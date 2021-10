Weitergesteuerte Pressemitteilung des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg – Missbrauchsdarstellungen: Nicht weiterleiten, sondern melden

Karlsruhe/Stuttgart – Polizei intensiviert die Prävention gegen die

Verbreitung von Miss-brauchsdarstellungen – Kampagne „sounds wrong“ zeigt

Handlungs- und Meldemöglichkeiten

Mit drei neuen markanten Videoclips und wichtigen Informationen auf der

Internetseite www.soundswrong.de klärt die Polizeiliche Kriminalprävention der

Länder und des Bundes (ProPK) erwachsene Bezugspersonen von Kindern und

Jugendlichen gezielt über die strafbare Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen

auf. Seit der am 1. Juli 2021 in Kraft getretenen Änderung des Strafgesetzbuches

ist die Verbreitung, der Erwerb und der Besitz von Kinderpornografie ein

Verbrechenstatbestand.

„Die Zahl minderjähriger Tatverdächtiger bei der Verbreitung von

Kinderpornografie insbesondere in Chatgruppen ist besorgniserregend. Die

Aufklärung über die Strafbarkeit der Verbreitung solcher

Missbrauchsdarstellungen ist daher eine zentrale Aufgabe der

Krimi-nalprävention. Mit unseren neuen Videoclips und zusätzlichen Informationen

richten wir uns gezielt an die erwachsenen Bezugspersonen der Kinder und

Jugendlichen, die in Schülerchats oftmals leichtfertig die Inhalte

weiterverbreiten. Uns allen muss bewusst sein, hinter jedem Bild und jedem Video

kann ein realer Kindesmissbrauch stehen. Deren Besitz, Erwerb oder Verbreitung

ist eine schwerwiegende Straftat mit erheblichen Konsequenzen für den Einzelnen

und dessen Umfeld“, erklärt Dr. Stefanie Hinz, Vorsitzende der Polizeilichen

Kriminalprävention der Länder und des Bundes.

Die Botschaften der Kampagne:

Nicht weiterleiten!

Inhalte melden: der Polizei, dem Netzwerkbetreiber oder einer

Internetbe-schwerdestelle!

Internetbe-schwerdestelle! Kinder und Jugendliche über die strafbare Verbreitung von

Kinderpornografie aufklären!

Das Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat unterstützt die Kampagne

der Polizeilichen Kriminalprävention gegen die Verbreitung von Kinderpornografie

finanziell. Im Mittelpunkt steht die Aufklärung von Kindern und Jugendlichen

über die Folgen der oft leichtfertigen Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen

in Chatgruppen. Die Erweiterung der im Herbst 2020 gestarteten Kampagne richtet

sich nunmehr an die erwachsenen Bezugspersonen. Mit den neuen Videoclips, der

Internetseite www.soundswrong.de sowie Printmedien wird gezielt aufgeklärt und

sensibilisiert.

Marxzell – Auto kam von Straße ab – Fahrer flüchtete

Karlsruhe – Ein 27-jähriger Autofahrer kam in der Nacht zwischen Dienstag

und Mittwoch auf der Kreisstraße 3555 von der Fahrbahn ab, touchierte dabei eine

Leitplanke und flüchtete vom Unfallort. Dieses Ereignis wurde von einer weiteren

Verkehrsteilnehmerin beobachtet und der Polizei gemeldet. Dank der 44-jährigen

Zeugin konnte der mutmaßliche Unfallverursacher wenig später ausfindig gemacht

werden. Er wurde auf die Wache gebracht. Da der Verdacht einer möglichen

alkoholischen Beeinflussung des 27-Jährigen bestand, musste er sich einer

Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde einbehalten.

Der am Pkw entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Erneutes Auftreten falscher Polizeibeamter

Karlsruhe – Mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten sind am

Diensttagabend im Stadtgebiet Karlsruhe angezeigt worden.

In der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 22:15 Uhr meldete sich bislang unbekannte

Personen telefonisch bei den überwiegend älteren Personen und gaben sich als

Polizisten aus. Die gut deutschsprechenden Tatverdächtigen täuschten vor, dass

in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und erkundigte sich in diesem

Zusammenhang nach Bargeld und Wertgegenständen, die sich in der Wohnung der

Angerufenen befinden. Die Betroffenen durchschauten jedoch schnell die

Betrugsmasche, so dass es glücklicherweise zu keinen finanziellen Schäden kam.

Die Polizei möchte nochmals eindringlich auf folgende Punkte hinweisen.

Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So

werden Sie Betrüger los.

Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen,

Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld,

Schmuck oder Wertgegenständen.

Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die

Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen.

Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen

Verhältnisse.

Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter

www.polizei-beratung.de

Körperliche Auseinandersetzung nach Rempler im Hauptbahnhof

Mannheim – Dienstagabend (5. Oktober) ist es nach einem zunächst harmlosen

Rempler zwischen vier Personen zu einer handfesten Auseinandersetzung im

Mannheimer Hauptbahnhof gekommen.

