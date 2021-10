Sinsheim: Spider Murphy Gang unplugged auf November 2022 verschoben

Sinsheim – Tourneen, Live-Konzerte, Festivals: Das Corona-Virus brachte und bringt immer noch die Kalender von Musikern und Fans durcheinander. Da sich die geltenden Regeln insbesondere für Ungeimpfte innerhalb weniger Tage ändern können und immer noch Masken- und Abstandspflicht bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen gilt, haben Veranstalter und Künstler entschieden, das Konzert der Spider Murphy Gang in Sinsheim in der Dr. Sieber-Halle, das bereits vom 27. September 2020 auf 19. November 2021 verlegt worden war, noch einmal zu verschieben.

Der neue Konzerttermin ist Freitag, 04. November 2022.

Nummern wie „Schickeria“, „Wo bist du?“ und „Mir san a bayrische Band“ begeistern noch heute Jung und Alt. Der größte Hit aber war „Skandal im Sperrbezirk“. Jeder kennt Textteile dieses Hits und so mancher kann sich sogar noch an Rosis Nummer erinnern. Die Konzerte der Gang sind meistens ausverkauft wie auch die Jubiläumsauftritte der Band im Münchner Zirkus Krone. Der Name der Combo stammt übrigens aus dem Elvis-Klassiker „Jailhouse Rock“. In dem Lied ist vom Gangster „Spider Murphy“ die Rede.

Ihren 40. Geburtstag feierte die Spider Murphy Gang am 28. Oktober 2017 sowie mit einem Zusatzkonzert am 29. Oktober 2017 in der jeweils ausverkauften Münchener Olympiahalle. Zu Gast waren Claudia Koreck, Willy Astor, die Kölner Band „Brings“, Peter Schilling, Geier Sturzflug und Stefan Zauner (ehemaliger Sänger der Münchener Freiheit).

Ihre beständige Popularität hat einen guten Grund: sie sind eine der besten Live-Bands in Deutschland.

Bereits gekaufte Karten behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit oder können dort, wo die Karten gekauft wurden, zurückgegeben werden. Karten gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, online auf www.provinztour.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Ticket Hotline: 07261/944010.

Für die Veranstaltung gelten die zum Konzertzeitpunkt gesetzlich gültigen Coronaregeln.

Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung sowie der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich bei Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich.

Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.