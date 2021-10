Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen, 05.10., Schmittstraße, 15:00 Uhr. Eine 81-jährige Radfahrerin fuhr in Richtung Gaustraße, als ein 74-jähriger Autofahrer an einer Kreuzung diese übersah und ihr die Vorfahrt nahm. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Schockanruf: Aufmerksamer Bankangestellter verhindert Vermögensschaden

Bingen, 05.10., 14:30-17:30 Uhr. Eine Anruferin meldete den Anruf des Bankmitarbeiters ihrer 82-jährigen Mutter. Diese sei am Morgen in der Filiale erschienen und wollte 60.000 EUR Bargeld abheben. Offensichtlich war sie zuvor von Betrügern angerufen worden. Der wachsame Angestellte verweigerte die Auszahlung und schickte die Frau nach Hause. Eine Streife fuhr direkt zur Wohnanschrift der Mutter, welche immer noch mit den Tätern in Verhandlungen stand. Sie hatte sich just beim Nachbarn eine hohe Geldsumme geliehen. Die Täter brachen schnell das Gespräch ab.

Mehrfache Betrugsversuche über Schockanrufe – falsche Beamte

Bingen, Weiler, Bacharach, Waldalgesheim, 05.10., 11:00 – 16:00 Uhr. Gestern kam es in Bingen und Umgebung vermehrt zu sogenannten Schockanrufen. Dabei versuchen Betrüger meist älteren Mitbürgern über das Vortäuschen eines schweren oder tödlichen Unfalls eines nahen Angehörigen eine sehr hohe Geldsumme als Auslöse bei der Polizei zu entlocken. Die Täter kamen nicht zum Zuge, denn die betroffenen Bürger reagierten misstrauisch; ein Bankberater riet seinem Kunden die Polizei zu verständigen.

Verkehrsunfall in Gonsenheim – Zeugen gesucht

Mainz – Gonsenheim – Am 04.10.2021 kam es gegen 16:00 Uhr zu einem

Verkehrsunfall an der Kreuzung „An der Krimm“ / Weserstraße in Richtung „Obere

Kreuzstraße“.

Ein LKW-Fahrer und eine PKW-Fahrerin bogen gleichzeitig auf den parallel

verlaufenen Linksabbieger-Spuren aus dem Wohngebiet „An der Krimm“ in Richtung

„Obere Kreuzstraße“ ab. Dabei befuhr der LKW die linke Spur, der PKW die rechte

Spur. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den Beiden Fahrzeugen.

Nach Angaben der Unfallbeteiligten befanden sich zum Zeitpunkt des

Zusammenstoßes mehrere Passanten an der Ampel, welche den Unfall beobachtet

haben könnten. Diese werden zur Klärung der Unfallursache gebeten, sich auf der

Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131-654210 zu melden.

„Vermisster“ LKW-Fahrer ohne Führerschein

Mainz-Laubenheim – 05.10.2021, 13:19 Uhr – Von einem ostfriesischen Speditionsunternehmen wurde ein Mitarbeiter samt LKW

bei der Polizei als Vermisst gemeldet. Der vermisste Fahrer hatte weder seine

Ladung planmäßig abgeliefert, noch war er telefonisch erreichbar. Nach ersten

Ermittlungen, bestand der Verdacht, dass es dem Fahrer nicht gut gehe und es war

nicht klar war in welchem gesundheitlichen Zustand er sich befand. Der LKW

konnte tatsächlich am frühen Dienstagnachmittag von einer Funkstreife der

Mainzer Polizei in Mainz-Laubenheim aufgefunden werden. Die Fahrerkabine war

durch Vorhänge abgedunkelt und trotz mehrfachem Klopfen und rufen regte sich

nichts im Inneren des verschlossenen LKW, weshalb der Rettungsdienst und die

Mainzer Berufsfeuerwehr hinzugerufen wurden. Noch bevor die Feuerwehr mit der

Öffnung des LKW begonnen hatte, öffnete der vermisste Fahrer dann doch die Tür.

Dem Fahrer ging es gesundheitlich gut, jedoch hatte er am Vortag in

Baden-Württemberg in betrunkenem Zustand mit dem LKW einen Unfall verursacht.

Von der dortigen Polizei wurde dem 51-järhigen bereits der Führerschein

abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Trotz allem war er danach

verbotswidrig mit dem LKW weitergefahren und hatte in der Folge weder auf Anrufe

reagiert, noch seine Ladung auftragsgemäß abgeliefert. Der 51-Jährige muss sich

nun zusätzlich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

Beim Gassi gehen bewusstlos geschlagen

Mainz-Neustadt – 05.10.2021, 23:30 Uhr – Für einen 55-jährigen Hundehalter aus Mainz, endete der Dienstagabend mit

Verletzungen und einer beschädigten Brille. Der 55-jährige war gegen 23:30 Uhr

mit seinem jungen Hund in der Mainzer Neustadt unterwegs, als er auf Grund einer

den Gehweg versperrenden Baustelle, kurzzeitig auf der Fahrbahn laufen musste.

Als ein Auto in die Straße einbog und der Fahrer die Hupe betätigt, erschreckten

sich Hund und Hundehalter. Der 55-Jährige regte sich lautstark über das

Verhalten des Autofahrers auf, woraufhin der Fahrer den Wagen anhielt, ausstieg

und auf den 55-Jährigen zuging. Dieser entschuldigte sich sogar noch dafür auf

der Fahrbahn gelaufen zu sein wurde aber vom Fahrer direkt angegriffen und ins

Gesicht geboxt. Der 55-jährige fiel hiernach bewusstlos zu Boden und der

Angreifer flüchtete mit seinem Fahrzeug. Von aufmerksamen Zeugen konnte das

Kennzeichen vom Fahrzeug des Angreifers abgelesen und die Polizei verständigt

werden. Die Mainzer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche

Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der

Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

25-Jähriger unter Alkohol und Drogeneinfluss

A61/Armsheim – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten

Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei einem 25-jährigen

PKW-Fahrer Alkoholeinfluss fest. Die Polizisten überprüften das Fahrzeug am

6.10.2021 gegen 03:30 auf dem Parkplatz Menhir an der A 61 bei Armsheim. Aus dem

PKW kam den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest beim

Fahrer ergab ca. 0,9 Promille. Da sich zusätzlich Anzeichen auf Drogeneinfluss

zeigten, musste der Mann mit zur Blutprobe. Da auch seine beiden Mitfahrer

alkoholisiert waren, musste das Auto des 25-Jährigen zunächst stehenbleiben.