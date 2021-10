Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW, mit zwei verletzten Personen

Wörrstadt / Am Mittwoch, den 06.10.2021 kam es gegen 08:10 Uhr auf der Landstraße 409, von Wendelsheim nach Wonsheim, an der dortigen Einmündung zur Kreisstraße 5 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Hierbei befuhren eine 50-jährige Frau aus Wöllstein mit ihrer 64-jährigen Beifahrerin aus Bad Kreuznach die Kreisstraße 5 aus Richtung Eckelsheim kommend und wollte an der Einmündung zur L 409, auf diese auffahren. Hierbei übersah sie einen sich nähernden, vorfahrtsberechtigten LKW, welcher die Landstraße 409 von Wendelsheim in Richtung Wonsheim befuhr.

Trotz Vollbremsung und Ausweichversuch des LKW, konnte dieser jedoch einen seitlichen Zusammenstoß mit dem PKW nicht mehr verhindern.

Durch den Aufprall drehte sich der PKW einmal um die eigene Achse und kam außerhalb des Einmündungsbereiches zum Stehen. Die hinzugerufene Feuerwehr trennte aufgrund der Intension des Rettungsdienstes das Dach des PKW ab, um so die beiden Personen schonend zu bergen. Beide Fahrzeuginsassinnen wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der beteiligte LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Worms – Schockanruf: 92-Jährige übergibt fremder Person 18.000 Euro

Worms – Gestern wurden erneut ältere Menschen in der Region durch

unbekannte Betrüger mit der Variante des sogenannten Schockanrufs kontaktiert.

In einem Fall wurde der Polizei gestern Abend bekannt, dass die Täter in Worms

eine Rentnerin um ihr Erspartes gebracht haben.

Die Betrüger melden sich per Telefon bei ihren Opfern und behaupten, dass ein

Enkel oder ein anderer naher Verwandter einen tödlichen Verkehrsunfall

verursacht hat und deshalb dringend Geld für die Kaution zur Abwehr der

Inhaftierung benötigt werde. Das Geld werde ein beauftragter Bote abholen, der

dem angerufenen Opfer fremd ist.

Die 92-jähriger Wormserin erhielt gestern, gegen 15:00 Uhr einen Anruf. Die

weibliche Stimme meldete sich mit „Polizei“ und schilderte, dass ihre Tochter

einen Verkehrsunfall verursacht habe. Eine Frau sei hierbei ums Leben gekommen,

die ein Kind und einen Ehemann hinterlässt.

Angeblich habe sich der Schwiegersohn der Seniorin bereits mit der Familie der Verstorbenen auf die Zahlung einer höheren Bargeldsumme geeinigt, die die Wormserin zahlen solle. Umgehend begab sich diese zu ihrer Bank und entnahm die Ersparnisse aus dem Schließfach: 18.000 Euro. Am Telefon wurde ihr nun mitgeteilt, dass der Ehemann der Verstorbenen selbst das Geld abholen werde. An der Haustür klingelte es kurz darauf und die 92-Jährige händigte das Geld der fremden Person aus.

Beschreibung des Abholers: Etwa 165cm groß, kräftige Statur, dicker Bauch, glatt rasiertes Gesicht, kurze, schwarze Haare, südländischer Phänotyp. Er trug einen Pullover mit roten Elementen. Erst am Abend stellte sich heraus, dass sie Opfer einer

miesen Masche von Betrügern wurde.

Die Polizei rät aus diesen Gründen, Telefonate, bei welchen es zu ungewöhnlichen Forderungen und unglaubwürdigen Schilderungen kommt, so schnell wie möglich zu beenden. Bei Unsicherheiten sollen die Angerufenen anschließend schnellstmöglich eine bekannte Telefonnummer von Angehörigen oder Bekannten anrufen, um sich von dort die Geschichte bestätigen zu lassen oder Unterstützung zu finden. Auch die Polizei ist über die bekannten Telefonnummern der örtlich zuständigen Dienststellen jederzeit

ansprechbar. Auch der Notruf der Polizei 110 darf in diesen Fällen angerufen

werden. Weitere Hinweise und Tipps Ihrer Polizei auch online unter: https://www.

polizei.rlp.de/fileadmin/user_upload/PP_Mainz/Aktuelles/Vorsicht_Betrug_Flyer.pdf