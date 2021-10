Ettlingen: Champagnerfest vom 08. bis 10. Oktober 2021

Ettlingen – Das kommende Wochenende wird ein genussreiches in Ettlingen. Sechs Champagnerwinzer aus Ettlingens französischer Partnerstadt Epernay bringen ihr flüssiges Gold mit an die Alb, das man am Samstag, 9. Oktober und Sonntag, 10. Oktober 2021, in der Schlossgartenhalle verkosten und auch kaufen kann.

Legendär ist die Antwort von Lilly Bollinger, als ein Reporter sie bei der Jahrgangspräsentation 1961 fragte, zu welchen Gelegenheiten sie Champagner trinke: „Ich trinke Champagner, wenn ich froh bin, und wenn ich traurig bin. Manchmal trinke ich davon, wenn ich allein bin; und wenn ich Gesellschaft habe, dann darf er nicht fehlen. Wenn ich keinen Hunger habe, mache ich mir mit ihm Appetit, und wenn ich hungrig bin, lasse ich ihn mir schmecken. Sonst aber rühre ich ihn nicht an, außer wenn ich Durst habe.“

Nun endlich besteht die Möglichkeit, selbst wieder einmal zu prüfen, welcher Champagner bei diesen Gelegenheiten am besten mundet: Denn nach einer pandemiebedingten Pause im vergangenen Jahr kann 2021 das Champagnerfest stattfinden: vom 8. bis 10. Oktober steht die Schlossgartenhalle im Zeichen des perlenden Goldes von der Marne.

Sechs Champagnerwinzer aus der Region rund um die kleine große ‚Hauptstadt des Champagners‘, Epernay, die Partnerstadt Ettlingens, einfinden werden, um ihre Spitzenerzeugnisse anzubieten.

Daher sind alle diejenigen, die Champagner lieben oder ihn lieben lernen wollen, am Samstag, 9. Oktober, von 11 bis 22 Uhr, und am Sonntag, 10. Oktober, 11 bis 17 Uhr in die Schlossgartenhalle eingeladen. Dort kann man im Rahmen der Degustation seinen Lieblingschampagner küren, abgerundet wird dies durch kulinarische Köstlichkeiten vom Himmlisch. Wie gewohnt erwirbt man durch Investition von 15 Euro Eintrittskarte, Champagnerglas und die Möglichkeit, alles einmal zu probieren. Wer seinen Liebling gefunden hat, darf ruhig ein paar Flaschen zu fairen Preisen nach Hause tragen und diese dann im Gedenken an Lilly Bollingers Empfehlungen genießen.

Wer hingegen tiefer einsteigen will in die Welt des Champagners, besucht am besten die Masterclass von Sommelière Natalie Lumpp. Sie wird am Sonntag im Musensaal um 12 Uhr und nochmals um 15 Uhr Einblicke in die Geheimnisse der Herstellung vermitteln. Natalie Lumpp, ihres Zeichens unter anderem Weintesterin für den Gault Millau, weiß Wissen mit Lebensfreude zu verbinden, so dass die Masterclass doppelt genussreich werden wird.

Am Freitag, 8. Oktober, wird die Ettlinger Spitzengastronomie wieder kredenzen, was die Küchenchefs des Hotels Erbprinz, der Ratsstuben und der Kleinen Kaffeeblüte rund um den Champagner ersonnen haben. Mehrgängige Menus, umschmeichelt von passenden Champagnerkreationen. Genauere Informationen sind auf den Internetseiten der beteiligten Restaurants zu finden.

Wer Sterne trinken möchte, so wie es der Benediktinermönch Dom Pierre Pérignon ausgerufen haben soll, als er den moussierenden Wein probierte, der darf das Wochenende nicht verpassen.

Informationen gibt es unter Tel. 07243 101-333, info@ettlingen.de oder www.ettlingen.de/champagnerfest.

Bitte die zur Zeit der Veranstaltung geltenden Corona Maßnahmen beachten und erforderliche Nachweise mitbringen.