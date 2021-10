Edenkoben – Polizeilicher Begleitschutz

Eigentlich sind Schafe Herdentiere mit großem Zusammengehörigkeitsgefühl. Warum heute Morgen (06.10.2021) gegen 09.30 Uhr ein Schnucken von der Weide an der Kropsburg ausgebüxt ist, steht derzeit nicht fest. Das Schaf konnte eingefangen und unter polizeilichem Begleitschutz dem Eigentümer überstellt werden.

Edenkoben – Fahrradcomputer entwendet

Unbekannte Täter entwendeten an einem Pedelec den eBike-Bordcomputer der Marke Bosch im Wert von rd. 150 Euro. Das Zweirad wurde gestern (05.10.2021) in der Zeit zwischen 12 Uhr und 14.30 Uhr in der Villastraße abgestellt, als Unbekannte das Elektronikteil aus der Displayhalterung weggenommen haben. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Mann zusammengeschlagen

Am Mittwoch, 06.10.21, gegen 04:00 Uhr, wurde in der Landeckstraße ein Mann beim Zigarettenholen zusammengeschlagen. Der 36-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Eine Beschreibung des Täters ist nicht bekannt. Hinweise zu der Auseinandersetzung nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Tasche nach Diebstahl entrissen und geflüchtet

Am gestrigen Mittag, 05.10.2021, gegen 15:15 Uhr, kam es in einem Textilgeschäft in der Weinstraße 27 zu einem Diebstahl. Eine bislang noch unbekannte Frau hatte eine Hose in ihre Handtasche gesteckt. Der Geschäftsinhaber bemerkte den Diebstahl und forderte die Frau auf den Inhalt ihrer Handtasche vorzuzeigen. Dies lehnte die Frau ab. Der Geschäftsinhaber wollte die Tasche an sich nehmen. Daraufhin entriss ihm die Frau die Tasche und flüchtete mit einem weinenden Kind in Richtung Innenstadt. Eine Beschreibung der Frau ist nicht bekannt. Hinweise zur Identität der Frau mit dem weinenden Kind nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.