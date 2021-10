Alkoholisierter Fahrer versteckt sich auf Auto-Rückbank

Frankfurt/B43 (ots)-(em) – Mittwochmittag 06.10.2021 kam es im Bereich des Frankfurter Kreuzes zwischen einem VW Passat und einem Mercedes E 200 zu einem Verkehrsunfall. Kurz nach 12.00 Uhr war ein 62-jähriger Mann mit seinem Mercedes E 200 auf der B43 aus Richtung Flughafen kommend unterwegs, als plötzlich ein VW Passat in das Heck seines Fahrzeuges prallte. Unmittelbar bremste der Mercedes-Fahrer ab, woraufhin der VW ein weiteres Mal in das Heck hineinfuhr.

Plötzlich setzte der 35-jährige Fahrer des VW sein Fahrzeug ca. 50 Meter zurück und blieb dort stehen. Als die alarmierte Polizei vor Ort eintraf, fanden sie den 35-Jährigen liegend auf der Rückbank seines Autos. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,5 Promille. Als der Mann schließlich zur Blutentnahme in das Polizeipräsidium verbracht werden sollte, leistete er Widerstand und beleidigte die Polizeibeamten.

Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen und der Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle, wurde der 35-jährige Mann wieder entlassen. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt und sein Führerschein sichergestellt.

Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt. Der finanzielle Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf mehrere tausend Euro. Die Ermittlungen bezüglich des konkreten Unfallhergangs sowie wegen des Verdachts des Widerstandes dauern an.

Verkehrsunfall mit Schulbus endet glimpflich

Frankfurt (ots)-(ro) – Am Mittwochmorgen 06.10.2021 fuhr ein Lastkraftwagen auf der Bundesautobahn 5 auf einen stehenden Schulbus auf. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Der 43-jährige Fahrer des Lastwagens befuhr kurz vor 08:00 Uhr die A5 in Fahrtrichtung Kassel. Dabei erkannte er vermutlich zu spät, dass sich zwischen den Anschlussstellen Frankfurt-Westhafen und Frankfurt-Westkreuz ein Stauende vor ihm befindet.

In der Folge fuhr der LKW-Fahrer auf einen stehenden Schulbus auf. Der Bus war zum Unfallzeitpunkt mit rund 40 Schülerinnen und Schülern jugendlichen Alters auf dem Weg in die Schule besetzt.

Glücklicherweise wurden bei dem Zusammenstoß weder die Businsassen noch der Lastwagenfahrer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Ermittlungen bezüglich des konkreten Unfallhergangs dauern an.

Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt-Stadtgebiet (ots)-(hol) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

11.Oktober 2021: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring

28.September 2021: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße

29.September 2021: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landsttraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5

30.September 2021: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim

01.Oktober 2021: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Bundesautobahn 3 / 5, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Polizeiorchester eröffnet Sportevent im Frankfurter Stadion und spielt die Nationalhymne beim German Bowl

Wiesbaden/Frankfurt (ots) – Eine ganz besondere Ehre wird dem Landespolizeiorchester Hessen zu Teil, wenn am Samstag 09.10.2021, der SharkWater German Bowl XLII im Frankfurter Deutsche Bank Park angepfiffen wird. Das Polizeiorchester wird am späten Nachmittag zu Spielbeginn die deutsche Nationalhymne spielen und damit nach rund eineinhalb Jahren pandemiebedingter Einschränkungen erstmals wieder mit dem großen Orchester in der Öffentlichkeit auftreten.

In Formation auf den “heiligen” Rasen

Hessens größtes professionelles Blasorchester wird mit über zwei Dutzend Musikerinnen und Musiker in ihren Uniformen gegen kurz vor 17 Uhr den “heiligen” Rasen im Frankfurter Stadion in Formation betreten und mittig des Platzes Aufstellung beziehen. Gemeinsam mit der Popsängerin Viviana Grisafi, bekannt aus verschiedenen TV-Musik-Shows, werden sie dann die deutsche Nationalhymne darbieten und damit den SharkWater Geman Bowl XLII eröffnen.

“Es ist uns eine ganz besondere Ehre wieder vor einem großen Publikum und zum Start eines so großartigen Sportevents zu spielen!”, freut sich László Szabó, Leiter und Dirigent des Landespolizeiorchesters Hessen. “Zudem werden wir bereits im Vorfeld des Football-Endspiels, während die Zuschauer ihre Plätze einnehmen, einige Musikstücke mit unserem Orchester präsentieren”, ergänzt der Dirigent.

Weitere Informationen zum Landespolizeiorchester des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums finden Sie unter https://k.polizei.hessen.de/1220452615

