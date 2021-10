Mannheim-Käfertal: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Mannheim-Käfertal – Ein 19-jähriger BMW-Fahrer hat am Dienstagmorgen kurz

nach 8 Uhr an der Kreuzung „Hinter dem Wolfsberg/Koblenzer Straße“ die Vorfahrt

eines 54-jährigen Peugeot-Fahrers missachtet und dadurch einen Verkehrsunfall

verursacht. Nachdem der BMW-Fahrer in den Kreuzungsbereich eingefahren war,

konnte der Peugeot-Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Fahrzeug

des 19-Jährigen wurde in der Folge zunächst über eine Verkehrsinsel

geschleudert. Danach kollidierte es mit einem Zaun und beschädigte ein

abgestelltes Wohnmobil auf dem Hof eines angrenzenden Autohändlers. Der

Sachschaden wird derzeit im Rahmen der Unfallermittlungen beziffert, dürfte aber

mindestens im vierstelligen Bereich liegen. Glücklicherweise wurden bei dem

Unfall keine Personen verletzt.

Mannheim-Almenhof: Betrunken Unfall verursacht und weggefahren – Unfallfahrer mit der Hilfe von Anwohnern ermittelt

Mannheim-Almenhof – Am Dienstagvormittag gegen 8:30 Uhr beschädigte ein

zunächst unbekannter Fahrzeugführer einen am Fahrbahnrand geparkten Seat und ein

Verkehrsschild in der Mönchwörthstraße. Er verursachte dadurch Sachschaden im

vierstelligen Bereich. Danach verließ der Unfallfahrer die Unfallstelle, ohne

sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Verlauf der Unfallaufnahme

erlangten die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarau

erste Hinweise eines Zeugen, welchem kurz zuvor ein weißer Kastenwagen an der

Unfallstelle aufgefallen war. Während die Beamten in der Nähe des Unfallorts

herabgefallene Fahrzeugteile eines Renaults sicherstellen, gab eine Anwohnerin

den entscheidenden Hinweis auf den Verbleib des Verursacherfahrzeugs. Demnach

sollte das Fahrzeug in einem Hinterhof in der näheren Umgebung zur Unfallstelle

stehen. Die Beamten konnten tatsächlich einen Renault Kastenwagen an der

beschriebenen Örtlichkeit ausfindig machen und passende Unfallschäden

feststellen. Der kurz darauf ermittelte Fahrer räumte ein, dass er mit dem

Renault den Unfall in der Mönchwörthstraße verursacht hatte. Während des

Gesprächs stellten die Beamten dann auch noch eine Alkoholisierung von 2,28

Promille bei dem 41-jährigen Mann fest. Daher begleitete er die Beamten im

Anschluss an die Unfallaufnahme zum Polizeirevier. Dort wurde ihm eine Blutprobe

entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung

in Folge von Trunkenheit ermittelt. Da der Mann den Beamten keinen Führerschein

vorlegen konnte, erstrecken sich die Ermittlungen nun auch auf den Verdacht des

Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Mannheim-Neckarstadt: Geldbeutel aus Jacke gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Mannheim – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde einem 33-Jährigen

der Geldbeutel aus seiner Jacke gestohlen – der Täter flüchtete. Durch

geschickte Gesprächführung lenkte der Täter den Mann gegen 1:40 Uhr auf dem

Meßplatz derart ab, dass dieser nicht bemerkte wie sein Geldbeutel aus der

Jackentasche gezogen wurde. Anschließend flüchtete der Dieb auf der

Waldhofstraße in Richtung Neuer Meßplatz. Als der 33-Jährige den Diebstahl wenig

später bemerkte, erstattete er Anzeige beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb jedoch ohne Erfolg. Der

Diebstahlsschaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Der Flüchtige kann wie

folgt beschrieben werden: männlich, ca. 1,60 m bis 1,65 m groß, schlanke Statur,

trug eine schwarze Daunenjacke, dunkle Jeans und helle Schuhe.

Zeugen oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 0621 33010 an Ermittler des

Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt zu wenden.

Mannheim-Waldhof: Schüsse vor Gaststätte; sechs Personen verletzt; erste Ermittlungsergebnisse der EG „Jakob“, Erlass eines Haftbefehls – Pressemitteilung Nr. 4

Mannheim-Waldhof: – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft

Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

ein Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit

gefährlicher Körperverletzung in sechs Fällen gegen einen 27-jährigen türkischen

Staatsangehörigen erlassen.

Er steht im dringenden Verdacht, am Freitag, den 24.09.2021, gegen Mitternacht,

nach einem Streit mehrere Schüsse auf Personen vor einer Gaststätte im

Mannheimer Stadtteil Waldhof abgegeben zu haben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der 27-Jährige die Tat alleine

ausgeführt haben. Alle sechs durch die Schussabgabe verletzten Personen sind

Mitglieder einer lokalen Rockergruppierung. Der Tatverdächtige selbst ist nicht

einer solchen zugehörig.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch die Ermittlungsrichterin

am Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen. Er ist

seit dem 25.09.2021 flüchtig.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums

Mannheim dauern an.

Mannheim-Herzogenried: Fahrrad aus Gartenlaube entwendet

Mannheim-Herzogenried – Gegen 11 Uhr am Dienstagvormittag beobachtete ein

12-Jähriger eine Frau dabei, wie diese die Gartenlaube ihres Vaters aufbrach und

daraus ein Fahrrad entwendete. Der alarmierte Vater machte sich umgehend von

seiner Arbeitsstelle auf den Weg, wobei er zufällig im Ulmenweg auf die Frau

samt dem entwendeten Rad stieß und diese zur Rede stellte. Die verständigten

Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt stellten das Fahrrad sicher und

händigten es an den Besitzer aus. Gegen die 36-jährige Frau wird nun wegen

besonderen schweren Fall des Diebstahls ermittelt. Der entstandene Sachschaden

an der Gartenlaube, die brachial aufgebrochen wurde, kann derzeit nicht

beziffert werden.

Mannheim-Neckarstadt: Angeblicher Handwerker entwendet Schmuck

Mannheim-Neckarstadt – Unter dem Vorwand „nach dem Wasser schauen zu

müssen“ verschaffte sich ein Unbekannter am Dienstagvormittag Eintritt in die

Wohnung einer 90-Jährigen in der Elfenstraße. In der Wohnung tat der Mann so als

ob er die Wasseranschlüsse kontrollieren würde und verabschiedete sich nur

wenige Minuten später wieder. Wenig später bemerkte die Seniorin, dass ihr

Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro aus der Wohnung entwendet wurde.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und

sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Der Täter kann wie folgt beschrieben

werden: männlich, zwischen 35 und 40 jahren, ca. 1,70 bis 1,75 m groß, schlank,

gepflegtes Äußeres, dunkle kurze Haare, trug ein Hemd und Hose.

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0621 33010 an die Ermittler zu wenden.