Neustadt an der Weinstraße – Am Dienstag, 5. Oktober 2021, fand die 25. Sitzung des Stadtrates im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße statt. Damit Bürgerinnen und Bürger auch im Nachgang der Sitzung die Möglichkeit haben, sich über die behandelten Themen zu informieren, wurde die Sitzung vom Offenen Kanal Neustadt an der Weinstraße aufgezeichnet.

Die Sitzung wird an folgenden Sendeterminen über den Offenen Kanal ausgestrahlt:

Freitag, 8.10.2021: 19:00 Uhr

Sonntag, 10.10.2021: 13:30 Uhr

Montag, 11.10.2021: 11:00 Uhr

Dienstag, 12.10.2021: 03:00 Uhr

Dienstag, 12.10.2021: 20:15 Uhr

Mittwoch, 13.10.2021: 12:15 Uhr

Donnerstag, 14.10.2021: 04:15 Uhr

Der Stadtrat hat sich in der Sitzung unter anderem mit der Machbarkeitsstudie Bahnhof Ostseite, dem Modellvorhaben „Stadtdörfer“ sowie mit der Bewerbungsbroschüre für die Landesgartenschau 2026 beschäftigt.

Über die Stadtseite (https://www.neustadt.eu/Stadtratssitzung) kann die Sitzung am Freitag, 08. Oktober 2021, ab 20 Uhr verfolgt werden.