Rheinland-Pfalz: LSB und Gesundheitsministerium starten gemeinsame Impfkampagne für 12- bis 17-Jährige

Mainz – Der Landessportbund (LSB) und die regionalen Sportbünde starten gemeinsam mit dem Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit (MWG) eine Impfkampagne – insbesondere für die Zielgruppe der 12- bis 17-jährigen Sportler. Ziel der Kampagne ist es, die Infrastruktur der rheinland-pfälzischen Sportlandschaft zu nutzen, um Vereinsmitgliedern und anderen Interessierten ein sehr einfaches und unbürokratisches Impfangebot auf dem Gelände eines regionalen Sportvereins anbieten zu können.

Die gemeinsame Aktion unter Federführung der LSB-Sportjugend soll die Impfquote der 12- bis 17-Jährigen weiter steigern und auch Begleitpersonen der jungen Sportler mit einem niedrigschwelligen Angebot ohne Terminbuchung von der Bedeutung der Impfung auch fürs künftige uneingeschränkte Sporttreiben überzeugen.

Ab dem 9. Oktober werden im Rahmen der gemeinsamen Impfkampagne der rheinland-pfälzischen Sportorganisationen und des MWG die ersten Impfstationen der beteiligten Sportvereine an den Start gehen. Über das ganze Land verteilt werden auf den Anlagen der rheinland-pfälzischen Vereine aus den Sportbünden Rheinland, Pfalz und Rheinhessen schnelle Corona-Impfungen angeboten. Die gemeinsame Kampagne ist ein Ergebnis der guten und vertrauensvollen Gespräche zwischen Vertretern aus dem Sport und dem Gesundheitsministerium im Rahmen der Anpassungen der Corona-Warnstufen der 26. Corona-Bekämpfungsverordnung für Kinder und Jugendliche.

„Eine hohe Impfquote ist die beste Voraussetzung, die Corona-Pandemie langfristig zu kontrollieren und den geregelten Freizeit- und Amateursportbetrieb, insbesondere für die junge Altersgruppe, zu sichern“, freut sich LSB-Präsident Wolfgang Bärnwick über den Startschuss zur gemeinsamen Impfkampagne. „Wie schon in den Nachverhandlungen zur aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung betont, muss insbesondere den Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren nach der späten Impf-Empfehlung durch die STIKO ein schnelles und unkompliziertes Impfangebot gemacht werden, damit ihre Teilhabe am sozialen Leben gewährleistet wird und sie in ihrer Entwicklung nicht weiter eingeschränkt werden“, hebt auch LSB-Hauptgeschäftsführer Christof Palm die Bedeutung der Impf-Kooperation hervor. Der rheinland-pfälzische Sport bietet mit seinen knapp 6.000 Sportvereinen und den vielen jungen Vereinsmitgliedern die ideale Infrastruktur für ein solches Impfangebot. „Wir sind froh, das Gesundheitsministerium mit unserem Netzwerk unterstützen zu können und stehen bei dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe gerne an der Seite des Gesundheitsministers Clemens Hoch und Impfkoordinator Daniel Stich.“

Landesimpfkoordinator Daniel Stich: „Impfen wie Teamsport für die ganze Gesellschaft. Diesen Mannschaftsgeist braucht es beim Impfen, denn jede Impfung hilft – die Pandemie ist noch nicht vorüber. Wir freuen uns über die gemeinsame Aktion mit dem Landessportbund, denn unser Ziel ist es, die Impfquote weiter voranzubringen. Die Impfbusse kommen zu den Menschen und so kann auch einfach und flexibel am Spielfeldrand geimpft werden.“

Bei der Impfung von Jugendlichen bis einschließlich 15 Jahre sind an den Impfstationen der Sportvereine das Einverständnis der Impflinge sowie die Begleitung von mindestens einer sorgeberechtigten Person nötig. Bei Jugendlichen ab 16 Jahren ist eine schriftliche Einwilligung der Eltern notwendig. An den Impfstationen wird für die 12- bis 17-Jährigen ausschließlich der mRNA-Impfstoff von BioNTech verabreicht, der entsprechend für diese Altersgruppe von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) zugelassen ist. Interessierte müssen keinen Termin vereinbaren und können zu den jeweils angegebenen Zeiten an die Stationen kommen, Personalausweis und entsprechende Einverständnisse müssen vorgezeigt werden, um die Impfung zu erhalten. Auch für ältere Personen wird es ein Impfangebot an den Stationen geben. In den kommenden Tagen werden weitere Termine und Stationen der Impfkampagne bekannt geben.