Die vier Männer liefen im Basement aneinander vorbei, als ein 17-jähriger

Ghanaer einen 36-jährigen Libanesen anrempelte. Es folgten daraus gegenseitige

Provokationen, an denen sich auch die jeweiligen Begleiter, ein 17-jähriger

Kenianer und ein 37-jähriger Deutscher, beteiligten. Die darauffolgende

Schlägerei zwischen den Männern wurde durch Mitarbeiter der DB Sicherheit

unterbunden. Eine 31-jährige Zeugin informierte zwischenzeitlich die

Bundespolizei, welche die Männer vorläufig festnahm. Bei zwei Beteiligten

stellten die Beamten deutliche Spuren der Auseinandersetzung fest. Eine

Behandlung durch den Rettungsdienst wurde zunächst jedoch abgelehnt. Nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, darunter auch die Auswertung der

Videoaufzeichnungen, konnten die Beteiligten ihre Wege fortsetzen. Die

Bundespolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen die vier Männer. Ob

sich die Personen kannten oder es bereits vorher zu Streitigkeiten kam, ist

Gegenstand dieser Ermittlungen.

Forst – Drei Schwerverletzte bei Auffahrunfall auf der Autobahn 5

Forst – Drei Schwerverletzte und ein Sachschaden von rund 42.000 Euro

waren am Dienstag gegen 16.30 Uhr die Bilanz eines Auffahrunfalls auf der

Autobahn 5 zwischen Bruchsal und Kronau.

Nach den polizeilichen Feststellungen fuhr eine 29-jährige Autofahrerin offenbar

wegen Unachtsamkeit mit hoher Geschwindigkeit auf einen vorausfahrenden Pkw auf,

dessen Fahrer wegen stockenden Verkehrs bremsen musste. Das gerammte Fahrzeug

mit zwei Insassen prallte gegen die Mittelleitplanke und kam erst nach etwa 170

Metern zum Stillstand.

Sowohl die mutmaßliche Unfallverursacherin als auch der 54-jährige Fahrer und

dessen 41-jährige Beifahrerin wurden durch die eingesetzten Rettungskräfte mit

schweren Verletzungen in Kliniken gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein

Totalschaden. Des Weiteren wurden zwei Schutzplankenelemente beschädigt.

Der nachfolgende Verkehr auf den drei Fahrspuren wurde für die Zeit der

Unfallaufnahme und der Schadensbeseitigung bis gegen 18.20 Uhr über den

Standstreifen geleitet.

Karlsruhe – Kripo sucht Zeugen nach Raub beim Vierordtbad

Karlsruhe – Die Kriminalpolizei Karlsruhe bittet nach einem Raub, der am

Dienstagmorgen gegen 08.15 Uhr in der Ettlinger Straße beim Vierordtbad von zwei

noch unbekannten Männern verübt wurde, um Zeugenhinweise.

Nach den bisherigen Ermittlungen war eine 44-Jährige zu Fuß von der Werderstraße

über die Ettlinger Straße Richtung Vierordtbad unterwegs, als ein Unbekannter

zunächst von einer dortigen Grünanlagenumrandung aufsprang und auf die Frau zu

rannte. Trotz Gegenwehr gelang es dem Räuber ihr die Handtasche zu entreißen und

zu flüchten. Nahezu zeitgleich näherte sich ein zweiter Täter und entriss der

Frau eine weiße Joggingjacke, die sie in diesem Moment in der anderen Hand

hielt. Die Geschädigte stütze zu Boden, sie blieb glücklicherweise unverletzt.

Beide Täter flüchteten in Richtung Werderstraße. Während des Wegrennens

unterhielten sich die beiden schwarzen Männer in eritreischer Sprache. Der Wert

der Beute, darunter ein neuwertiges IPhone 12 Pro, IPods, Jogging-Jacke, Bargeld

und persönliche Dokumente beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Einer der Täter wird etwa 180 cm groß geschätzt. Dieser trug sein Haar als

Dreadlocks, die am Mittelscheitel rechts und links jeweils rund zehn Zentimeter

anliegen. Die Haarspitzen waren blondiert. Die vernarbten Wangen wurden von

einem etwa zwei Zentimeter schmalen Bart geziert, der von Kotelette zu Kotelette

reichte. Er war offenbar komplett in Nike-Kleidung unterwegs – graue

Jogginghose, schwarzgraue Nike Air Max Schuhe und schwarzer Hoodie.

Der zweite Täter ist etwa 170 cm groß, er trug bis auf wenige Millimeter kurz

rasiertes Haar und hatte einen schwarzen Dreitagebart. Jener war mit einem

schwarzen Hugo Boss T-Shirt, einer roten Basketball-Short „Chicago Bulls“ und

weißen Adidas Schuhen bekleidet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721

666-5555 beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe zu melden.