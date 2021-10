Schlichter wird mit Pfefferspray angegriffen und geschlagen

Kassel-Nord (ots) – Eine gefährliche Körperverletzung ereignete sich gegen 00:50 Uhr in der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag 02.10.2021 vor einem Imbiss in der Kasseler Unteren Königsstraße/Ecke Jägerstraße. Ein 32-jähriger Mann aus Kassel, der dort einen lautstarken Streit zwischen zwei Gruppen schlichten wollte, wurde plötzlich von hinten mit Pfefferspray angegriffen und gegen den Kopf geschlagen.

Anschließend flüchteten die streitenden Gruppen und der Täter. Das Opfer schleppte sich mit starken Augenreizungen in einen Kiosk, wo ein Mitarbeiter erste Hilfe leistete und die Polizei alarmierte. Der 32-Jährige wurde von einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die bisherigen Ermittlungen brachten keine Hinweise auf den Täter, bei dem es sich um einen Mann gehandelt haben soll, der ein rotes Oberteil mit weißen Streifen trug. Wer den Vorfall beobachtet hat und weitere Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

19-Jähriger fährt mit Blaulicht und bremst Rettungswagen aus

Kassel-Bettenhausen (ots) – Weil er am Mittwochabend 06.10.2021 im Stadtteil Bettenhausen ein Blaulicht einschaltete und einen im Einsatz befindlichen Rettungswagen ausbremste, muss sich ein 19-Jähriger aus Niestetal nun wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr und Amtsanmaßung verantworten. Die Rettungssanitäter hatten die Polizei wegen des Autos mit eingeschaltetem Blaulicht verständigt, da dieses nicht den Eindruck eines Zivilwagens der Polizei machte.

Die anschließende Fahndung mit dem durchgegebenen Kennzeichen führte die Polizisten des Reviers Ost schließlich zur Wohnanschrift des 19-Jährigen, der sich reumütig zeigte und den Beamten das Blaulicht aushändigte. Er erklärte, dass er sich mit der Aktion einen Spaß erlauben, aber den Rettungswagen nicht behindern wollte.

Die Mitteilung über den Pkw mit Blaulicht war gegen 22 Uhr bei der Polizei eingegangen. Die Rettungssanitäter waren mit ihrem Fahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht in der Osterholzstraße unterwegs, als plötzlich von links aus der Göttinger Straße das Auto mit Blaulicht kam, ein Stoppschild überfuhr, ihnen die Vorfahrt nahm und sich vor sie setzte. Dadurch war der Fahrer des Rettungswagens gezwungen, abzubremsen.

Anschließend nahm der Mann am Steuer des Wagens während der Fahrt das Blaulicht durch das geöffnete Fenster vom Dach und hielt an der roten Ampel an. Die Rettungskräfte setzten den Transport ihres Patienten in ein Krankenhaus fort, alarmierten aber gleichzeitig telefonisch die Polizei.

Zu einem zeitlichen Verzug des dringenden Transports war es glücklicherweise nicht gekommen. Die Ermittlungen gegen den 19-Jährigen dauern an.

Alkoholisierter 31-Jähriger überschlägt sich bei Alleinunfall

Baunatal (ots) – Ein unter Alkoholeinfluss stehender 31-Jähriger ist in der Nacht zum heutigen Donnerstag bei einem Alleinunfall in Baunatal mit seinem VW von der Straße abgekommen und hat sich anschließend mit dem Wagen überschlagen. Ein Rettungswagen brachte den Mann aus Schauenburg anschließend vorsorglich zur Untersuchung in ein Kasseler Krankenhaus, er blieb aber nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Der Gesamtsachschaden an dem VW und einer Fußgängerampel beläuft sich auf 30.000 Euro.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, hatte sich der Unfall auf der Ausfahrt von der L3219 auf die Ulmenstraße gegen 4 Uhr ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 31-Jährige vermutlich aufgrund seines Alkoholeinflusses mit dem VW ins Schleudern geraten. Daraufhin kam er nach links von der Straße ab, stieß gegen die Fußgängerampel und überschlug sich.

Im angrenzenden Buschwerk kam das Auto schließlich zum Stehen. Da ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer rund 1,5 Promille zum Ergebnis hatte, musste er sich im Krankenhaus einer Blutprobe unterziehen. An dem VW, der von einem Abschleppunternehmen geborgen werden musste, entstand Totalschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Mit weiteren rund 5.000 Euro schlägt der erhebliche Schaden an der Ampel zu Buche. Die Ermittlungen gegen den 31-Jährigen dauern an.

