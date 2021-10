Diebstahl aus Amazon-Fahrzeug

Bingen, 06.10., Gerbhausstraße, 14:00 Uhr. Ein Anrufer teilte mit, dass er gerade drei Jugendliche mit mehreren Zalando-Paketen beobachtet hat. Die jungen Männer hatten diese an einem Hauseingang neben der Pizzeria geöffnet und mehrere Gegenstände eingesteckt. Beschreibung der Täter: drei Männer im Alter von 16-18 Jahren, Kapuzenpullis (einer davon weiß), kurze schwarze Haare. Kurze Zeit später meldete der betroffene Amazon-Fahrer den Diebstahl von 10 Paketen.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Sprendlingen, 07.10., Marktplatz, 00:40 Uhr. Ein 34-Jähriger wurde mit seinem Dienstfahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er wies deutliche Anzeichen eines Betäubungsmittelkonsums auf. Sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, der Mann wurde zur Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Geschwindigkeitskontrolle

Sprendlingen, L415, 06.10., 10:00-12:00 Uhr. Im Zuge einer Geschwindigkeitskontrolle wurden insgesamt 9 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen drei Fahrer eingeleitet. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 127 km/h bei erlaubten 100 km/h.

Achtung, Vertreter-Betrug!

Bingen, 06.10., Koblenzer Straße, 11:30 Uhr. Bei einer 80-Jährigen wurde ein angeblicher Vorwerk Mitarbeiter vorstellig. Er nahm ihr nicht mehr ganz rund laufendes Gerät mit, um es für 220 Euro gegen ein Ersatzgerät auszutauschen. Die Dame übergab ihm 250 Euro; das Wechselgeld wolle er ihr abends in den Briefkasten werfen. Als kein Wechselgeld kam, wurde die Frau stutzig und prüfte das neue Gerät: es war ihr alter Staubsauger. Täterbeschreibung wie folgt: ca. 65 Jahre alt, beige Straßenkleidung, normale Statur, graues lockiges Haar und Schnurrbart. Um Hinweise von Zeugen wird gebeten.

Brand in stillgelegtem Parkhaus

Mainz-Oberstadt – 06.10.2021, 19:11 Uhr

Am Mittwochabend kam es zu einem Brand im stillgelegten Parkhaus in der

Generaloberst-Beck-Straße. Von einem Zeugen konnten gegen 19:00 Uhr mehrere

männliche Jugendliche an der Einfahrt zu dem Parkhaus wahrgenommen werden. Kurze

Zeit später bemerkte der Zeuge, dass im zweiten Obergeschoss des Parkhauses

mehrere Holzbretter brannten. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell

gelöscht werden. Bereits am 13.09.2021 kam es in den Nachmittagsstunden an der

gleichen Örtlichkeit zum Brand eines Müllcontainers, der von bislang unbekannten

Personen angesteckt worden war. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall

geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der

Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail

unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Trickbetrüger geben sich als Telekommitarbeiter aus

Klein-Winternheim – 06.10.2021, 12:00 Uhr

Ein 80-jähriger Mann wurde am Mittwochmittag Opfer zweier bislang unbekannter

Trickbetrüger. Gegen 12:00 Uhr klingelten zwei Männer an der Tür des 80-Jährigen

und gaben vor, sie kämen von der Telekom und müssten an einem Schaltschrank

etwas überprüfen, da eine Störung der Telefonleitungen vorläge. Während einer

der Täter den Rentner in ein Gespräch verwickelte, verschwand der zweite Täter

aus dem Sichtfeld des 80-Jährigen unter dem Vorwand etwas überprüfen zu müssen.

Nachdem die beiden Täter das Haus verlassen hatten, stellte der Geschädigte

fest, dass der Schmuck seiner verstorbenen Frau gestohlen wurde. Die beiden

Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

1.Person: männlich circa 30 Jahre 180cm schlank helles T-Shirt mitteleuropäisches Aussehen sprach deutsch ohne Akzent oder Dialekt.

2.Person: männlich circa 30 Jahre dunkelhaarig etwas kleiner und kräftiger



Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.