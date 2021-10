Ordnungspolizisten angegangen,

Usingen, Neuer Marktplatz, 06.10.2021, gg. 12.30 Uhr

(pa)Am Mittwochmittag wurde in Usingen ein 23-jähriger Mann festgenommen, nachdem er zuvor zwei Ordnungspolizisten angegriffen haben soll. Gegen 12.30 Uhr fiel einer uniformierten Streife der Usinger Ordnungspolizei nach deren Schilderung im Bereich „Neuer Marktplatz“ ein junger Mann auf, der laut vor sich hin schrie. Darauf angesprochen, habe dieser zunächst versucht, das Dienstfahrzeug zu beschädigen, bevor er schließlich auf die die Streife losgegangen sei. Der Mann konnte jedoch zu Boden gebracht und festgenommen werden. Obwohl er dabei versucht haben soll, nach der Streife zu schlagen, zu treten und zu beißen, blieben beide Ordnungspolizisten unverletzt. Der Festgenommene, der sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde daraufhin an eine hinzugerufene Streife der Polizeistation Usingen übergeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 23-jährige Usinger zur Überprüfung seines Gesundheitszustands in eine Fachklinik gebracht und dort aufgenommen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter (06172) 120 – 0 mit der Bad Homburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Mokick entwendet,

Weilrod, Riedelbach, Weidestraße, 03.10.2021, 10.00 Uhr bis 06.10.2021, 18.30 Uhr

(pa)In Weilrod Riedelbach wurde im Verlauf der letzten Tage ein Kleinkraftrad gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagvormittag und Mittwochabend in der Weidestraße Das rot-weiße Mokick des Herstellers „Simson“ – Modell „S51“ – war dort am Straßenrand geparkt und mit einer Plane abgedeckt. Zuletzt trug das mehrere Tausend Euro teure Kleinkraftrad im Oldtimer-Alter ein Versicherungskennzeichen mit der Kennung „980 WHU“. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Telefonverteilerkasten durch unbekanntes Fahrzeug beschädigt, Bad Homburg v. d. Höhe, Siemensstraße, Feststellung: 05.10.2021, 16.00 Uhr

(pa)Einen Schaden von schätzungsweise 2.000 Euro verursachte jemand in der Bad Homburger Siemensstraße an einem Telefonverteilerkasten. Wie am Dienstagnachmittag festgestellt werden musste, war augenscheinlich ein Fahrzeug gegen den Kasten gefahren, sodass dieser aus der Verankerung gerissen wurde. Der oder die Verantwortliche hatte sich anschließend jedoch unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.