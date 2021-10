Haiger: Drogen- und Alkoholfahrt –

Weil er unter dem Einfluss von THC und Alkohol hinter dem Steuer saß, wird sich ein 26-Jähriger wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen. Der Haigerer fiel am Mittwochabend (06.10.2021) einer Dillenburger Streife auf, die seinen BMW stoppten. Reaktions- und Konzentrationstest erhärteten den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand.

Ein Alkoholtest brachte einen Wert von 0,58 Promille zutage, ein Drogenschnelltest wies ihm die Einnahme von THC nach. Nach der Blutentnahme auf der Polizeistation in Dillenburg durfte er die Wache wieder verlassen.

Dillenburg: Delle in Seat –

Auf rund 500 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein Unbekannter an einem gegenüber dem Stadion geparkten Seat zurückließ. Am Mittwoch (06.10.2021) stand der graue Leon vor einem Schreibwaren- und Bürozubehörgeschäft.

Zwischen 05.30-14.30 Uhr trat oder schlug der Täter eine Delle in den vorderen Kotflügel der Fahrerseite. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn-Uckersdorf: Diebe im Garten –

Zu Beginn der Woche schlugen Diebe auf einem Gartengrundstück zwischen Uckersdorf und Medenbach zu. Im Zeitraum von Montag (04.10.2021), gegen 17.00 Uhr bis Mittwoch (06.10.2021), gegen 14.30 Uhr suchten die Diebe das Grundstück auf und ließen unter anderem einen Aufsitzmäher, ein Stromaggregat, einen Rasenmäher sowie weiteres Werkzeug mitgehen. Den Gesamtwert der Beute schätzt der Bestohlene auf rund 6.000 Euro.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Diebe ihre Beute mit einem Transporter oder einen Anhänger vom Grundstück in Sicherheit brachten. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wem sind in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat die Diebe beobachtet? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Hermannstein: Taschendieb im Bauhaus –

Nach einem Diebstahl im Bauhaus in der Philippstraße bitten die Wetzlarer Polizisten um Mithilfe. Gestern Nachmittag (06.10.2021), gegen 13.15 Uhr hielt sich das Opfer in der Tapetenabteilung des Marktes auf. Plötzlich bemerkte er, wie sich jemand an seiner Jackentasche zu schaffen machte und ertappte einen Taschendieb.

Der Mann war ca. 170 cm groß und von schmaler Gestalt und lief schnell in Richtung Kasse bzw. Ausgang davon. Bei der Überprüfung seiner Jackentasche stellte das Opfer fest, dass die Geldbörse fehlte. Mit dieser fielen dem Dieb ca. 10 Euro Bargeld sowie diverse Kundenkarten in die Hände. Hinweise zu dem Dieb erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Nauborn: Zu flott die Kurve genommen –

Nicht angepasste Geschwindigkeit auf feuchter Fahrbahn halten Wetzlarer Polizisten für die Ursache eines Verkehrsunfalls gestern (06.10.2021) in der Hofmannstraße. Gegen 20.15 Uhr bog die 20-jährige Fahrerin eines 1-er BMW offensichtlich zu flott von der Watzlarer Straße in die Hofmannstraße ab.

Hierbei verlor sie die Kontrolle über den Wagen und prallte in einen dort geparkten Audi. Die in Braunfels lebende Unfallfahrerin blieb unverletzt. Die Blechschäden an dem BMW und dem Audi beziffert die Polizei auf rund 6.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Wetzlar: Motorroller gestohlen –

Diebe ließen gestern Abend (06.10.2021) in der Gutleutstraße einen Motorroller mitgehen. Zwischen 19.50 Uhr und 20.30 Uhr knackten sie das Lenkerschloss und nahmen das rund 500 Euro teure Bike an sich. An dem roten Roller des Herstellers Generic war das Kennzeichen “530UOX” angebracht. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Motorrollers nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar-Münchholzhausen: BMW schleudert in Graben –

Mit leichten Verletzungen überstand eine BMW-Fahrerin gestern Morgen (06.10.2021) einen “Ausflug” in den Straßengraben. Die 43-jährige Hüttenbergerin war gegen 10.35 Uhr auf Landstraße zwischen Münchholzhausen und Rechtenbach unterwegs. In einer Linkskurve verlor sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf feuchtem Laub die Kontrolle über ihren Wagen und geriet ins Schleudern.

Der BMW kam nach links von der Straße ab, überschlug sich und landete auf dem Dach. Der Wagen hat nur noch Schrottwert und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

