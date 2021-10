Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Frankenthal (ots) – Am Mittwoch 06.10.2021 gegen 12.20 Uhr, kam es am Kreisverkehr an der Stadtklinik zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten E-Scooterfahrer. Dieser, ein 33-jähriger Mann aus Frankenthal, wollte an der Querungshilfe die Heßheimer Straße überqueren, als er von einer 76-jährigen Frau aus Frankenthal, welche die Heßheimer Straße in Richtung Heßheim befuhr, mit ihrem Pkw erfasst wurde. Der E-Scooterfahrer stürzte hierbei und wurde leichtverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte parkte seinen Pkw Nissan Navara in der Zeit von Dienstag 05.10.2021, 23.00 Uhr bis Mittwoch 06.10.2021, 05.30 Uhr, im Albrecht-Dürer-Ring/Höhe Hausnummer 27a. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer am linken Außenspiegel beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

