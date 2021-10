Philippsburg: Kurzzeitige Verkehrsbehinderungen im Polder Rheinschanzinsel am 13. Oktober 2021

Karlsruhe – Bei einem Einsatzfall sowie bei einem Probebetrieb des Polders Rheinschanzinsel sind im Stadtgebiet von Philippsburg wesentliche Maßnahmen erforderlich, um den Schutz von Menschen und den Schutz der aus dem Hochwasserraum flüchtenden Tiere sicherzustellen. Im Rahmen einer Alarmierungs- und Absperrübung am Mittwoch, 13. Oktober 2021, wird der Ablauf dieser Maßnahmen trainiert. Dadurch kann es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen kommen.

Während der Übung werden im Stadtgebiet mobile Straßenabsperrungen mit entsprechenden Kontrollstellen aufgebaut, die im Betriebsfall des Polders eine ordnungsgemäße Räumung der Polderfläche sowie die Durchführung der regelmäßigen Dammwachen während des Einstaus sicherstellen würden. Bei diesen Tätigkeiten wird der Betreiber des Polders Rheinschanzinsel von den Gebietskörperschaften Stadt Philippsburg und Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen sowie den jeweiligen Freiwilligen Feuerwehren unterstützt werden.

Die letzte Einsatzübung im Polder Rheinschanzinsel erfolgte im Jahr 2016. Um einen reibungslosen Ablauf im Einsatzfall zu gewährleisten, sind regelmäßige Wiederholungen der Alarmierungs- und Absperrübung mit den Beteiligten in einem fünf-Jahres-Zyklus vorgesehen. Diese sind auch erforderlich, um das vorhandene Wissen aktiv von den bereits sehr erfahrenen Akteuren an neu hinzukommende Beteiligte weiterzugeben. So wird sichergestellt, dass die jeweiligen Zuständigkeiten und Aufgaben bei den Verantwortlichen präsent und jederzeit abrufbar sind.

Im Laufe des Tages werden von den Einsatzkräften entlang der Umleitungsstrecken Verkehrsschilder und Absperrbaken aufgebaut, fotografiert und sofort wieder abgebaut. An den folgenden Standorten kann es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen kommen:

Kreisverkehr Söternstraße

Kreuzung Weiße-Tor-Straße – Marktplatz

Kreuzung Kronenwerkstraße – Skalstraße

Kreisverkehr L555 – K3537

Brücke Philippsburger Altrhein

Zufahrtstraße Rheinsheim – Kernkraftwerk Philippsburg

Hauptzufahrt Kernkraftwerk Philippsburg

Besucherzufahrt Kernkraftwerk Philippsburg

Wirtschaftswege im Bereich des Polders

Auf der Internetseite des Regierungspräsidium Karlsruhe ist ein Lageplan mit den Orten der Straßenabsperrungen und die im Einsatzfall des Polders geltenden Umleitungsstrecken eingestellt. Den Lageplan finden Sie unter: www.rp-karlsruhe.de >> Themen >> Umwelt >> Wasser >> Integriertes Rheinprogramm (IRP) >> Rückhalteräume (RK I) >> Polder Rheinschanzinsel

Direkter Link:

https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/wasserboden/irp/seiten/rheinschanzinsel/

Das Regierungspräsidium bittet die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis und um eine umsichtige Fahrweise.