Drei Verletzte und 25.000 Euro Schaden

Am Mittwoch (06.10.2021) um 15:00 Uhr kam es in der Mannheimer Straße an der Einmündung Wollstraße zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein in Richtung Sternstraße fahrender 24-Jähriger soll aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren haben, auf die Gegenspur geraten und dort mit dem Auto eines 44-Jährigen zusammengeprallt sein.

Beide Fahrer und die 7 Jahre alte Beifahrerin des 44-Jährigen wurden verletzt. Alle drei kamen in ein Krankenhaus.

Beide Autos wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Am Mittwoch (06.10.2021) kurz nach 8:30 Uhr kam es an der Kreuzung Raiffeisenstraße / Poststraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Ein 25-Jähriger bog mit seinem Auto von der Poststraße in die Raiffeisenstraße ab und soll dabei die Vorfahrt eines 72-jährigen Autofahrers missachtet haben. Es kam Zusammenstoß, bei dem das Auto des 25-Jährigen auf die dortigen Straßenbahnschienen geschoben wurde. Dabei brach die Vorderachse, so dass der Pkw abgeschleppt werden musste. Der 25-Jährige verletzte sich dabei.

Der 72-Jährige und seine 67-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls verletzt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Beeinträchtigungen im Straßenbahnverkehr.

Sowohl der 25-Jährige als auch die 67-Jährige wurden in Krankenhäuser gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von rund 9.000 Euro.

Aggressiver Mann aus Wohnung verwiesen

Am Dienstagabend (05.10.2021), gegen 21:30 Uhr, verständigte eine aufmerksame Zeugin im Stadtteil Süd die Polizei, da sie lautstarke Streitigkeiten aus einer benachbarten Wohnung hörte. Wie die alarmierten Polizeibeamten ermittelten, war in der Wohnung ein Streit eines Paares eskaliert. Ein 26-Jähriger habe im Verlauf des Streites Möbel beschädigt und seine Partnerin angegriffen. Er wurde aus der Wohnung verwiesen, verhielt sich jedoch weiterhin so aggressiv, dass er in Gewahrsam genommen werden musste.

Die Polizei appelliert: Handgreiflichkeiten in einer Beziehung sollte nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in der Partnerschaft erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle in Ludwigshafen erreichen Sie unter der Telefonnummer 0621 5292536. Weitere Beratungsangebote finden Sie bei der Stadt Ludwigshafen https://www.ludwigshafen.de/buergernah/chancengleichheit/gleichstellungsstelle/gewalt-gegen-frauen/beratungsangebote.

Schwerer Raub – Wer kann Hinweise geben?

Am Dienstagnachmittag (05.10.2021), gegen 14:50 Uhr, wurde ein 22-jähriger von zwei Unbekannten in der Unterführung (parallel zur Passadenaallee) zum Hauptbahnhof angegriffen. Die Täter sollen den Geschädigten mit Schlägen, Tritten und mit Pfefferspray verletzt haben, um ihm dann ca. 70,- Euro Bargeld aus der Hosentasche zu nehmen.

Der 22-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Sie werden wie folgt beschrieben:

1.Täter: männlich, 20-Jahre alt, kurzes schwarzes Haar, trug eine medizinische Maske 2.Täter: männlich, ca. 20-Jahre alt, langes schwarzes Haar, trug ebenfalls eine medizinische Maske.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Taschendiebstahl – Zeuginnen und Zeugen gesucht

Am Dienstagnachmittag (05.10.2021), gegen 14:00 Uhr, wurde der Geldbeutel einer Seniorin in der Pettenkoferstraße gestohlen. Zwei Männer hätten vorgegeben bei der Seniorin etwas in den Briefkasten werfen zu wollen und stahlen bei der Gelegenheit vermutlich den Geldbeutel der Frau aus ihrem Rucksack. Den Rucksack trug sie zu diesem Zeitpunkt auf dem Rücken. Evtl. waren die Männer mit der Seniorin zusammen in der Straßenbahn und folgten ihr von der Haltestelle Heinrich-Ries-Halle bis zur Pettenkoferstraße.

Die Männer seien ca. 30 Jahre alt, von großer Statur gewesen, hätten einen dunklen Teint und trugen dunkle Kleidung.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den Männern machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Diebstahl von Baustelle – Wer hat etwas beobachtet?

In der Zeit vom 02.10., 16:00 Uhr bis zum 04.10.2021, 13:00 Uhr stahlen Unbekannte drei sechs Meter lange Aluvierkantprofile im Wert von ca. 900,- Euro von der Baustelle der Integrierten Gesamtschule Ernst Bloch (Hermann-Hesse-Straße 11).

Wer hat am vergangenen Wochenende Personen oder Fahrzeuge an der Baustelle der Schule gesehen oder kann Hinweise zur Tat geben?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

97-Jähriger verursacht Verkehrsunfall

Am Dienstag (05.10.2021) verwechselte gegen 14:00 Uhr ein 97-jähriger Autofahrer in der Wredestraße das Gas- mit dem Bremspedal, weswegen er mit seinem Auto gegen eine Straßenlaterne fuhr. Der Mann blieb unverletzt. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt ca. 9.500 Euro.

Da der Mann auf Grund seines Alters nicht mehr fahrtüchtig erschien, wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Einbruch in Gaststätte

Im Zeitraum Montag (04.10.2021, 17:00 Uhr) bis Dienstag (05.10.2021, 8:30 Uhr) brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Frankenthaler Straße (Ecke Pettenkoferstraße) ein und entwendeten Bargeld.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.