Postzusteller bei Unfall verletzt

Kaiserslautern – Ein Briefzusteller ist am Dienstag in der Pfaffstraße mit

seinem Fahrrad gestürzt. Der 26-Jährige kam mit Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Mann war am Vormittag mit seinem Dienstrad unterwegs, um Post auszuliefern.

Als er auf der nassen Straße bremste, kam er ins Rutschen. Mit seinem Fahrrad

stürzte er gegen ein parkendes Auto. Hierbei zog sich der 26-Jährige leichte

Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Um sein

Fahrrad und die Postsendungen kümmerte sich ein Arbeitskollege. Die Halterin des

beschädigten Autos wurde von der Polizei informiert. |erf

Polizei nimmt 58-Jährigen in Gewahrsam

Kaiserslautern – Die Polizei hat am Dienstag einen Mann in Gewahrsam

genommen, der in der Innenstadt Passanten anpöbelte und volksverhetzende Parolen

rief. Der 58-Jährige belästigte am Nachmittag in der Fruchthallstraße mehrere

Fußgänger. Nachdem er einem Platzverweis der Ordnungsbehörde nicht nachkam und

sein Verhalten auch nicht änderte, wurde er in Gewahrsam genommen. Der

58-Jährige war erheblich alkoholisiert: 2,75 Promille lautete das Ergebnis eines

Atemalkoholtests. Ein Arzt bescheinigte die Gewahrsamsfähigkeit. Auf Anordnung

eines Richters durfte der Mann seinen Rausch in einer Gewahrsamszelle

ausschlafen. Ihn erwartet ein Strafverfahren. |erf

Betrüger wollen mit Schockanrufen Druck ausüben

Kaiserslautern – Betrüger haben erneut versucht, Menschen aus

Kaiserslautern und Umgebung mit sogenannten Schockanrufen hereinzulegen. Bei der

Kripo wurden mehrere Fälle gemeldet, bei denen immer wieder die gleiche frei

erfundene Geschichte erzählt wurde. Zum Glück ließ sich keiner der Angerufenen

davon erschrecken.

Die Betroffenen berichteten, dass sie einen Anruf eines angeblichen Arztes

erhalten hatten, der sich als „Dr. Weber“ vorstellte. Der vermeintliche

Mediziner behauptete, dass der Sohn des/der Angerufenen an Corona erkrankt sei

und stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste. Um seine weitere

Behandlung zu garantieren, sei ein höherer Geldbetrag erforderlich.

Zum Glück erkannten alle ausgewählten Opfer die Betrugsmasche und beendeten das

Telefonat, ohne weiter auf die Geschichte oder die Geldforderungen einzugehen.

Falls auch Ihnen am Telefon jemand solche „Schreckensmeldungen“ auftischt und

sie damit unter Druck setzen will, damit sie Geld bezahlen, gilt erhöhte

Vorsicht! Bitte lassen Sie sich nicht auf die Forderungen ein, sondern fragen

Sie selbst bei Ihren Familienangehörigen nach, ob die Geschichte überhaupt

stimmt. |cri

Die Sache mit der Paket-SMS

Kaiserslautern – Bei Kurznachrichten auf dem Handy von unbekannten

Absendern sollte man misstrauisch bleiben. Das musste auch ein Mann aus dem

Stadtgebiet vor ein paar Tagen erkennen.

Wie der 80-Jährige jetzt der Polizei meldete, hatte er vergangene Woche eine SMS

erhalten, mit der ihm eine angebliche Paketlieferung angekündigt wurde. Die

Nachricht enthielt einen Link mit – angeblich – weiteren Informationen. Leider

klickte der Senior den Link an.

Mit dem Klick auf den Link installierte sich auf dem Mobiltelefon eine neue App

und wie sich im Nachhinein herausstellte, wurden mit Hilfe dieser App mehrere

hundert SMS vom Telefon des 80-Jährigen aus versendet.

Der finanzielle Schaden liegt zwar mit etwa 50 Euro noch relativ niedrig,

dennoch hat der Senior den Ärger am Hals und muss zusehen, dass er die App und

ihre Auswirkungen wieder loswird, das heißt er muss vermutlich bei allen

Diensten, die er über sein Handy genutzt hat, seine Zugangsdaten ändern, um

einen weiteren unerwünschten Zugriff zu verhindern… |cri

Seniorin erkennt Betrugsmasche

Landkreis Kaiserslautern – Mit dem Satz „Ich glaube, ich habe eine

Verbrecherin am Telefon“ hat eine Frau aus dem Landkreis am Dienstag einen

Betrugsversuch beendet. Wie die Seniorin später bei der Polizei anzeigte, hatte

sie gegen 13.45 Uhr einen Anruf einer unbekannten Frau erhalten. Die junge

weibliche Stimme am anderen Ende gab sich als Schwiegertochter der 83-Jährigen

aus und berichtete, dass sie sich eine Wohnung im Stadtgebiet gekauft habe und

nun Geld für den Notar brauche.

