WM-Qualifikation für FIFA WORLD CUP QUATAR 2022 – „Deutschland gegen Rumänien“ am 08. Oktober 2021

Frankfurt am Main – In der WM-Qualifikation beginnt die entscheidende Phase. Am siebten Spieltag der Gruppe J trifft die deutsche Mannschaft am Freitag (20:45 Uhr, live bei RTL) in Hamburg auf Rumänien.

Das Ziel für das Team von Bundestrainer Hansi Flick ist klar: Tabellenführung behaupten und den nächsten Schritt in Richtung WM-Endrunde machen. Schon am Montag, 11. Oktober (20:45 Uhr, live bei RTL), tritt die DFB-Auswahl gegen Nordmazedonien in Skopje an.

Weitere Infos:

https://www.dfb.de/die-mannschaft/turniere/wm-qualifikation/