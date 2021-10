Riedstadt: Christmaskonzert der Big Band der Bundeswehr am 15. Dezember 2021

Riedstadt-Erfelden – Die SKG Erfelden ist stolz nach drei Jahren die Big Band der Bundeswehr erneut in Erfelden gemeinsam mit der Stadt Riedstadt willkommen zu heißen. Gemeinsam feiert man gleich zwei Jubiläen. Die Big Band wird 50 Jahre alt, die SKG Erfelden bereits 75 Jahre. Nach dem ausverkauften und sensationellen Konzert im Jahr 2018, kommt die Big Band der Bundeswehr diesmal mit dem Special Guest Markus Maria Profitlich und ihrem Weihnachtsprogramm ins Ried.

Nach zwischenzeitlichen Unklarheiten über den Brandschutz in der Halle und die Corona-Regeln, konnte der Status nun geklärt werden. Der Brandschutz während der Veranstaltung ist gewährleistet und die Veranstaltung findet nach den seit dem 16.09.2021 allgemein geltenden Coronaregeln – im 2G-Modus – statt. Das heißt, Zutritt haben nur vollständig Geimpfte und Genesene mit entsprechendem Nachweis. Leider können nicht geimpfte oder nicht genesene Personen, auch wenn sie negativ getestet sind, nicht an der Veranstaltung teilnehmen.

Die Überprüfung des Geimpften- bzw. Genesenenstatus findet beim Einlass des Konzerts statt. Liegt am 15.12.21 kein gültiger Impf- oder Genesenennachweis vor, ist die Person nicht zugangsberechtigt. Der Ticketpreis wird in diesem Fall nicht zurückerstattet. Sollten Sie Ihr Ticket vor dem 28.9.2021 unter anderen Bedingungen erworben haben und weder geimpft noch genesen sein, können Sie Ihr Ticket bis zum 31.10.2021 zurück geben. Nehmen Sie dazu bitte Kontakt mit dem Veranstalter auf: SKG Erfelden e.V., Rheinallee 42, 64560 Riedstadt-Erfelden, E- Mail: kontakt@skg-erfelden.de, Telefon: 06158 2425.

Die Big Band der Bundeswehr, unter der Leitung von Bandleader Timor Oliver Chadik, zählt gleich aus mehreren Gründen zu den ungewöhnlichsten Show- und Unterhaltungsorchestern Deutschlands. Gewöhnliche Marsch- und Orchesterliteratur sind hier Fehlanzeige. Es gibt kein zweites Show- und Unterhaltungsorchester, das mit einer derart hochmodernen, multimedial aufbereiteten und damit einzigartigen Bühnenshow durch Deutschland und die Welt reist. Alle Instrumentalisten sind handverlesen, in ihren Fachgebieten erstklassige Solisten und Absolventen der renommiertesten Kunsthochschulen für moderne Unterhaltungsmusik.

Die Big Band der Bundeswehr hat in den vergangenen vier Jahrzehnten eine für das Showgeschäft außergewöhnliche Reputation erlangt, sie dauerhaft gehalten und arbeitet kontinuierlich daran, diese weiter zu festigen und auszubauen. Offensichtlich mit großem Erfolg: So mancher Journalisten und Insider hält die swingende Formation aus Euskirchen für die „bekannteste und beliebteste“ Einheit der Bundeswehr.

Am 15. Dezember 2021 heißt die SKG Erfelden gemeinsam mit der Stadt Riedstadt die Big Band in der Großsporthalle Erfelden willkommen. Ab 20 Uhr werden Sie mitgenommen in eine Welt der Show- und Unterhaltungsmusik, der Überraschungen und Emotionen, der Spezialeffekte, der greifbaren Spielfreude und in eine Welt des „Abtauchens aus dem Alltag“. Seien Sie dabei: Tickets gibt es ab sofort auf dem Ticketportal www.reservix.de und den dazugehörigen Vorverkaufsstellen. Außerdem verkauft die SKG Erfelden Tickets im Jugendraum der Rheingoldhalle (Rheinallee 42, 64560 Riedstadt) jeden Donnerstag von 9:00-10:00 Uhr. Weitere Informationen finden Sie auf www.skg-erfelden.de.