Zum Glück erkannte die Seniorin sofort die betrügerische Enkeltrick-Masche und

entgegnete der Anruferin, dass sie wohl eine Verbrecherin sei – daraufhin legte

die Unbekannte einfach auf. Es kam zu keinen weiteren Anrufen oder

Geldforderungen. |cri

Polizei sucht nach einem grauen Skoda

Kaiserslautern – Die Polizei fahndet nach dem Fahrer eines grauen Skoda.

An dem Auto waren Münchener Kennzeichen montiert. Der Wagen fiel heute (6.

Oktober 2021) kurz nach 11:30 Uhr in der Entersweiler Straße auf. Mit überhöhter

Geschwindigkeit fuhr der Unbekannte durch die Entersweiler Straße über die

Barbarossastraße und weiter in Richtung Innenstadt. Der Fahrer soll dabei

mehrere rote Ampeln missachtet und Fußgänger gefährdet haben. Die Polizei hat

ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können oder die von

dem Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Viele Verstöße festgestellt

Kaiserslautern – Die Polizei hat am Dienstagvormittag in der Innenstadt

diverse Verkehrskontrollen durchgeführt. Unter anderem wurde im Bereich

Burggraben das Durchfahrtsverbot aufgrund der aktuellen Baustellensituation

überwacht. Dabei wurden insgesamt 16 Fahrer erwischt, die sich nicht an das

Verbot hielten, die aufgestellten Schilder ignorierten und einfach in den

gesperrten Bereich einfuhren. Alle wurden – entsprechend ihrem jeweiligen

Fahrzeug – kostenpflichtig verwarnt und mussten ein Bußgeld bezahlen.

Darüber hinaus wurde bei den Kontrollen ein besonderes Augenmerk auf E-Scooter

gelegt. Insgesamt wurden zwischen 11.30 und 14.30 Uhr 21 Elektroroller unter die

Lupe genommen. Fünf Verkehrsverstöße wurden mit einer kostenpflichtigen

Verwarnung geahndet und außerdem mehrere „verkehrserzieherische Gespräche“ über

die ordnungsgemäße Nutzung der E-Scooter geführt.

In dem dreistündigen Kontrollzeitraum wurden außerdem eine Strafanzeige wegen

Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das

Waffengesetz fällig. Ein Fahrradfahrer, der dabei erwischt wurde, als er bei

„Rot“ über die Ampel fuhr, muss zudem mit einem Punkt in der Verkehrssünderdatei

sowie einem Bußgeld rechnen. Außerdem erhielten insgesamt 17 Fahrer

Mängelberichte, davon 15, weil sie die Frist für die Hauptuntersuchung ihres

Fahrzeugs überschritten hatten; ein weiterer wegen seines abgefahrenen

Reifenprofils und ein zusätzlicher wegen nicht mitgeführter Dokumente.

Bei weiteren Kontrollen zwischen 12 und 15 Uhr nahm eine Fußstreife ebenfalls

E-Scooter-Fahrer in der Innenstadt ins Visier. Insgesamt sieben wurden überprüft

und ihnen die „Spielregeln“ für die Rollernutzung erklärt. Parallel wurden acht

Personenkontrollen durchgeführt und dabei drei Verstöße gegen das

Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Unter anderem hatten ein 13-Jähriger und

ein 17-Jähriger Drogen bei sich. Das Rauschgift wurde sichergestellt und

entsprechende weitere Maßnahmen eingeleitet.

Bereits am Vormittag hatte eine Streife am Rittersberg rauchende Jugendliche

festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Offenbar hatte ein 18-Jähriger

einem 15-Jährigen eine Zigarette überlassen. Er sah sein Fehlverhalten ein. |cri

Beim Abbiegen Fußgängerin angefahren

Kaiserslautern – Eine Fußgängerin ist am Dienstagmorgen in der Mainzer

Straße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Die 45-jährige Frau wurde

vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Ersten Ermittlungen zufolge kam die 53-jährige Autofahrerin aus dem

Gersweilerweg und wollte nach links in die Mainzer Straße abbiegen. Dabei

übersah sie jedoch die Passantin, die gerade bei Grün an der Fußgängerampel die

Fahrbahn in Richtung Gersweilerweg überquerte.

Es kam zur Kollision, wobei sich die Fußgängerin Prellungen und Abschürfungen

zuzog. Außerdem wurde das Handy der Frau beschädigt. Am Pkw entstand ein Schaden

an der Motorhaube. |cri

Einbrecher lösen Alarm aus

Kaiserslautern – Einbrecher waren am späten Dienstagabend in der

Steinstraße aktiv. Kurz vor 23 Uhr wurde die Polizei über einen Einbruchalarm in

einer öffentlichen Einrichtung informiert.

Die Streife, die zuerst vor Ort eintraf, fand im Erdgeschoss ein geöffnetes

Fenster. In den dahinter liegenden Büroräumen entdeckten die Beamten auch einen

geöffneten Schrank sowie geöffnete Geldkassetten.

Die unbefugten Eindringlinge hielten sich nicht mehr im Gebäude auf; sie hatten

offenbar wegen des Alarms die Flucht ergriffen. Was genau gestohlen wurde, steht

noch nicht fest. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Zeugen, denen zur fraglichen Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kripo zu melden.

|cri