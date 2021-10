Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Unfall mit Leichtverletzten

Fulda – Eine 58-jährige BMW-Mini-Fahrerin aus dem Landkreis Schweinfurt sowie deren 19-jährige Beifahrerin aus Fulda wurden bei einem Unfall am Mittwoch (06.10.) leicht verletzt. Ein 22-jähriger Ford-Fahrer befuhr, gegen 17.20 Uhr, die Wörthstraße und wollte die Leipziger Straße geradeaus in Richtung Mackenrodtstraße überqueren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit der BMW-Fahrerin, welche die Mackenrodtstraße befuhr und nach links auf die Leipziger Straße abbiegen wollte. Die BMW-Fahrerin und die im Ford befindliche Beifahrerin wurden mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Unfall

Fulda – Eine 86-jährige Frau aus Fulda, welche sich als Beifahrerin in einem Peugeot befand, wurde bei einem Unfall am Mittwoch (06.10.) leicht verletzt. Eine 59-jährige VW-Fahrerin befuhr, gegen 17.00 Uhr, die Nikolausstraße in Richtung der Straße „Am Bahnhof“ und wollte im dortigen Kreuzungsbereich in Richtung Kurfürstenstraße weiterfahren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 62-jährigen Peugeot-Fahrerin, welche die Straße „Am Bahnhof“ in Fahrtrichtung Petersberger Straße befuhr. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Fulda – Ein blauer Renault Megane wurde am Donnerstag (07.10.), in der Zeit von 7.45 Uhr bis 9.30 Uhr, auf dem Parkplatz Ochsenwiese von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Renault war in der Tatzeit nahe des Treppenaufganges zur Magdeburger Straße ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher, welcher die rechte Seite des Renaults beschädigte, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfallflucht

Heringen – Am Dienstag (05.10.), gegen 13:50 Uhr, wollte ein unbekannter Fahrzeugführer innerhalb der Hofeinfahrt eines Anwohners in der Landecker Straße wenden. Dabei kollidierte er mit dem Fundament der dortigen Zaunanlage. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Möglicherweise handelt es sich bei dem Verursacher um einen Paketdienstleister mit zugehörigem Zustellfahrzeug. Weitere Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Breitenbach/H. – Am Dienstag (05.10.), in der Zeit von 13:50 Uhr bis 14:20 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer – vermutlich rückwärts – in die Kupfergasse (Sackgasse) ein und stieß dabei gegen den Zaunpfosten eines dortigen Grundstücks. Hierbei wurde der Pfosten vom Fundament abgeknickt. Anschließend verließ der unbekannte Fahrer die Unfallstelle ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Die Schadenhöhe beträgt etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auto angefahren

Bad Hersfeld – Am Mittwoch (06.10.), in der Zeit von 8:45 Uhr bis 9 Uhr parkte eine 36-jährige Fahrerin aus Bad Hersfeld ihr Fahrzeug in der Nachtigallenstraße beim dortigen Kindergarten. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass ein unbekannter Fahrzeugführer ihren grauen Skoda Kodiaq am rechten Kotflügel und Rückfahrlicht beschädigt hatte. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Schadenhöhe beträgt circa 2000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Auto

Schotten – Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Mittwoch (06.10.) einen Laptop sowie ein Push-Tan Gerät im Gesamtwert von circa 400 Euro aus einem weißen Skoda Fabia. Das Auto stand zur Tatzeit im öffentlichen Verkehrsraum in der Karlstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zwei Pkw beschädigt – Kennzeichendiebstahl

Fulda (ots)

Zwei Pkw beschädigt

Fulda/Kämmerzell – Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Mittwoch (06.10.) zwei Autos auf dem Hof eines Einfamilienhauses im Lupinenweg. Die Täter beschmierten die Fahrzeuge mit einer Flüssigkeit und verursachten circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Tann – In der Nacht zu Mittwoch (06.10.) stahlen Unbekannte in der Straße „Hinter der Mauer“ die Kennzeichen FD-L 2497 von einem roten Audi A1. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheiben eingeschlagen

Bad Hersfeld – Unbekannte schlugen in der Nacht zu Mittwoch (06.10.) die Fensterscheiben der Beifahrerseiten eines weißen Renault Twingo sowie eines silbernen Opel Corsa ein. Anschließend durchsuchten die Langfinger das Innere der Fahrzeuge und flüchteten ohne Diebesgut. Die Autos standen zur Tatzeit in der Knottengasse. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht bei Hettenhausen

Am Mittwoch den 06.10.2021, gegen 07:30 Uhr, ereignete sich auf der B 279 bei Gersfeld-Hettenhausen im Einmündungsbereich zur Hauptstraße-Hettenhausen ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die Geschädigte befuhr mit ihrem blauen VW Golf, die B 279 in Fahrtrichtung Gersfeld. In Höhe des Möbelhauses fuhr aus der Ortslage kommend ein schwarzer VW Bus – Multivan – auf die B 279 in Fahrtrichtung Gersfeld auf und nahm der Golffahrerin die Vorfahrt. Der VW Bus streifte den Golf im Bereich der Fahrerseite und flüchtete anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der schwarze VW Bus des/der Flüchtigen müsste im Frontbereich vorne rechts beschädigt sein.

Hinweise, die zur Klärung der Identität des/der flüchtigen Unfallverursachers führen, bitte an die PSt. Hilders unter Tel.: 06681 / 96120.

Auffahrunfall mit Verletzter

Am Nachmittag des 06.10.2021 ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Ortslage Tann- Wendershausen, bei dem eine 23- jährige Frau aus der Gemeinde Tann leicht verletzt wurde und insgesamt etwa 1.100 EUR Sachschaden entstanden ist.

Ein Tanklastzug befuhr in der Ortslage Wendershausen die Hauptstraße aus Richtung Lahrbach kommend in Fahrtrichtung Tann Ortsmitte.

An der Unfallstelle musste der 60-jährige Fahrer des LKW verkehrsbedingt die Geschwindigkeit verringern. Die mit ihrem PKW nachfolgende junge Frau erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Tanklastzug auf. Dabei verletzte sie sich leicht und musste zur Weiterbehandlung in eine Klinik verbracht werden.

Am PKW der jungen Frau entstand wirtschaftlicher Totalschaden, während am LKW kein Sachschaden festzustellen war.

Neben Polizeikräften waren an der Unfallstelle insgesamt 12 Feuerwehrleute der Feuerwehr Tann, jeweils eine Notarzt- und Rettungswagenbesatzung und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.