Agressive Hotelbesucher

Kaiserslautern (ots) – Das Verhalten von zwei Männern hat Ihnen am

Mittwochnachmittag mehrere Strafanzeigen eingebracht. Zeugen hatten die Polizei

am Mittwochnachmittag zu einem Hotel in der Innenstadt gerufen. Dort soll es zu

einer handfesten Auseinandersetzung gekommen sein. Vor Ort kam einer der beiden

Hotelgäste nach mehrfacher Aufforderung aus dem Zimmer. Dabei ging er

zielgerichtet und in aggressiver Weise auf die Beamten zu. Er wurde zu Boden

gebracht und fixiert. Er stand augenscheinlich unter Einfluss von

Betäubungsmitteln. Während die Beamten versuchten den Sachverhalt zu klären, kam

heraus, dass es zwischen dem 39-Jährigem und seinem 28-jährigen Mitbewohner zu

einem handfesten Streit gekommen ist. Auch der 28-Jährige stand unter Einfluss

von Betäubungsmitteln. Beim Erblicken der Beamten fiel er auf den Boden und war

zunächst nicht mehr ansprechbar. Während des Wartens auf den Rettungsdienst,

griff der Mann, wieder bei Bewusstsein, nach einem Stuhl und versuchte die

Beamten anzugreifen. Auch er wurde zu Boden gebracht und fixiert. Da die Männer

sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befanden,

informierten die Polizisten die Beamten der Ordnungsbehörde um sie in einer

psychiatrischen Einrichtung unterzubringen. Die Randalierer müssen nun mit

mehreren Strafverfahren wegen Körperverletzung, Verstoß gegen das

Betäubungsmittelgesetz und Widerstand rechnen. |elz

Unfall geht glimpflich aus

Kaiserslautern (ots) – Zum Glück noch einmal glimpflich ausgegangen ist ein

Unfall am Mittwochnachmittag in der Industriestraße. Hier kam es gegen 17.30 Uhr

zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem Auto. Nach den

derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 52-jährige Fahrradfahrer die Industriestraße

in Richtung Kanalstraße entlang. Eine 25-jährige Autofahrerin parkte ihren Wagen

gerade in der Straße. Sie öffnete so plötzlich die Tür, dass der Fahrradfahrer

nicht mehr bremsen oder ausweichen konnte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radler

verletzte sich leicht am Knie. |elz

Verkehrskontrollen

Kaiserslautern (ots) – Innenstadt durchgeführt. Unter anderem wurde nochmal im

Bereich Burggraben das Durchfahrtsverbot aufgrund der aktuellen

Baustellensituation überwacht. Dabei wurde nur ein Fahrer erwischt, der sich

nicht an das Verbot hielt. Darüber hinaus wurden allerdings drei Fahrer wegen

anderer Ordnungswidrigkeiten erwischt, einer missachtete eine rote Ampel, einer

telefonierte während der Fahrt mit dem Handy am Ohr und bei einem war die

Hauptuntersuchung abgelaufen. Eine Personenkontrolle bei einem 19-Jährigen

ergab, dass er ein Einhandmesser unter seiner Kleidung versteckt hatte. Das

Messer wurde sichergestellt. Bei einer weiteren Kontrolle in der

Donnersbergstraße fielen insgesamt drei Lkws mit ungesicherter Ladung auf. Bei

einem der Lkws war zusätzlich das Abblendlicht defekt. Ein Pkw-Anhängergespann

zog dann noch die gesamte Aufmerksamkeit der Beamten auf sich. Nicht nur das die

Ladung auf dem Anhänger nicht vorschriftsmäßig gesichert war, die Anhängelast

des Pkws war auch deutlich überschritten. Beim Wiegen ergab sich eine

Überschreitung von 54 Prozent. Der Fahrer musste den Anhänger abstellen und sich

um eine andere Transportmöglichkeit kümmern. |elz

Tägliche Schockanrufe

Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots) – Nachdem sie einen sogenannten

Schockanruf erhielt, hat eine Frau aus Enkenbach-Alsenborn am Mittwoch einen

Nervenzusammenbruch erlitten. Der Seniorin war am späten Vormittag am Telefon

mitgeteilt worden, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei

dem ein Mensch ums Leben kam.

Die Frau war von der Nachricht so geschockt, dass sie sich im weiteren Verlauf

des Telefonats sämtliche persönlichen Daten entlocken ließ. Dann brach das

Gespräch ab.

Die Seniorin suchte Hilfe bei Nachbarn, brach dann aber zusammen. Die echte

Tochter meldete sich wenig später bei der Polizei und meldete den betrügerischen

Anruf. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Keine halbe Stunde später erhielt auch ein Mann in Enkenbach-Alsenborn einen

solchen Anruf. In diesem Fall meldete sich eine männliche Stimme und gab sich

als Enkel des Seniors aus. Auch er behauptete, einen Unfall verursacht zu haben

und weil er noch in der Probezeit sei, drohe ihm nun der Führerscheinverlust.

