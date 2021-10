Fahrradfahrer bei Unfall in Wiesbaden schwer verletzt – Zeugen gesucht

Wiesbaden (ots) – Wiesbaden, Mz.-Kastel, Rampenstraße,

Mittwoch, 06.10.2021, 15:59 Uhr

(cp)In der Rampenstraße in Wiesbaden kam es Mittwochnachmittag zu einem schweren

Unfall. Ein 70-jähriger Mann wurde dabei mit seinem Fahrrad zwischen der

Eleonorenstraße und dem Hochkreisel im Stadtteil Mz.-Kastel von einem Taxi

erfasst und schwer verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge, soll der 70-jährige Bischofsheimer gegen 16:00 Uhr

auf seinem Fahrrad von den Rheinwiesen aus kommend die Rampenstraße in

Mz.-Kastel überquert haben. Dabei habe er jedoch ein von links kommendes Taxi

übersehen. Der 59-jährige Fahrer des Taxis war aus Richtung Biebrich kommend in

Richtung Mainz unterwegs und versuchte noch zu bremsen und auszuweichen. Dennoch

erfasste das Taxi den 70-Jährigen, der durch den Aufprall zu Boden geschleudert

wurde. Der Senior, der keinen Helm getragen hatte, wurde bei dem Unfall

lebensbedrohlich verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem

Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Die Polizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 0611 / 3450 zu melden.

Bergwacht und Polizeifliegerstaffel Hessen üben gemeinsam am Hoherodskopf

Wiesbaden (ots) – Im Zeitraum von Donnerstag, den 07.10.2021 bis einschließlich

Sonntag, den 10.10.21 findet im Bereich Hoherodskopf / Breungeshain /

Rudingshain täglich im Zeitraum von ca. 08.30Uhr bis 16.00 Uhr eine

Windenrettungsübung der Polizeifliegerstaffel Hessen und der Bergwacht Hessen

statt. Gerade die Versorgung und Rettung von verletzten Menschen in schwierigen

und bergigen Gelände stellt die Besatzung der Polizeihubschrauber vor immer

wieder neue Herausforderungen. Ziel der Übung ist die Zusammenarbeit mit der

Bergwacht und das Einüben von Handlungsabläufen. Die Polizei bittet die

Bevölkerung um Verständnis für den im Übungszeitraum unvermeidbar erhöhten

Lärmpegel.

Aus Personengruppe heraus zusammengeschlagen, Wiesbaden,

Michelsberg, Donnerstag, 07.10.2021, 01:45 Uhr

(fh)In der Nacht zu Donnerstag schlug ein Unbekannter aus einer mehrköpfigen

Personengruppe heraus einen 27-Jährigen in Wiesbaden zusammen. Gegen 01:45 Uhr

lief der Geschädigte den Michelsberg in Richtung Coulinstraße entlang. Hierbei

sei er auf die Personengruppe gestoßen und von einem der Mitglieder unvermittelt

ins Gesicht geschlagen worden. Die Gruppe sei im Anschluss in Richtung

„Marktplatz“ davongelaufen. Der Schläger sei männlich, circa 20 Jahre alt und

habe dunkle Kleidung und eine weiße Jacke getragen. Laut dem 27-Jährigen hätten

die Personen alle samt „südländisch“ ausgesehen.

Das Haus des Jugendrechts hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und nimmt

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen

In Imbisswagen eingebrochen,

Wiesbaden, Mz-Kastel, Boelckestraße, 07.10.2021, 03.30 Uhr bis 04.00 Uhr

(pa)In der Nacht zum Donnerstag kam es in der Boelckestraße in Kastel zu einem

Einbruch in einen Imbisswagen. Ersten Ermittlungen nach ereignete sich die Tat

zwischen 03.30 Uhr und 04.00 Uhr. Unbekannte hebelten beide Verkaufsklappen des

Imbissanhängers auf und stiegen in dessen Inneres ein. Den Wagen durchwühlen die

Täter daraufhin nach Wertgegenständen. Sie entwendeten eine Plexiglasflasche, in

der sich diverses Münzgeld befand und flüchteten damit unerkannt vom Tatort. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der

Rufnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

Wendemanöver führt zu Verkehrsunfall, Wiesbaden, Biebrich, Rheingaustraße,

06.10.2021, gg. 17.00 Uhr

(pa)Am Mittwochnachmittag ereignete sich in der Rheingaustraße in Biebrich ein

Verkehrsunfall, bei dem ein 35-jähriger Autofahrer verletzt wurde und ein

Sachschaden von über 10.000 Euro entstand. Gegen 17.00 Uhr beabsichtigte ein 18

Jahre Fahrer eines VW Kleintransporters, der die Rheingaustraße in Fahrtrichtung

Schierstein befuhr, in Höhe der Hausnummer 85 eine Wendemanöver durchzuführen.

