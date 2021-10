Arbeitskollegen mit Eisenstange angegriffen

Felsberg (ots)- Nach einem anfänglich verbalen Streit auf einem Parkplatzbereich im Steinweg eskalierte der Streit zwischen zwei Arbeitskollegen. Hierbei attackierte der 49-jährige Angreifer seinen 53-jährigen Arbeitskollegen mit einer Eisenstange. Dieser konnte sich in eine nahe gelegene Tankstelle retten und die Polizei informieren.

Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Firmen-Pkw wurde von Hofeinfahrt gestohlen

Edermünde (ots) – Dienstag, 05.10.2021, 22:00 Uhr – Mittwoch, 06.10.2021, 07:30 Uhr – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Edermünde im Bereich des Schenkenbergweges ein Pkw entwendet. Der Pkw befand sich geparkt auf dem Hof des Besitzers. Bei dem Pkw handelt es sich um einen silberfarbenen Audi Kombi vom Typ A6 mit einem Kasseler Kennzeichen.

Die Täter konnten sich mit dem Pkw unerkannt vom Tatort entfernen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Homberg unter Tel.: 05681/774-0.

Einbruch in Scheune

Borken (ots) – Mittwoch, 29.09.2021 – Samstag, 02.10.2021, 13:20 Uhr – Unbekannte Täter schlugen eine Fensterscheibe eines Scheunenfensters in der Dorfstraße ein und gelangten so in das Scheuneninnere. Die Scheibe wurde hierbei komplett beschädigt.

Im Innenbereich wurden sämtliche Behältnisse durch die Täter erfolglos nach Diebesgut durchsucht. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Höhe des Sachschadens liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

Hinweis an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681/774-0.

