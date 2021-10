Frankenthal – Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Die geschädigte 17-jährige Frau aus Frankenthal überquerte am 05.10.2021, gegen 08.15 Uhr, die Straße Am Kanal, in Höhe Hausnummer 6a. Da sie beim Überqueren ihre Schutzmaske verlor, ging sie nochmals zurück auf die Straße. In diesem Moment bog aus der Mierendorfstraße ein Pkw nach rechts auf die Straße Am Kanal ein, übersah die 17-Jährige und erfasste sie mit der linken Stoßstangenseite am Brustkorb. Hiernach verlies der Pkw die Unfallstelle in Richtung Innenstadt. Die 17-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen Pkw mit FT-Kennzeichen gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Frankenthal – Verkehrsunfallflucht

Die Geschädigte parkte ihren Pkw Renault Clio am 05.10.2021, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 14.30 Uhr, in der Fontanesiestraße, Höhe Hausnummer 27. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der linken Seite beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

