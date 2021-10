Diebstahl von Katalysatoren

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen dem 27.09. und dem 01.10.2021 die Katalysatoren zweier Pkw, die im Eselsdamm bzw. in der Fritz-Ober-Straße geparkt standen. Die beiden Besitzer der Fahrzeuge wurden durch ungewöhnlich laute Fahrgeräusche darauf aufmerksam. Zeugen, die Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unter Einfluss von Betäubungsmitteln mit E-Roller unterwegs

Beamte der Polizeiinspektion Speyer haben am Dienstvormittag gegen 10:30 Uhr in der Spaldinger Straße einen 29-jährigen Fahrer eines E-Rollers angehalten, da dieser während der Fahrt sein Handy nutzte. Während der Mann sich zu Beginn noch kooperativ und verständnisvoll zeigte, schlug sein Verhalten mit zunehmender Dauer um und er verhielt sich aggressiv und unkooperativ. Letztlich mussten ihm die Beamten aus Gründen der Eigensicherung sogar die Handfesseln anlegen. Eigenen Angaben zufolge habe der 29-Jährige Betäubungsmittel konsumiert, weshalb er zur Dienstelle verbracht wurde. Eine Ärztin hat ihm dort eine Blutprobe entnommen. Sein Roller wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.