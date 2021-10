Speyer: D-Prüfung bestanden

Speyer – Mit einer souveränen Leistung haben Elisabeth Lingenberg (Speyer) und Felix Doser (Harthausen) aus der Orgelklasse von KMD Robert Sattelberger die nebenamtliche D-Prüfung bestanden. Sie spielten mit viel Verve an der neuen Klais-Orgel der Gedächtniskirche in Speyer Werke von Buxtehude, Brahms, Karg-Elert und Michel.

Sehr zufrieden in der Bewertung zeigte sich Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald: „Die Leistungen hätten auf jeden Fall für die Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule gereicht, unsere Kirche braucht qualifizierte Musiker!“ Nach einem Kolloquium über Fragen zu Orgelbau, Hymnologie, Liturgik und Stimmbildung legte Felix Doser im Anschluß noch die D-Prüfung im Fach Chorleitung ebenso erfolgreich ab. Während Doser die C-Prüfung anstrebt, studiert Lingenberg in Karlsruhe Management und wird zum Üben weniger Zeit finden.

Eines tun beide jetzt schon: Sie spielen regelmäßig Orgel bei Gottesdiensten in Speyer und Umgebung.