Deshalb bat er seinen „Opa“ um einen fünfstelligen Euro-Betrag, um sich ohne

Polizei mit dem Unfallgegner einigen zu können. Als der Senior eine Gegenfrage

stellte, beendete der Anrufer das Telefonat. Das Fachkommissariat für

Betrugsdelikte hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auch aus Kaiserslautern und Otterberg wurden am Mittwoch zwei solcher

Betrugsversuche gemeldet. Und auch in diesen beiden Fällen berichteten die

Betroffenen, dass ihnen die Geschichte vom tödlichen Unfall erzählt wurde, den

die Tochter, beziehungsweise der Enkel verursacht habe. Es wurde Geld gefordert,

um eine „Kaution“ zu hinterlegen.

Während der angerufene 87-Jährige aus Kaiserslautern anschließend direkt seine

echte Tochter anrief und erfuhr, dass sie keinen Unfall hatte und es ihr gut

gehe, legte die angerufene Seniorin in Otterberg einfach auf, weil sie die

Geschichte nicht glaubte. Die Kripo ermittelt wegen versuchten Betrugs. |cri

Diebe bedienen sich auf Terrasse

Olsbrücken (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Einen Diebstahl von ihrer Terrasse

haben Anwohner der Hauptstraße am Mittwoch bei der Polizei angezeigt. Demnach

haben sich unbekannte Täter in der Nacht zwischen 23 und 5.20 Uhr unbefugt

Zutritt zum Privatgrundstück verschafft und von dem Tisch, der auf der Terrasse

steht, mehrere Gegenstände gestohlen, darunter Werkzeuge, Lichterketten,

Feuerzeuge und Zigaretten. Ins Haus gelangten die Unbekannten nicht.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kriminalpolizei

zu melden. |cri

Müllcontainer geht in Flammen auf

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Müllcontainer ist am Mittwochabend in

der Eichenstraße in Flammen aufgegangen. Gegen 19.45 Uhr wurde eine Zeugin auf

den Brand aufmerksam und verständigte über Notruf Feuerwehr und Polizei.

Der Container stand zu diesem Zeitpunkt unter dem Carport eines Wohnhauses. Das

Feuer griff auch auf das Dach des Wohngebäudes über.

Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Verletzt wurde

aber niemand.

Die Brandursache ist unklar. Die Ermittlungen laufen. |cri

Durchfahrtsverbot missachtet – 24 Bußgelder

Kaiserslautern (ots) – Das Durchfahrtsverbot im Baustellenbereich des

Burggrabens stand im Mittelpunkt einer Verkehrskontrolle am Mittwochmorgen.

Innerhalb von nur einer Stunde stellten die Einsatzkräfte eine Vielzahl an

Verstößen fest.

Insgesamt wurden zwischen 7.30 und 8.30 Uhr 24 Fahrer erwischt, die sich nicht

an das Verbot hielten und in den gesperrten Bereich einfuhren. Alle wurden

kostenpflichtig verwarnt und mussten ein Bußgeld bezahlen. |cri

Zeuge beobachtet Unfallflucht

Kaiserslautern (ots) – Dank eines aufmerksamen Zeugen ist die Polizei einem

Autofahrer auf der Spur, der in der Dornenstraße einen Unfall verursacht und

Schaden angerichtet hat. Der Mann steht im Verdacht, am Dienstagabend beim

Ausparken gegen einen Mazda MX5 gestoßen zu sein und diesen beschädigt zu haben.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er anschließend davon.

Ein Anwohner hatte den Vorfall jedoch beobachtet und sich das Kennzeichen des VW

Touran notiert. Er hinterließ seinem Nachbarn, dem das beschädigte Auto gehört,

eine entsprechende Nachricht.

Der Mazda-Besitzer entdeckte die Notiz und den Schaden an seinem Auto am

Mittwochmorgen und meldete sich bei der Polizei. Mit Hilfe des abgelesenen

Kennzeichens hat die Polizei bereits den Halter des VW Touran ausfindig gemacht.

Wer zum Unfallzeitpunkt am Steuer saß, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

|cri

Auto offen – Geld weg

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Dass er sein Auto über Nacht

unverschlossen abgestellt hat, bringt einem Mann in Katzweiler Ärger ein. Diebe

entdeckten das offene Fahrzeug in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der

Kurpfalzstraße und holten sich aus dem Innenraum rund 100 Euro Bargeld.

Auf dem Schaden bleibt der Mann vermutlich sitzen, denn in der Regel greift die

Versicherung in solchen Fällen nicht.

Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr.

Täterhinweise gibt es bislang nicht. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der

Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu melden. |cri