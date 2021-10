Mannheim: 11. Maifeld Derby 2022 – Erste Ankündigungen und Vorverkaufsstart

Mannheim – Kaum ist das 10.Maifeld Derby über die die beiden Bühnen gegangen, steht auch schon die Nummer 11 vor der Tür! Der Veranstalter hat bereits ein üppiges Line Up angekündigt. Und das ist erst der Anfang!

„Zeitweise wurden 2 Festivals parallel gebucht, damit wir auch keine Chance auslassen unsere Lieblingskünstler nach Mannheim zu holen. Herausgekommen ist ein Programm ganz nach unserem Geschmack. Keine Genregrenzen und eine Mischung aus alten Helden und neuen, aufstrebenden Künstler!“ „Nachdem die diesjährige Festivalausgabe vor allem unsere Dankbarkeit darüber ausdrücken sollte, dass wir stolze 10 Jahre Maifeld Derby und den Neustart Kultur gleichermaßen feiern konnten, soll die nächste Auflage wieder ein Karneval der Sinne werden! Frische Musik wo das Ohr hinhört, interessante Menschen wo das Auge hinblickt, sowie regionale Spezialitäten & Gaumenfreuden. Ein Festival für Kopf, Herz, Beine und Bauch!“ (Timo Kumpf, Maifeld Derby Gründer & Booker)

Der Vorverkauf startet am Mittwoch, 06.10.2021, um 18.00 Uhr exklusiv über www.maifeld-derby.de (seit 10 Jahren zu 100% unabhängig. Auch/vor allem im tickting!)

Es gibt zunächst wie gewohnt nur limitierte EARLY HORSE Hardcover-FESTIVALTICKETS. Tagestickets sind bereits für den Do, 11.11. geplant. Die erste Ticketstufe kostet 130,00 € inkl. aller Gebühren, exkl. Camping. Wir planen wieder mit Palastzelt, Open Air Bühne, Hüttenzelt und Parcours d’amour. Ein besonderer Fokus soll außerdem auf dem Rahmenprogramm und -angebot liegen.

Artists being announced (20/65):

King Gizzard & The Lizard Wizard (AUS) – Kings Of Convenience (NOR) – Caribou (CAN) – Mac DeMarco (CAN) – Sampa The Great (ZMB) – DIIV (USA) – Connan Mockasin (NZ) – Black Midi (UK) – Tirzah (UK) – OM (USA) – Rolling Blackouts Coastal Fever (AUS) – Jonathan Bree (NZ) – Show Me The Body (USA) – Faye Webster (USA) – Spellling (USA) – Büsra Kayikci (TUR) – Petrol Girls (AT) – Deradoorian (USA) – Sweeping Promises (USA) – Automatic (AUS) – tba.

Timing:

Announcement: Sun, 3rd of October 2021, 18.00 Uhr / 6 PM (CET)

Presale-Start: Wed, 6th of October 2021, 18.00 Uhr / 6 PM (CET)

Links:

Tickets: www.maifeld-derby.de/shop

Website: https://www.maifeld-derby.de