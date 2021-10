Wir leben im digitalen Zeitalter. Heutzutage nimmt der Einsatz von Technologie und Geräten in unserem täglichen Leben ständig zu. Wir nutzen das Internet für eine Vielzahl von Zwecken, z. B:

• Senden von E-Mails;

• um Essen zu bestellen;

• zum Einkaufen;

• um online zu studieren;

• um Roulette, Poker und Blackjack zu spielen.

Wir haben immer noch Geschäfte, Bibliotheken und landbasierte Casinos, aber viele Menschen bevorzugen Online-Websites, auf denen man mit wenigen Klicks spielen kann. Es ist erwähnenswert, dass Casino Online jetzt für viele Menschen zugänglicher sind, ebenso wie Social Networking Sites. Dank der zunehmenden Verbreitung von Multiplayer-Games in sozialen Netzwerken können wir beim Spielen mit Freunden und Fremden chatten. Casinos und Glücksspielseiten verschmelzen zunehmend mit sozialen Medien. Das ist großartig, denn Sie können Ihre Lieblingsspiele jederzeit und überall spielen.

Merkmale von Glücksspielen in sozialen Medien

Ein soziales Spiel ist eine Art von Online-Game, das über soziale Netzwerke gespielt wird. Solche Games haben eine Mehrspieler-Spielmechanik. Anfänglich wurden Online Casino und soziale Netzwerke Slots in einem browserbasierten Format implementiert. Der Online-Glücksspielmarkt ist mit der Entwicklung der mobilen Geräte gestiegen. Es ist noch gar nicht so lange her, da wurden Handys ausschließlich zum Telefonieren und zum Versenden von SMS verwendet. Jetzt können Sie Casinospiele auf Ihrem Handy über eine Casino-App oder im Browser spielen.

Es ist jetzt möglich, mit einem Fremden in Echtzeit zu spielen. Zum Beispiel mit Freunden oder völlig Fremden, die Zeit zum Spielen haben. Dies sind die Merkmale, die Casino Slots und Spiele in sozialen Netzwerken miteinander verbinden.

Soziale Casinos oder Casinos in sozialen Netzwerken

Wenn Sie gerne Casinospiele spielen, aber kein echtes Geld riskieren wollen, dann sind Social Casinos genau das Richtige für Sie. Ein soziales Casino ist eine App oder Website, auf der Sie beliebte Games wie Roulette, Videopoker, Spielautomaten und Blackjack mit Freunden online spielen können. Sie können spielen, indem Sie die App auf Ihr mobiles Gerät, Ihren Computer oder direkt in Ihrem Webbrowser herunterladen. Auch Facebook bietet eine breite Auswahl an Glücksspielen für alle Kunden.

Trotz des Namens spielen Sie nicht um echtes Geld, wenn Sie in einem Social Casino spielen, da Sie keine Einzahlung vornehmen und keine echten Einsätze tätigen. Diese Casinos sind nur zur Unterhaltung gedacht. Einige Social Casinos werden von unabhängigen Unternehmen betrieben, andere werden von echten Online-Casinos betrieben.

Das Markenzeichen der Social Media Casinos

Das Erste, was neue Kunden wissen sollten, ist, dass es kostenlos ist! Kunden von echten Online-Casinos haben es nicht leicht, kostenlose Games zu finden. Social Casinos bieten die Möglichkeit, kostenlos Poker, Blackjack, Roulette und Spielautomaten zu spielen. Kostenlose Games helfen Ihnen, Ihre Spielfähigkeiten zu verbessern und sich verschiedene Strategien auszudenken, die Sie bei Bargeldspielen anwenden können.

Sie können auch mit Ihren Freunden spielen. In einem normalen Online-Casino ist es in der Regel schwierig, Freunde zu finden, geschweige denn, mit ihnen am selben Tisch zu pokern. Auf Facebook kannst du einfach deine Freunde zum Spielen einladen und dann sofort anfangen zu spielen. Sie können Ihre Ergebnisse auch mit denen Ihrer Freunde vergleichen.

Es ist eine gute Möglichkeit, das Online-Glücksspiel zu üben oder einen neuen Slot zu testen, ohne Geld auszugeben. Wenn Sie in einem sozialen Casino eine große Summe Geld gewonnen haben, können Sie diese tolle Nachricht mit Ihren Freunden auf Facebook teilen, indem Sie einfach auf die Schaltfläche „Teilen“ klicken.

Das soziale Casino bietet auch eine große Auswahl an Games – viele der Video-Slot, die Sie auf Facebook finden, wurden von unabhängigen Entwicklern entwickelt.

Was soll man wählen: Casino in sozialen Netzwerken oder Online-Casino?

Um zu verstehen, was Sie wählen wollen, sollten Sie sich über Ihre Ziele im Klaren sein. Wenn Ihr Ziel darin besteht, das große Geld zu gewinnen, und Sie nicht auf Spaß und finanzielle Belohnungen aus sind, ist ein soziales Casino natürlich nicht zu 100 % zufriedenstellend. Erfahrene Kunden sind der Meinung, dass ein volles Maß an Aufregung nur möglich ist, wenn man ein echtes Risiko fühlt. Und das ist nur möglich, wenn man um echtes Geld spielt, wenn man weiß, dass man alles auf einmal verlieren oder sein Geld erheblich vermehren kann.

Natürlich haben sowohl soziale als auch virtuelle Casinospiele das gleiche Prinzip. In jedem Fall muss es einen Gewinner und möglicherweise einen Verlierer geben. Die Verfügbarkeit von Spielen in allen Formaten sowohl für PCs als auch für mobile Geräte ist ein Merkmal dieser Unterhaltung. Online- und Social-Media-Casinos können von Ihrem mobilen Gerät aus gespielt werden. Das bedeutet, dass der Besucher jederzeit mit dem Spiel beginnen kann, egal wo er sich befindet. Dies ist ein offensichtlicher Vorteil für beide Arten von Games und hat Auswirkungen auf die Kunden.

Soziale Slots sind auch eine gute Option für Menschen unter 18 Jahren. Außerdem haben sie mehr strategische Spielprinzipien, die auf der Durchführung einer bestimmten Reihenfolge von Aktionen beruhen. Junge Gamer können in den sozialen Medien spielen und herausfinden, ob sie interessiert sind oder nicht.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Spiele in sozialen Netzwerken und Online-Casinos viele Gemeinsamkeiten haben. Der Hauptunterschied zwischen ihnen ist jedoch die Möglichkeit, echtes Geld zu gewinnen. Das ist gut und schlecht zugleich. Das ist gut, weil man beim Spielen kein Geld riskiert. Das ist schlecht, weil man die Spannung des Games nicht voll genießen kann.

Wir empfehlen Ihnen, die Games sowohl in Online-Casinos als auch in Casinos in sozialen Netzwerken auszuprobieren. Wenn Sie Poker oder Video-Slots spielen, können Sie selbst herausfinden, ob es interessant ist oder ob es sich nicht lohnt, Ihr Geld auszugeben. Darüber hinaus können Sie sich Strategien überlegen und diese in einem Spiel mit echtem Geld durchführen. Spielen und gewinnen Sie noch heute. Werbung