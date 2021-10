Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

(Mutterstadt) Betrugsmasche am Geldautomat

Am 02.10.21, gegen 11:15 Uhr, hielt sich ein 81-Jähriger in einer Bankfiliale im Pfalzring auf. Beim Ausdrucken von Kontoauszügen wurde der Herr von einem unbekannten Täter in ein Gespräch verwickelt. Der Unbekannte fragte den 81-Jährigen, wie man mit der Karte Geld abheben kann. Nachdem der Herr seine Karte erneut in den Kontoauszugsdrucker steckte, kam diese nicht mehr heraus. Da der 81-Jährige dachte, seine Karte wurde eingezogen, verließ er die Bank. Im Nachgang stellte der ältere Herr fest, dass ein niedriger vierstelliger Betrag von seinem Konto abgebucht wurde. Die Ermittlungen zu dem genauen Tathergang dauern an. Die Masche der Betrüger läuft oftmals nach demselben Schema: Die Geschädigten, oftmals ältere Personen, werden in Bankfilialen in Gespräche verwickelt. Hierbei schauen die Täter den Opfern über die Schulter („Shoulder Surfing“), wenn diese die PIN am Geldautomat eingeben.

(Schifferstadt) Versuchter Taschendiebstahl

Am 05.10.21, gegen 22:00 Uhr, ging ein 45-jähriger Mann in der Hauptstraße in Schifferstadt zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der Mann befand sich auf dem rechten Gehweg in Höhe des dortigen türkischen Lebensmittelmarktes, als sich ein Jugendlicher im Alter von ca. 14-15 Jahren dem Mann von hinten näherte und vermutlich in der Annahme, eine Geldbörse entwenden zu können, dem Mann in die rechte Jackentasche griff. Der Täter konnte jedoch kein Diebesgut ergattern und flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung Innenstadt. Auf dem gegenüberliegenden Gehweg fuhr ein weiterer Jugendlicher mit dem Fahrrad. Auf Zuruf des flüchtenden Täters fuhr die Person schnell davon. Vermutlich gehörten die beiden Jugendlichen zusammen. Der Geschädigte nahm zu Fuß die Verfolgung auf, verlor die Jugendlichen jedoch aus den Augen. Die Polizei Schifferstadt sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat machen können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de.

(Schifferstadt) Verkehrsüberwachung im Dienstgebiet der Polizei Schifferstadt

Am Dienstag, dem 05.10.2021, wurden in den Ortschaften Böhl-Iggelheim und Mutterstadt im Hinblick auf die Verkehrssicherheit Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Während der Kontrolle in der Haßlocher Straße in Böhl-Iggelheim (09:30 Uhr – 10:30 Uhr) wurden 5 Geschwindigkeitsverstöße bei erlaubten 30 km/h festgestellt. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 43 km/h. Dies wird nach Abzug der Toleranz mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 15 Euro geahndet. Weiterhin wurde ein Verstoß gegen die Handynutzung und ein nicht vorschriftsmäßig gesichertes Kind im Fahrzeug geahndet. Bei der Kontrolle in der Schifferstadter Straße in Mutterstadt wurden bei erlaubten 30 km/h im Zeitraum von 10:55 Uhr bis 13:10 Uhr 48 Verstöße festgestellt. Hierbei lag die gemessene Höchstgeschwindigkeit bei 53 km/h. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Verwarnungsgeld in Höhe von 35 Euro nach sich. Außerdem hatten zwei Fahrer den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Die verbotswidrige Handynutzung zieht ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt nach sich.

Radkappen entwendet – Zeugen gesucht

Maxdorf – In der Zeit vom 29.09. 18:00 Uhr bis 01.10.2021 14:00 Uhr stand der VW Passat des Geschädigten auf dem Parkplatz des Penny in Maxdorf. Vermutlich während der Dunkelheit wurden zwei Radkappen der Alufelgen entwendet, zudem wurde an einer Radkappe das VW-Emblem entfernt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Geparktes Auto verkratzt – Zeugen gesucht

Maxdorf – In der Zeit vom 04.10. auf 05.10.2021, 19:00 – 09:00 Uhr verkratzte ein unbekannter Täter den geparkten schwarzen Mercedes 4Matic in der Limburgstraße, Bereich Einmündung Donnersbergstraße in Maxdorf. Der PKW wurde mit einem Schlüssel oder einem anderen spitzen Gegenstand von hinten nach vorne über die komplette Beifahrerseite mit einer dicken Linie verkratzt. Der Schaden wird auf ca. 5000EUR geschätzt.

