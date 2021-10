Treppengeländer gestohlen,

Bad Camberg, Pommernstraße, Dienstag, 05.10.2021, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 06.10.201, 08:00 Uhr

(wie)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde an einer Sporthalle in Bad Camberg ein Treppengeländer entwendet. Unbekannte Täter montierten an einem Treppenabgang an der Pommernstraße einen Teil des Geländers aus Metall ab. Anschließend entwendeten sie das Geländer mitsamt den Schrauben. Hinweise zu dem Diebstahl werden unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegengenommen.

Baumaschinen aus Rohbau gestohlen,

Elz, Weberstraße, Dienstag, 05.10.2021, 18:20 Uhr bis Mittwoch, 06.10.2021, 07:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden in Elz Baumaschinen aus einem Rohbau entwendet. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Rohbau in der Weberstraße und durchsuchten das Gebäude. Hierbei entwendeten sie mehrere Baumaschinen und Werkzeug, welche von Bauarbeitern dort für die Arbeiten am nächsten Tag belassen worden waren. Der Schaden wird auf ca. 5.000 EUR geschätzt. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise zu dem Diebstahl.

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht, Mengerskirchen, Landesstraße 3281, Mittwoch, 06.10.201, 20:40 Uhr

(wie)Am Mittwochabend kam bei Mengerskirchen ein Mann unter Alkoholeinfluss mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Der 60-Jähriege befuhr mit seinem Ford die L 3281 von Winkels in Richtung Löhnberg. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und verunfallte auf der Grünfläche, wo der Ford schließlich in entgegengesetzter Richtung zum Stehen kam. Ein zufällig vorbeikommender Verkehrsteilnehmer informierte die Polizei. Die herbeigeeilte Streife bemerkte Alkoholgeruch in der Atemluft des 60-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Der Fahrer wurde zu einer Blutentnahme mit auf die Dienststelle genommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. An dem Ford entstand ein Schaden in Höhe von ca. 7.000 EUR.

Unfallflucht in Limburg,

Limburg, Zeppelinstraße, Dienstag, 05.10.2021, 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr

(wie) Am Dienstagabend wurde in Limburg ein geparkter Pkw bei einem Unfall beschädigt, der Verursacher floh von der Unfallstelle. Ein 50-Jähriger stellte seinen Suzuki gegen 18:00 Uhr auf dem Parkplatz an der P-P-C-Schule in der Zeppelinstraße ab. Als er um 20:00 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein unbekannter Täter gegen die vordere, rechte Seite seines Suzuki gefahren war und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt hatte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Die Polizei in Limburg bittet um Hinweise zu dem Unfallverursacher unter der Rufnummer 06431/9140-0.

Geschwindigkeitsüberwachung auf der B49, Beselich, Bundesstraße 49, Donnerstag, 07.10.2021, 08:40 Uhr bis 11:20 Uhr

(wie)Am Donnerstagmorgen überwachte der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Limburg-Weilburg die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der B49 bei Beselich. Von den insgesamt 961 erfassten Fahrzeugen überschritten 78 die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h für PKW und 60 km/h für LKW. 29 fuhren so schnell, dass es zu einem Punkteeintrag beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg kommen wird.

Amtseinführung des neuen Leiters der Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Amtsantritt: Marcus Brambach ist neuer Polizeichef im Kreis Limburg-Weilburg, Oktober 2021

(wie)Kriminaldirektor Marcus Brambach ist seit dem 27. September 2021 neuer Leiter der Polizeidirektion Limburg-Weilburg und tritt damit die Nachfolge von Kriminaldirektor Frank Göbel an.

Kriminalrätin Sonja von Vormann, als Leiterin der Kriminalinspektion, welche die Direktion kommissarisch seit dem Wechsel von Frank Göbel nach Mittelhessen führte, begrüßte den neuen Chef in seinem Amt in Limburg. Polizeipräsident Stefan Müller freute sich, die Stelle des Direktionsleiters mit einem erfahrenen Polizeibeamten besetzen zu können.

Bevor Marcus Brambach mit der Leitung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg betraut wurde, war der 49-Jährige als stellvertretender Abteilungsleiter für Einsatz- und Ermittlungsunterstützung im Hessischen Landeskriminalamt in Wiesbaden tätig. Zuvor nahm der Kriminaldirektor verschiedene Funktionen beim Landeskriminalamt, dem Landespolizeipräsidium, den Polizeipräsidien Frankfurt und Südhessen sowie der Bereitschaftspolizei war. Er hat den Polizeiberuf von der Pike auf gelernt und war bei der Schutz- und der Kriminalpolizei tätig. Seine Erfahrungen werden ihm bei der Leitung der Polizeidirektion mit den Polizeistationen Limburg und Weilburg, den Polizeiposten Bad Camberg und Limburg sowie der Regionalen Kriminalinspektion und dem Regionalen Verkehrsdienst sicher helfen.

Der im Taunus wohnende Marcus Brambach freut sich sehr auf seinen neuen Aufgabenbereich und die Zusammenarbeit mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern sowie den Vertreterinnen und Vertretern von Landkreis und Kommunen.