Konstruktiver Austausch zwischen Vertretern aus Sport und Politik wird im Rahmen der Corona-Bekämpfung des Landes fortgesetzt

In einer gemeinsamen Videokonferenz haben die Vertreter des Landessportbundes und der regionalen Sportbünde den konstruktiven Austausch mit dem Gesundheitsministerium um Gesundheitsminister Hoch und dem Innenministerium um Staatssekretär Randolf Stich in der vergangenen Woche fortgeführt. Der Sport soll auch in der künftigen Corona-Bekämpfung des Landes gehört werden und erhält die Möglichkeit, sich auf dieser Ebene weiter einzubringen. Bereits im Rahmen der 26. Corona-Bekämpfungsverordnung konnte der LSB für den Kinder- und Jugendsportbetrieb konstruktive Lösungsvorschläge in einer gemeinsamen Runde vorlegen, die zur „Ersten Landesverordnung zur Änderung der 26. Corona-Bekämpfungsverordnung“ beigetragen haben. Der Wunsch, an den nun getroffenen Regelungen in der folgenden Verordnung festzuhalten und keine strengeren Schutzmaßnahmen für den Sport zu erlassen, wurde positiv aufgenommen.

An folgenden 15 Impfstationen können sich Interessierte impfen lassen:

Region Rheinland

Sportverein Norken, Am Sportplatz, 57629 Norken

13.10.2021, 9 bis 14 Uhr

13.10.2021, 9 bis 14 Uhr Trimmelter SV, Kohlestraße 25, 54296 Trier

15.10.2021, 15 bis 19 Uhr

15.10.2021, 15 bis 19 Uhr SV Gehlert, Hachenburger Str. 1, 57627 Gehlert

18.10.2021, 14 bis 18 Uhr

18.10.2021, 14 bis 18 Uhr TSV Bullay-Alf, Moselplatz / Fährstraße, 56859 Bullay-Alf

23.10.2021, 9 bis 15 Uhr

Region Pfalz

SV Geinsheim, Am Wäldchen, 67435 Neustadt

09.10.2021, 11 bis 19 Uhr

09.10.2021, 11 bis 19 Uhr VfB Reichenbach-Steegen, Schulstraße 11, 66879 Reichenbach-Steegen

09.10.2021, 10 bis 18 Uhr

09.10.2021, 10 bis 18 Uhr Ludwigshafener SC, Abteistraße 10, 67065 Ludwigshafen

12.10.2021, 8 bis 17 Uhr

12.10.2021, 8 bis 17 Uhr VfL Neuhofen, Partnerschaftsplatz / Einfahrt Rehbachstraße, 67141 Neuhofen

16.10.2021, 10 bis 17 Uhr

16.10.2021, 10 bis 17 Uhr TSG Kaiserslautern, Hermann-Löns-Straße 25, 67663 Kaiserslautern

19.10.2021, 8 bis 17 Uhr

19.10.2021, 8 bis 17 Uhr SC Siegelbach, Sportheimstraße 33, 67661 Kaiserslautern (Siegelbach)

21.10.2021, 10 bis 19 Uhr

21.10.2021, 10 bis 19 Uhr TB Jahn Zeiskam, Bahnhofstraße 37, 67378 Zeiskam

23.10.2021, 14 bis 19 Uhr

23.10.2021, 14 bis 19 Uhr FV Hanhofen, Harthauser Str., 67374 Hanhofen

28.10.2021, 8 bis 17 Uhr

28.10.2021, 8 bis 17 Uhr SV Ixheim, Römerstraße 35, 66482 Zweibrücken

28.10.2021, 10 bis 18 Uhr

28.10.2021, 10 bis 18 Uhr SV Weingarten, Zum Sportplatz 6, 67366 Weingarten

29.10.2021, 12 bis 19 Uhr

Region Rheinhessen

SV Gumbsheim, Wöllsteiner Straße 6, 55597 Gumbsheim

30.10.2021, 12 bis 19 Uhr

Vereine, die sich an der Impfkampagne des LSB und dem Gesundheitsministerium beteiligen möchten, sind herzlich eingeladen, Kontakt aufzunehmen.

Sportjugend des Landessportbund Rheinland-Pfalz

Martin Hämmerle

Tel.: 06131/2814-311

E-Mail: haemmerle@sportjugend.de

Weitere Infos zur Impfkampagne unter www.lsb-rlp.de/impfenistdiebesteverteidigung