Hierzu hielt der Mann zunächst mit seinem Fahrzeug am Fahrbahnrand an. Als er

daraufhin ausscherte, um zu wenden und in Richtung Biebrich weiterzufahren,

achtete er augenscheinlich nicht ausreichend auf den nachfolgenden Verkehr. Ein

35-jähriger Renault-Fahrer, der in Richtung Schierstein unterwegs war, wurde von

dem Fahrmanöver der 18-Jährigen überrascht. Trotz eines Ausweichmanövers des

35-Jährigen kollidierte der VW mit der Beifahrerseite seines Wagens, wodurch

dieser auf die Fahrerseite kippte bevor er auf der Gegenfahrspur zum Stillstand

kam. Bei dem Zusammenstoß wurde der Renault-Fahrer leicht verletzt. Der

Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Sein Pkw musste stark beschädigt von

der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Fahrer des VW blieb unverletzt, an

seinem Fahrzeug entstand lediglich geringer Sachschaden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Schockanrufer scheitern kurz vor der Vollendung,

Rheingau-Taunus-Kreis, Mittwoch, 06.10.2021, Donnerstag, 07.10.2021

(fh)In den vergangenen Tagen hatten es erneut dreiste Telefonbetrüger auf das

Bargeld von Rheingauer Bürgerinnen und Bürger abgesehen und scheiterten in drei

Fällen unmittelbar vor der Vollendung. Dutzenden Seniorinnen und Senioren wurde

in den letzten 48 Stunden die Geschichte aufgetischt, ein Familienangehöriger

habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, man müsse nun eine Kaution in

Höhe von mehreren Tausend Euro hinterlegen. Die Täter, welche sich in den

meisten Fällen als Staatsanwälte und Richter ausgaben, versuchten mit dieser

perfiden Masche die Angerufenen zu „schocken“ und zur Übergabe von hohen

Geldsummen zu bewegen. Ein Taunussteiner Ehepaar und ein Rüdesheimer Mitbürger

hatten bereits die geforderten Summen bei der jeweiligen Hausbank abgehoben und

waren im Begriff das Geld an die Täter zu übergeben. Letztlich konnte dies von

Angehörigen verhindert werden. In einem weiteren Fall verhinderte der

Mitarbeiter einer Bank die Herausgabe des Geldes und informierte die Polizei.

Diese Fälle zeigen erneut, wie wichtig es ist, zu informieren und die Masche

publik zu machen. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie

Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf. In keinem Fall

sollten Sie sich zu übereilten Geldübergaben überreden lassen. In den meisten

Fällen wird eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden

oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Geben Sie diese Hinweise an ältere

Menschen, an Ihre Eltern und Großeltern weiter. Je mehr Menschen über die

Maschen aufgeklärt werden, umso schwieriger haben es die Täter!

Fahrer flüchtet nach schadensträchtigem Unfall, Niedernhausen-Niderseelbach,

Engenhahner Straße, Mittwoch, 06.10.2021, 22:00 Uhr

(fh)Am späten Mittwochabend verursachte ein Autofahrer einen schadensträchtigen

Verkehrsunfall, flüchtete von der Unfallstelle und konnte im Nachgang durch die

Polizei ermittelt werden. Um 22:00 Uhr befuhr ein bis dato unbekannter

Fahrzeugführer mit seinem Kraftfahrzeug die Engenhahner Straße in Nidernhausen

und kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit einem dortigen

Grundstückszaun sowie zwei geparkten Fahrzeugen. An dem Zaun und den beiden Pkw

einem Skoda und einem Opel, entstand ein erheblicher Sachschaden von insgesamt

etwa 20.000 Euro. Das unfallverursachende Fahrzeug flüchtete daraufhin von der

Unfallstelle. Am heutigen Morgen wurde die Polizeistation Idstein durch die

Besitzer der beschädigten Fahrzeuge über die Verkehrsunfallflucht unterrichtet.

Den Beamten gelang es im Rahmen der Unfallaufnahme das unfallverursachende

Fahrzeug, einen Dacia unweit des Unfallortes festzustellen. Ersten Ermittlungen

zufolge kommt ein 56-Jähriger als Fahrzeugführer und Verursacher in Frage. Der

Mann konnte angetroffen und für weitere Maßnahmen auf die Polizeistation Idstein

gebracht werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sein

Führerschein vorläufig sichergestellt.

Zusammenstoß im Gegenverkehr, Bad Schwalbach-Hettenhain, Talstraße, Mittwoch,

06.10.2021, 12:45 Uhr

(fh)Gestern Mittag ereignete sich auf der Talstraße bei Hettenhain ein

Verkehrsunfall im Gegenverkehr, bei dem sich glücklicherweise nur eine

Beteiligte leicht verletzte. Gegen 12:45 Uhr befuhr ein 31 Jahre alter Mann mit

seinen drei Mitfahrern in einem Audi A4 die Talstraße aus Richtung Hettenhain in

Richtung Bundesstraße 54. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 31-Jährige

die Kontrolle über seinen Pkw und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte

das Fahrzeug frontal mit dem Mitsubishi einer 29-Jährigen Rheingauerin. Durch

den Zusammenstoß verletzte sich die Rheingauerin leicht und wurde für weitere

Behandlungen in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Die vier Insassen des Audi

blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten auf

Veranlassung der Unfallbeteiligten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein

Sachschaden von rund 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn

für etwa 30 Minuten gesperrt bleiben.