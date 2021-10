Bäckerei am Morgen von Duo überfallen – Hinweise erbeten!

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Zwei bislang noch unbekannte Täter hatten es am frühen Donnerstagmorgen 7.10.21 auf eine Bäckerei in der Straße “Untere Mühlstraße” abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen überraschten die Kriminellen eine Mitarbeiterin gegen 6.45 Uhr in dem Geschäft, bedrohten sie mit einer Schere und forderten die Herausgabe von Geld. Sie erbeuteten mutmaßlich den Umsatz des Vortages sowie das aktuelle Wechselgeld aus der Kasse.

Anschließend flüchtete das Duo auf 2 Fahrrädern in Richtung Messeler Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifen verlief noch ohne Erfolg.

Die Tatverdächtigen wurden als etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Beide Männer hatten eine schlanke Statur und waren dunkel gekleidet. Sie führten eine weiße Tüte mit sich.

Nähere Details zur Personenbeschreibung oder die der Fahrräder, liegen den Beamten derzeit noch nicht vor. Zeugen, denen die Beschriebenen vor der Tat oder auf ihrer Flucht aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 10 von der Darmstädter Kriminalpolizei zu melden.

Zeuge nach Unfallflucht gesucht

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch (06.10.) im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr, kam es in Darmstadt in der Elisabethenstraße Höhe Hausnummer 33 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem noch unbekannten Fahrzeug und einem geparkten, weißen Volkswagen UP. Hierbei touchierte das vorbeifahrende Fahrzeug den linken, vorderen Kotflügel des geparkten VWs und hinterließ schwarze Lackanhaftungen.

Ein Passant, der mutmaßlich den Unfall beobachten konnte, habe im angrenzenden Lotto-Laden um ein Stück Papier und einen Stift gefragt, um eine Nachricht am beschädigten Fahrzeug zu hinterlassen. Die Notiz konnte von dem Geschädigten jedoch nicht am Fahrzeug festgestellt werden.

Die Polizei sucht den Unfallzeugen, oder Personen, die einen Hinweis auf das flüchtige Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt,

Telefon 06151/969 41110.

Darmstadt-Dieburg

Unfall am Stauende – Kleinwagen fährt in grünen Transporter – Zeugen gesucht

Alsbach-Hähnlein/A5 (ots) – Gemarkung Alsbach-Hähnlein – Am Donnerstagnachmittag 07.10.21 kam es gegen 14:20 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der A 5,Fahrtrichtung Frankfurt, in etwa gegenüber der Rastanlage Alsbach. Eine 27-jährige Opelfahrerin war mit ihrem grauen Kleinwagen auf der linken Spur unterwegs, als der Verkehr plötzlich stockte und vor ihr ein 67-jähriger Kastenwagenfahrer seinen grünen Iveco Transporter so abrupt abbremste, dass es zum Auffahrunfall kam.

Bei dem Aufprall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Der 67-jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Die Autobahnpolizei Südhessen bittet Augenzeugen, die Hinweise zum Fahrverhalten der beteiligten Fahrzeuge vor dem Unfallgeschehen machen können, sich telefonisch unter 06151/8756-0 oder per E-Mail unter past.suedhessen.ppsh@polizei.hessen.de zu melden.

Quelle: Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste

Einbruch in Lagerraum von Möbelhaus

Weiterstadt (ots) – Ein 45-jähriger Mann aus Darmstadt steht seit seiner vorläufigen Festnahme am späten Mittwochabend 06.10.21 im Verdacht, in die Lagerräume eines Möbelhauses eingebrochen zu sein. Gegen 23.30 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert als sie den Mann in der Zeppelinstraße dabei beobachteten, wie er aus einem Fenster des Gebäudes kletterte. Die verständigten Beamten nahmen den Tatverdächtigen daraufhin in unmittelbarer Nähe des Tatortes fest und brachten ihn zur Wache.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Darmstädter gegen 23.15 Uhr die Fensterscheibe der Lagerhalle eingeschlagen, dabei einen Schaden von rund 500 Euro verursacht und mutmaßlich nach Beute in dem Gebäude gesucht. Bei seiner Überprüfung zeigte sich, dass der Festgenommenen mit 1,75 Promille dem Alkohol zugesprochen hatte.

Auf der Wache erfolgte neben der Anzeigenerstattung und der erkennungsdienstlichen Behandlung zudem eine Blutprobenentnahme. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen inklusive seiner Ausnüchterung wurde der 45-Jährige nach Hause entlassen. Er wird sich nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Auf Zigarettenautomaten abgesehen – Wer kann Hinweise geben?

Bickenbach (ots) – Nachdem mehrere Zigarettenautomaten in der Nacht zum Mittwoch 06.10.21 in das Visier Krimineller rückten, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach jetzigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten an Automaten in der Straße “An der Laut” und in der “Ringstraße” zu schaffen. In der Ringstraße gelang es den Kriminellen ihr Ziel unter Anwendung von Gewalt zu öffnen und mehrere Zigarettenpackungen zu entwenden.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Ob die beiden Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Das Kommissariat 42 bei der Polizei in Pfungstadt ist mit beiden Fällen betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu erreichen.

Groß-Gerau

Kettensägen am Friedhof gestohlen

Nauheim (ots) – Am Dienstag 05.10.21 wurde von Mitarbeitern des Gemeindebauhofs bemerkt, dass Unbekannte ein Lagergebäude auf dem Friedhofsgelände aufgebrochen hatten und dort anschließend drei Kettensägen mitgehen ließen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen insgesamt auf knapp 2.000 Euro. Die Tat könnte aber möglicherweise schon mehrere Tage zurückliegen.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Stockstadt (ots) In der Zeit zwischen Dienstag 05.10.2021 gegen 22:30 Uhr und Mittwoch 06.10.2021 um 06:25 Uhr wurde in der Sudetenstraße 16 ein weißer VW Multivan, welcher dort am rechten Fahrbahnrand geparkt stand, auf bislang unbekannte Art und Weise an der Fahrertür durch ein ebenfalls unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Der Unfallfahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Sachdienliche Hinweise auf das vermeintliche Unfallfahrzeug und/oder den Fahrer des Fahrzeugs bitte an die Polizei in Gernsheim unter folgender Telefonnummer: 06258/9343-0.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Mittwoch 06.10.2021 in der Zeit zwischen 08:10-15:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Tronstraße Ecke Jourdanallee in 64546 Mörfelden-Walldorf. Hierbei wurde ein schwarzer am linker Fahrbahnrand geparkter Toyota von einem unbekannten Unfallverursacher/in beim Ein- oder Ausparken stark an der hinteren Stoßstange beschädigt.

Der Unfallverursacher/in flüchtete danach in unbekannte Richtung und kam seiner Warte.- und Meldepflicht nicht nach. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Tel.-Nr.: 06105/ 40060.

Odenwaldkreis

Achtung „Kinder – Männchen“ gestohlen – Zeugen gesucht

Erbach (ots) – Bereits in der Nacht zum 19.09.2021 entwendeten Unbekannte am Ortseingang, im Bereich “Gelbe Heide”, eine Hinweistafel in Form eines orangefarbenen Kindes, welches Autofahrer auf spielende Kinder aufmerksam machen und dazu beitragen sollte, die Geschwindigkeit im Ortsbereich entsprechend zu reduzieren. Die Warntafel wurde mit Genehmigung der Stadt von einem Anwohner dort aufgestellt.

Die Täter entfernten zunächst eine Kette mittels Trennschleifer und ließen die Figur anschließend mitgehen. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an das Kommissariat 41 der Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen