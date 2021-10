Berlin – Am 8. Oktober 2021 gibt Bundesratspräsident Reiner Haseloff den Staffelstab der Präsidentschaft an seinen designierten Nachfolger Bodo Ramelow weiter. Dieser wird zu Beginn der Plenarsitzung turnusgemäß zum neuen Präsidenten gewählt, sein Amt tritt er am 1. November 2021 an.