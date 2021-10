Neustadt: Ermittlungsverfahren nach DEIG-Einsatz

Neustadt an der Weinstraße (ots) – Am Mittwoch (06.10.2021), gegen 21:50 Uhr, wurde der Polizei ein auf der Rotkreuzstraße herumschreiender Mann gemeldet, der auch Bewohner nicht mehr in das dortige Mehrfamilienhaus lasse.

Gegenüber den kurze Zeit später eintreffenden Polizeikräften verhielt sich der 53-Jährige sofort aggressiv und reagierte nicht auf Ansprache. Als er die Polizeikräfte körperlich angriff, setzten diese Pfefferspray und ein Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) ein. Der Mann wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Auch hiergegen leistete er Widerstand. Einer 26-jährigen Polizeibeamtin trat er gegen den Kopf. Kurze Zeit später erlitt der 53-Jährige einen Kreislaufstillstand. Die Einsatzkräfte begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Auch dem unmittelbar hinzugerufenen Notarzt gelang es nicht mehr, den Mann zu reanimieren.

Die verletzte Polizeibeamtin musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie ambulant behandelt wurde. Sie war nicht mehr dienstfähig.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Landau haben die Ermittlungen aufgenommen.