt, dick, trug eine

helle Daunenjacke mit Kapuze, Jeans, Sportschuhe, Handschuhe

Zeugen, die gegen 23.45 Uhr Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben

können, werden gebeten, sich unter 07261 6900 zu melden.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Kupferkabel aus Baustelle entwendet – Zeugen gesucht

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch

verschafften sich vermutlich mehrere Täter durch Aufbrechen eines Tores Zutritt

zur umzäunten Baustelle eines Einkaufszentrums in der Neulandstraße. Dabei

entwendeten die Einbrecher mehrere, bereits verlegte Kupferkabel, die vor Ort

durchtrennt wurden. Insgesamt entstand ein Diebstahlsschaden von mindestens

50.000 Euro. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und

sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Aufgrund der entwendeten Menge an Kabeln

müssen die Täter mit einem Fahrzeug an den Tatort gefahren sein. Wer im Zeitraum

von Dienstag, 21 Uhr, bis Mittwoch, 7.30 Uhr Verdächtiges beobachtet hat, wird

gebeten, sich unter 07261 6900 an die Ermittler zu wenden.

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Marihuanapflanzen sichergestellt

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis – Ein Zeuge wurde am späten Mittwochabend

auf eine verdächtige Pflanze im Flur eines Mehrfamilienhauses aufmerksam und

verständigte die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Wiesloch stellten

daraufhin vor einer Wohnungstüre eine ca. 1,20 m große Marihuanapflanze sicher.

Der Besitzer zeigte sich verwundert, er ging wohl davon aus, dass der Anbau

erlaubt sei. Nachdem ihm die geltende Gesetzeslage erklärt wurde, wurden bei

einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung drei weitere Marihuanapflanzen in der

Wohnung des Mannes sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes gegen

das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Schwer verletzte Person bei Autounfall – Pressemeldung Nr. 3 – Polizei sucht Zeugen

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis – Wie bereits berichtet, ereignete sich am

Montagmorgen, 05.10.2021, kurz nach 9 Uhr auf der Grenzhöfer Straße in

Plankstadt, bei dem ein 72-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden war. Nach

derzeitigen Kenntnisstand nach derzeitigem Erkenntnisstand hatte der 72-Jährige

an der Kreuzung mit der Straße „Jungholz“ einem 67-jährigen Mercedes-Fahrer die

Vorfahrt genommen, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Hierbei wurden beide

Beteiligten verletzt, der 72-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Es soll

sich, nach Auskunft der Ärzte, derzeit in kritischem Zustand befinden.

Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden

mussten. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen suchen die Unfallspezialisten der

Verkehrspolizei Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren und

sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten,

sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

Nußloch / Rhein-Neckar-Kreis / Fahrzeug landet im Grünstreifen auf dem Dach / Pressemeldung Nr. 2

Nußloch – Kurz nach 18.00 Uhr verlor die 29-jährige Audi-Fahrerin auf der

K 4256 zwischen Nußloch und Walldorf aus bislang unbekannten Gründen die

Kontrolle über ihr Fahrzeug und landete schließlich im Grünstreifen auf dem

Dach. Die 29-jährige, die alleine unterwegs war, konnte ihr Fahrzeug

anschließend selbständig verlassen und wurde durch den verständigten

Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung

kurz darauf wieder verlassen konnte. Der PKW wurde abgeschleppt.

