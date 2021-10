Neustadt: Lichtblick Gala am 05. November 2021

Neustadt an der Weinstraße – Am Freitag, 5. November 2021, findet ab 20 Uhr in der Martin-Luther Kirche in Neustadt die 24. Benefiz-Gala zu Gunsten der Tagesbegegnung Lichtblick statt. Auch zum 25-jährigen Bestehen, konnte die Einrichtung wieder einmal Künstlerinnen und Künstler gewinnen, die sich bereit erklärt haben, ohne Gage aufzutreten.

25 Jahre Tagesbegegnungsstätte Lichtblick! lautet das Motto der Gala, denn die soziale Einrichtung in Neustadt, die sich um wohnungslose Menschen und Menschen in sozialer Notlage kümmert, besteht in diesem Jahr seit 25 Jahren. Begangen wird dieses Jubiläum mit alten Bekannten und Freunden des Lichtblick: Mit dem Zauberkünstler und Kabarettisten Dirk Omlor, der Musikgruppe „Mélange à Deux“ und dem Musiker Konstantin Schmidt wurde wieder einmal ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Moderiert wird die Veranstaltung von Hedda Brockmeyer, bekannt vom Theater in der Kurve.

Rudi Lauer: Comedy und Zauberei auf saarländisch

Dirk Omlor spielt seine Bühnenfigur Rudi Lauer, einen gemütlichen, sympathischen Saarländer von nebenan, den nichts so schnell aus der Ruhe bringt und der fast ein wenig nostalgisch wird, wenn er frühere Zeiten mit dem Heute vergleicht.

Omlor zeigt bei der Benefizgala Ausschnitte aus seinem aktuellen Programm „Unn?“. Er erzählt Geschichten von seinen Töchtern, ihrem Hund und von seinem Online-Zauberkurs, den er während der Pandemie gemacht hat. Dabei reiht er Humoriges und Illusionen so vielfältig aneinander, so dass man nach einem herzhaften Lachen sogleich wieder in unglaubliches Staunen übergeht. Und wenn eine der „Lauerschen Illusionen“ erst gnadenlos danebengeht, dann aber ganz überraschend doch noch gelingt, bleibt kein Auge mehr trocken.

Bei den Auftritten von Rudi Lauer steht nicht die Zauberei im Mittelpunkt, sie passiert eher nebenbei. Entscheidend sind seine trocken vorgetragenen Geschichten, die er in seinem typisch saarländischen Dialekt erzählt, seine Monologe, in denen er sich mit dem Unbill des Alltags beschäftigt.

Mélange à Deux : Musette, Tango und viel mehr…

Genießen Sie eine professionelle Darbietung und lassen Sie sich von einer Klangwelt verzaubern, welche man in dieser Form selten findet; wenn bei leichter Luftigkeit, melancholischer Schwere, sensibler Dynamik und beschwingter Rhythmik Oboe und Akkordeon zu einer „Mélange à Deux“ verschmelzen. Mit sensibel ausgewählten Stücken aus den Bereichen Walzer, Musette, Tango und Balladen lädt die Band zu einem stimmungsvollen Nachmittag ein.

So selten diese besondere Besetzung, so außergewöhnlich schön das Klangerlebnis. Die stilistische Vielfalt reicht von Filmmusik, Musette, Tango und Pop-Balladen bis hin zu Jazztiteln und Eigenkompositionen. Durchweg selbst arrangierte Stücke, sowie spannende Interpretationen bieten dem Zuhörer ein hohes Maß an Abwechslung. Die variationsreiche Oboe verschmilzt mit dem effektvollen Akkordeon zu einer Mélange à Deux. Der Kontrabass ergänzt wirkungsvoll das Fundament der Musik. Die Presse sagt dazu: „Eine Zauberreise mit viel Gefühl.“

Konstantin Schmidt: Musik-Kabarett vom Feinsten

Seit Jahren beschäftigt sich Konstantin Schmidt damit, seine musikalische Früherziehung zum Erfolg zu führen. Ein hehres Ziel, liegen deren Anfänge doch nun schon rund 40 Jahre zurück. Konstantin Schmidt ist nicht nur Kabarettist, Musiker und Liedtexter. Er ist auch gründlich. Vielleicht liegt es an seinem Ingenieurs-Diplom vielleicht auch nur an der guten Erziehung. Jedenfalls hat er 40 Jahre geübt, um dem Publikum mit Klavier, Stimme und Witz einen humorvollen Abend bieten.

Bei Konstantin Schmidt entsteht Kabarett aus der Tradition des Kabarettlieds wie bei Friedrich Hollaender und Georg Kreisler. Nostalgie kommt allerdings nicht auf: 3D-Drucker, Rollatorstreifen und TV-Modeexperte Guido Maria Kretschmer – das sind Themen von heute für das Publikum von heute.

Wer die Verbindung von Sprachwitz und Musik liebt, ist bei Konstantin Schmidt richtig, Situationskomik inklusive. Platte Pointen zum Ablachen bekommen Sie bei der Konkurrenz.

Die Tagesbegegnungsstätte Lichtblick, das Prot. Dekanat und der Förderbeirat des Lichtblick danken der Martin-Luther Kirchengemeinde herzlich für die Überlassung der Kirche.

Bitte beachten: Es gelten die aktuellen „Coronaregeln“, die sich kurzfristig ändern können. Bitte jeweils auf der Lichtblick Homepage unter „Veranstaltungen nachschauen

Infos auch unter: www.lichtblick-nw.de

Karten zu je 18,00 Euro sollten ausschließlich per Mail reserviert werden: info@lichtblick-nw.de

Telefonische Reservierungen nehmen wir im Notfall an unter: 06321-355340

Bitte halten Sie dabei unbedingt die Kontaktdaten (Name, Vorname, Adresse und Telefonnummer) aller Personen, für die Sie reservieren möchten, bereit!